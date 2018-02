Ehrenplakette für Bruder Paulus Terwitte

Frankfurt - Bruder Paulus Terwitte wird am Freitag nächster Woche mit der Ehrenplakette der Stadt Frankfurt ausgezeichnet.

Bruder Paulus leitet seit vielen Jahren das Kapuzinerkloster Liebfrauen und ist zugleich Vorsitzender des Vorstandes der Franziskustreff-Stiftung. Durch seine Arbeit sei Bruder Paulus Terwitte über konfessionelle Grenzen hinaus zu einem Botschafter Frankfurts für Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit, Wertorientierung und soziale Verantwortung geworden, teilte die Stadt mit. Terwitte verkörpere für viele die urchristliche Tradition der Nächstenliebe, im Rhein-Main-Gebiet werde er vor allem geschätzt für sein jahrelanges Engagement im Frankfurter Franziskustreff für Obdachlose. Terwitte ist mit 19 Jahren in den Kapuzinerorden eingetreten, hat Theologie studiert, wirkte dann in Offenburg, Tübingen, Gera, Frankfurt, Dieburg und Würzburg, ist heute Priester in der Liebfrauenkirche der Mainmetropole. Die wird ihm am Freitag, 9. Februar, im Kaisersaal des Frankfurter Römers von Oberbürgermeister Peter Feldmann überreicht. (red)

