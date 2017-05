Mit Charme, Soul und Hüftschwung

Max Mutzke in der Alten Oper Frankfurt - Foto: Klostermann

Frankfurt - Wer sich an den schüchternen 23-Jährigen erinnert, der 2004 beim Eurovision Song Contest mit „Can’t Wait Until Tonight“ auftrat, der staunt nicht schlecht, wenn er den Schwarzwälder Bub’ heute auf der Bühne erlebt. Von Maren Cornils

Lässig, selbstbewusst, sexy präsentiert sich der gereifte Max Mutzke.

Doch der Musiker ist, obwohl optisch kaum wiederzuerkennen, im Grunde der Alte geblieben. Drückt mit seiner „schwarzen“ Stimme Soul, Blues und Balladen aus den 70ern seinen Stempel auf, hat aber auch selbst komponierte deutsche Songs im Gepäck. Am Sonntag zeigt er mit Mikis Takeover! Ensemble in der Alten Oper, dass er trotz seines Erfolgs die Lust am Experimentieren nicht verloren hat. Gemeinsam mit Mikis klassischem Quintett (Miki: Violine, Shinkyung Kim: Violine, Consuelo Redondo: Viola, Matthias Wehmer: Violoncello, Max Dommer: Bass) hat Mutzke auch Hits von Radiohead, James Brown bis Billy Paul neu arrangiert. Ein Mix, der erst seltsam anmutet, aber durchaus Charme hat.

Mutzke – im typischen Look mit Anzug, Weste und Schieberkappe – legt mit der gefühlvollen Liebeserklärung „I Owe You“ los. Zum Telefon-Blues („Telefon“) erklingen einige Takte Walzer-Musik. Während Mutzke selbstvergessen und Finger schnipsend auf der Bühne steht, ist es um das Publikum geschehen. Zum Hit „Schwarz auf Weiß“ – von Mutzke noch für die Schulband komponiert – gibt es tosenden Applaus, und als der Sänger Hüfte schwingend „Baby, Baby“ ins Mikrofon raunt, schmilzt die Damenwelt im Saal dahin. Der 35-Jährige verfügt über echte Entertainer-Qualitäten, und der Spaß an der Interaktion mit dem Publikum ist ihm deutlich anzumerken. Dass es in seinen Songs nicht nur um Liebe geht, beweist Mutzke mit „Durcheinander“, einem mit einem dräuenden Streicherinstrumental unterlegten Song, den er zwei psychisch kranken Musikerkollegen gewidmet hat.

Nach diesem Ausflug in die Moll-Tonleiter kehrt Mutzke zu seinen Wurzeln zurück und rockt mit „Welt hinter Glas“ und anderen groovigen Nummern den Saal. Soulige Gute-Laune-Musik eines echten Ausnahmesängers. Gänsehaut garantiert!

Quelle: op-online.de