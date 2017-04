Autoknacker am Autoreisezug gefasst

Frankfurt/Karlsruhe - Einen Autoknacker der besonderen Art hat die Bundespolizei in Frankfurt festgenommen. Der 41-Jährige machte sich an Autos auf Autoreisezügen zu schaffen, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag mitteilte.

Sieben Fahrzeuge hatte der Tatverdächtige am vergangenen Wochenende im Autozug von Lörrach nach Hamburg aufgebrochen und daraus Wertgegenstände gestohlen. Kurz vor Frankfurt zog der Täter die Notbremse und sprang vom Zug. Seine Flucht wurde beobachtet und endete schließlich am Hauptbahnhof Frankfurt, wo die Bundespolizei den 41-Jährigen am Sonntag festnahm.

Dem Beschuldigten werden Diebstähle auf vier Autoreisezügen zur Last gelegt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Die Autobesitzer bekamen vom Diebstahl nichts mit. Sie stiegen in ihr Zugabteil ein, um eine staufreie Nachtfahrt zu genießen. Währenddessen schlug der Tatverdächtige zu. Den Schaden bemerkten die Opfer oftmals erst am Ende ihrer Zugreise. (dpa)

