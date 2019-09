Polizei will genaue Umstände klären: Explosion in Büdingen - Vier Verletzte, darunter ein Kind 

Eine Explosion hat am Donnerstagnachmittag Teile Büdingens erschüttert. Vier Personen wurden verletzt, darunter ein Kind. Die Polizei will jetzt die genauen Umstände klären.

Update vom Freitag, 13.09.2019, 6.27 Uhr: Die Polizei will am Freitag die genauen Umstände klären, wie es am Donnerstag zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Büdingen kommen konnte. Drei Erwachsene und ein sieben Jahre altes Kind wurden bei der Explosion leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Campinggasflasche im Keller des Hauses hochgegangen. Das hast ist nicht mehr bewohnbar.

Erstmeldung vom Donnerstag, 12.09.2019, 17.14 Uhr: Büdingen - Heftiger Vorfall am Donnerstag in Büdingen: Am Nachmittag hatte eine Explosion in einem Einfamilienhaus die Anwohner der Straße "Im Grund" aufgeschreckt.

Was war passiert? Gegen 15.25 Uhr alarmierten Zeugen Rettungsleitstelle und Polizei. Die Druckwelle hatte Fenster zerbersten lassen und großflächig Dachziegel abgedeckt. Offenbar war eine Campinggasflasche im Keller des Hauses explodiert. Die genauen Umstände sind derzeit noch nicht bekannt.

Explosion in Büdingen: Haus wohn unbewohnbar

Während der Explosion hielten sich drei Erwachsene und ein siebenjähriges Kind in dem Haus auf. Sie trugen leichte Verletzungen davon.

Vorbehaltlich einer genauen Untersuchung durch einen Statiker, gilt das Haus als nicht bewohnbar. Angaben über die Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

