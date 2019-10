Jugendliche hinterlassen Spur der Verwüstung - bis ein Paar eingreift

Eine Gruppe Jugendlicher zieht durch Bürstadt, als sie fertig sind, haben ziemlich viele Gegenstände auf ihren Weg eine neue Farbgebung.

Bürstadt - Ein idyllisches Städtchen in Hessen südlich von Darmstadt war in der Nacht auf Samstag (26.10) alles andere als idyllisch. Jugendliche sind mit Spraydosen durch Bürstadt gezogen und besprayten so ziemlich alles, was ihnen in den Weg kam, teilt die Polizei Südhessen am Donnerstag mit.

Und so mussten sechs Autos, zwei Häuser und ein Toilettenhäuschen der Alla-Hopp-Anlage daran glauben. Die Autos und Häuser wurden mit blauer und schwarzer Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt voraussichtlich mehr 8000 Euro.

Bürstadt: Jugendliche hinterlassen Spur der Verwüstung

Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sollen drei jungen Männer, die etwa 1,80 Meter groß sind, und ein junge Frau dafür verantwortlich sein. Die Vierergruppe trug Kapuzenpullis.

Die Gruppe lief in Bürstadt durch die Gottfried-Keller-Straße, Im Röschen, Mittelriedstraße, Im Sonneneck, Augustinerstraße, Markstraße, Oberschultheiß-Schremser-Straße und durch die Alla-Hopp-Anlage.

Bürstadt: Zeugen greifen ein - Polizei bittet um Hinweise

Eine Zeugin, die die Vierergruppe bei der Aktion am Freitag (25.10.) gegen 23 Uhr an der Unterführung in der Mittelriedstraße bemerkt hatte, konnte gemeinsam mit ihren Freunden die Sprayer verjagen. Allerdings haben sich die beiden nicht bei der Polizei gemeldet, obwohl sie wichtige Zeugen sind. Die Frau und ihr Freund werden daher dringend gebeten, sich mit den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Verbindung zu setzen.

Auch andere Personen, die Hinweise zu der gesuchten Vierergruppe geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 06206 / 94400.

von Valentin Beige

