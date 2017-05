Computer-Defekt bei British Airways am Frankfurter Airport spürbar

Frankfurt - Probleme mit dem Computersystem haben bei der Fluggesellschaft British Airways am Samstag auch am Frankfurter Flughafen zu Verspätungen und einer Annullierung geführt.

Weil das IT-System von Großbritanniens größter Airline ausfiel, mussten Kunden weltweit Verspätungen hinnehmen. In Frankfurt wurde eine Verbindung nach London abgesagt, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport sagte. Eine andere Maschine aus London wurde mit einer Verspätung von zweieinhalb Stunden erwartet. Passagiere müssten sich bei allen British Airways-Flügen auf Verzögerungen einstellen. Insgesamt gebe es am Samstag in Frankfurt aber nur neun Flugbewegungen der britischen Fluglinie. Am Nachmittag strich die Fluggesellschaft alle Flüge ab London. Bis 18 Uhr am Samstagabend würden ab Heathrow und Gatwick keine Maschinen mehr starten, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. (dpa)

World Airport Awards: Das sind die besten Flughäfen der Welt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa