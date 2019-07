Bundeswehr: AfD-Politiker Junge ruft zum Aufstand der Generäle auf

Der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende sorgt mit einem Tweet zur Ernennung von Kramp-Karrenbauer zur Verteidigungsministerin für Empörung.

Mainz - Der Oberstleutnant a.D. schrieb bei Twitter: "Wenn das die beste Personalie der alten Parteien für eines der wichtigsten Ämter unserer #Nation ist, sagt das viel über den Zustand unseres Landes aus! Wann kommt endlich der Aufstand der #Generale?".

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion in Mainz, Martin Haller, sagte: "Spricht er (Junge) sich damit für einen Staatsstreich von Soldaten aus?" Wer als Bundeswehrangehöriger so etwas äußere, "distanziert sich maximal von den Werten und Normen, welche die Truppe alltäglich lebt und verteidigt".

Junge kritisiert Duckmäusertum

Auch im Internet zeigten sich Nutzer empört. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte Junge später, mit Aufstand meine er nicht den bewaffneten Kampf, sondern Widerspruch. Seine Vorwürfe bekräftigt er: "Ab einer bestimmten Ebene scheint das Duckmäusertum die wesentliche Eigenschaft von Generalität zu sein und wird verwechselt mit Loyalität", kritisierte der 61-Jährige.

"Unsere Generalität wird erst dann laut, wenn sie in Pension ist oder keine Perspektive mehr hat." In einem zweiten Tweet schrieb Junge: "Bei aller Loyalität muss sich die militärische Führung gelegentlich äußern! Der schmale Grad zwischen Loyalität und Kadavergehorsam ist gangbar und wird erwartet! Der Staatsbürger in Uniform ist kein reiner Befehlsempfänger!"

dpa/tom

