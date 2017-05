Commerzbank:Keine Gebühren

OFFENBACH - Auf die Kunden der Commerzbank in der Region kommen keine zusätzlichen Kosten zu. Privatkunden würden nicht mit Gebühren für ihre Einlagen belastet, sagte Hans-Theo Burtscheidt, Niederlassungsleiter Darmstadt. Zudem bleibe das Girokonto kostenlos. Von Marc Kuhn

Zu seinem Bereich gehören unter anderem die Filialen in Offenbach, Mühlheim, Obertshausen, Heusenstamm, Neu-Isenburg, Dreieich, Langen und Dietzenbach. Nach seiner Einschätzung hat sich das Wachstum der Commerzbank unter anderem beschleunigt, weil Wettbewerber an der Gebührenschraube drehen und Niederlassungen dicht machen. „Wir schließen keine einzige Filiale“, erklärte Burtscheidt bei Vorlage der Bilanz für das vergangene Jahr.

Das Wachstum in Offenbach habe sich beschleunigt, berichtete Filialleiter Daniel Zielke. Im vergangenen Jahr seien 540 Kunden gewonnen worden. Insgesamt kümmere sich die Commerzbank in der Stadt um mehr als 17 680 Kunden. 43 Prozent von ihnen würden Online-Banking nutzen. „Das Neugeschäft bei Konsumentenkrediten betrug 4,7 Millionen Euro, bei Immobilienfinanzierungen waren es 6,6 Millionen Euro.“ Im Kreditgeschäft und der Vermögensverwaltung hätten Kunden in Offenbach etwa 170 Millionen Euro angelegt, im Wertpapiergeschäft seien es rund 73 Millionen Euro.

Das Kreditgeschäft mit Firmenkunden laufe in Offenbach ebenfalls sehr gut, erläuterte die zuständige Direktorin Barbara Morgenstern. Die Investitionsneigung der Unternehmen steige. Das von der Niederlassung Darmstadt zugesagte Kreditvolumen ist 2016 um neun Prozent auf etwa 1,4 Milliarden Euro gestiegen, die Hälfte entfiel auf die Region Offenbach.

Auch bei der Niederlassung Darmstadt, zu der die Filialen in der Region gehören, hätten sich die Geschäfte beschleunigt, sagte Burtscheidt. Rund 5 540 Kunden seien gewonnen worden, insgesamt gebe es fast 143 340. Das für Kunden verwaltete Vermögen sei auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen, erklärte Burtscheidt.

Quelle: op-online.de