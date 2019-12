Ceotronics hat die Erlöse hochgefahren

Rödermark – Die Ceotronics AG hat für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2019/2020 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von etwa 10,8 Millionen erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg von rund 43,8 Prozent, wie das Unternehmen in Rödermark gestern mitteilte. Der Auftragsbestand zum 30. November in Höhe von etwa 23,2 Millionen habe sich im Vergleich zum „hohen Vorjahreswert“ um rund 6,2 Prozent erhöht. Eine Kernkompetenz von Ceotronics liegt in der Akquise und Abwicklung von Aufträgen der staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte. Im Zuge der Erhöhung des Umsatzanteils mit staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften sei die Abhängigkeit von einer möglicherweise stärker schwächelnden Konjunktur gesunken, hieß es. ku.

