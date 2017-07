Comic-Held für einen Tag: „Cosday“ im Nordwestzentrum

Frankfurt/Heusenstamm - Wer am Wochenende im Nordwestzentrum Frankfurt Schaufensterschauen geht, bekommt noch anderes zu sehen. Samstag und Sonntag ist Cosday, die größte Veranstaltung speziell für Japanfans in der Region. Von Eva-Maria Lill

Etwa 6000 Gäste präsentieren dort Zeichnungen, Gebasteltes, Comics und Videospiele. Und selbst genähte Kostüme. „Ist denn schon wieder Fastnacht?“, heißt’s dann aus unbedarften Mündern. Was es mit diesem ungewöhnlichen Hobby auf sich hat, erzählt Cosplayerin Franziska Monse aus Heusenstamm.



Cosplay bedeutet, sich als Figur aus der Popkultur zu verkleiden. Ungewöhnlich. Wurdest du deshalb schon mal als verrückt bezeichnet?



Wir werden oft mit Vorurteilen konfrontiert. Zumal viele Leute nicht genau wissen, warum wir uns verkleiden. Beobachter denken mitunter, dass Cosplayer nicht begreifen, wie die Welt funktioniert und Realitätsflucht begehen. Sobald wir dann erklären, worauf es uns ankommt, reagieren die meisten begeistert.



Worauf kommt es denn an?



Spaß zu haben. Und unseren Helden aus Büchern, Comics oder Videospielen näher zu sein. Das heißt nicht, dass ich mit meinem Leben unzufrieden bin. Ich mag es bloß, in die Rolle eines anderen zu schlüpfen. Das ist mit Schauspielerei vergleichbar. Außerdem bin ich Fan und möchte mich mit dem beschäftigen, was ich mag. Cosplay ist eine Ausprägung davon. Das ist für Leute, die diesen Drang nach kreativem Ausdruck nicht verspüren, kaum nachzuvollziehen.

Kreativer Ausdruck?

Cosplay ist vor allem ein Handwerk. Schließlich nähen und basteln wir unsere Kostüme selbst. Ich übe dieses Hobby aus, weil ich Schneider, Stylist, Friseur, Model und Schauspieler auf einmal sein kann. Und um Leute kennenzulernen, die meine Interessen teilen. Was im Alltag oft nicht so einfach ist.

Ist Cosplay also eine Szene für Außenseiter?

+ Fotos: Denis Liebemann, Yvonne Fitzenberger, p © Agenturen Nein, aber für Nerds, die im Alltag oft ihr Fan-Sein verbergen müssen, um nicht schief angeschaut zu werden. Ich habe schon in der Schule gern Manga und Anime konsumiert – also japanische Comics und Zeichentrickserien. Das machte mich damals zu einem ziemlichen Außenseiter. 1999 war ich mit Freunden auf meinem ersten Treffen in Koblenz, damals als Besucher. Uns kamen gleich am Einfang all diese Figuren entgegen, die wir aus Büchern und Serien kannten. Wir waren unter Gleichgesinnten. Ich wollte unbedingt mitmachen, ging aber noch zur Schule und hatte kein Geld. Erst 2008 habe ich dann mein erstes Kostüm genäht.

Hast du dir die handwerklichen Fähigkeiten selbst beigebracht?

Zum Teil. Aber meine Mutter und die Freunde, mit denen ich das Kostüm zusammen tragen wollte, haben mir geholfen. Heute ist das leichter, es gibt Unmengen an Videos im Internet, die erklären, wie Werkstoffe verarbeitet werden. Mein erstes Cosplay damals war aus noch aus dem „Ditte“-Stoff von Ikea für zwei Euro pro Meter und ich hatte noch nicht mal eine Perücke. Mittlerweile komme ich online einfacher an Zubehör. Auch, wenn’s das Portemonnaie oft schmerzt.

Ist das Hobby teuer?

Sehr. Die Zeiten von „Ditte“ sind vorbei. Je nach Kostüm investiere ich mehr als 200 Euro. Ich kenne andere Cosplayer, bei denen die Ausgaben über 1 000 Euro pro Kostüm liegen. Ich bin es aber meinem eigenen Anspruch und auch dem Charakter schuldig, detailgetreu zu arbeiten.

Wie viele Kostüme trägst du pro Jahr?

Es gibt mittlerweile sehr viele Treffen in Deutschland, die meisten dauern zwei oder drei Tage. Einige Cosplayer wollen für jedes mindestens ein neues Outfit zu präsentieren. Das ist bei mir finanziell und zeitlich nicht drin, ich arbeite im öffentlichen Dienst.

Das klingt anspruchsvoll ...

Cosplayer sind keine gescheiterten, weltfremden Persönlichkeiten. Ich kenne etwa Chirurgen, Anwälte und Erzieher. Das Hobby macht auch ein Stück weit uniform, da beim ersten Eindruck eben nicht das Alltagsaussehen und die Alltagspersönlichkeit zählen, sondern die Figur, die du gerade verkörperst. Man trägt eine innere Leidenschaft nach außen und hat gleich ein gemeinsames Gesprächsthema.

Das hört sich ein bisschen nach Partnerbörse an.

Klar lernen sich auf Treffen auch Paare kennen, aber das ist ja überall so, wo Interessen geteilt werden. Es entstehen enge Freundschaften. Das passiert aber nicht nur auf den Treffen, sondern auch bei der Vorbereitung. Ich nähe und bastele selten allein, sondern setze mich mit anderen zusammen, deren Talente meine ergänzen.

Wie läuft ein typischer Tag auf einem Cosplay-Treffen?

Im Idealfall habe ich geschlafen – und nicht noch bis spät in die Nacht mein Kostüm perfektioniert. Je nach Cosplay brauche ich zwischen zwei und fünf Stunden, um mich zu verkleiden. Gerade Make-up kann sehr aufwendig sein. Dann auf zum Convention-Gelände. Da es in der Szene viel darum geht, zu sehen und gesehen zu werden, laufe ich meist zuerst eine Runde, um mich zu präsentieren. Oft werde ich dann von Fotografen nach Bildern gefragt, komme mit anderen ins Gespräch oder treffe Freunde, manchmal schaue ich mir auch einen Wettbewerb an.

Ist das Konkurrenzdenken in der Szene groß?

+ Fotos: Denis Liebemann, Yvonne Fitzenberger, p © Agenturen Im Prinzip ist Cosplay ein bisschen wie Modeln, nur, dass du dein eigener Ausstatter bist. Leider nehmen viele das Hobby sehr ernst und wollen die schönsten, schlanksten, besten sein. Früher ging es mehr darum, eine nischige Leidenschaft auszuleben und das gemeinsam mit Freunden zu tun. Jetzt gibt es auch Leute, die ihr Geld mit dem Fertigen von Kostümen verdienen oder für Videospielhersteller Werbung laufen. Die haben dann tausende Gefällt-mir-Angaben auf Facebook oder Instagram. Als Ottonormal-Cosplay wirst du weniger stark gesehen. Das hat dazu geführt, dass die Ellbogenmentalität Einzug gehalten hat. Zudem ist die Szene enorm gewachsen.

Woran liegt dieser Zuwachs?

Meine Generation, also die, die jetzt um die 30 sind, waren Vorreiter. Wir sind in den Neunzigern mit Serien wie „Sailor Moon“ oder „Saber Rider“ groß geworden, das war Teil unserer Identität. Jetzt wachsen immer mehr Neue heran, die unsere Bilder im Internet sehen und Cosplay ausprobieren wollen. Und dann gibt es noch die, die einfach zum Zuschauen vorbei kommen, besonders Kinder und ältere Menschen. Ihnen gefällt, wie bunt unsere Szene ist: Flügel, Rüstung, kurze Röcke, lange Röcke, Bärte, Hüte, Augenklappen. Früher waren wir eine rebellische Jugendkultur, heute gefallen wir vielen. Und das ist gut so.

Cosday Frankfurt, Nordwestzentrum, Saalbau Titus-Forum, Motel Plus, Öffnungszeiten: Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

