Corona in Hessen: Deutlich mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche

News-Ticker

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Alexander Seipp schließen

Weitere schließen

In weiten Teilen Hessens ist die Corona-Lage extrem angespannt. Es gibt erneut viele Neuinfektionen. Unterdessen gibt es Probleme im Impfzentrum Frankfurt. Der News-Ticker.

Hohe Corona*-Inzidenzen in Hessen: Alle Städte und Landkreise mit 7-Tage-Inzidenz über 100.

Die aktuellen Zahlen zum Coronavirus in Hessen* im News-Ticker.

Wieder ein kleines Impf-Drama: Eine 83-jährige Frau wird trotz Termin am Impfzentrum in Frankfurt abgewiesen.

Update vom Samstag, 24.04.2021, 08.41 Uhr: Auch am Wochenende liegen alle 7-Tage-Inzidenzen in Hessen im dreistelligen Bereich. In sieben Kreisen laut den aktuellen Daten des Robert-Koch-Institut (RKI) sogar über 200 (Stand: 24.04.2021). Die durchschnittliche Inzidenz stieg auf 176,3 an, vor einer Woche lag sie noch bei 158,4. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI 2.252 Neuinfektionen aus Hessen gemeldet, vor einer Woche waren es nur 1.553. 18 Personen starben, fünf davon kamen aus Offenbach, drei aus Frankfurt.

Am stärksten betroffen ist die Stadt Offenbach, hier liegt die Inzidenz bei 313,9. Es folgen die Kreise Limburg Weilburg (295,5), Fulda (271,6), Hersfeld-Rotenburg (265,9), Gießen (219,1), Kassel (209,8) und Groß-Gerau (209,3). Am niedrigsten liegt die Inzidenz in Hessen im Werra-Meißnerkreis (103,3). Frankfurt liegt mit 184,3 etwas über dem landesweiten Durchschnitt, der 176,3 beträgt.

+ Ein Auto fährt auf der leeren Stadtautobahn 648 bei Frankfurt. Die Corona-Notbremse des Bundes hat in der Nacht zum 24. April zum ersten Mal gegriffen. © Sebastian Gollnow

Corona in Hessen: Lage weiter prekär - Sozialministerium gibt aktuelle Zahlen bekannt

+++ 17.12 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat in seinem täglichen Bulletin die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die 7-Tage-Inzidenz am Freitag, 23.04.2021 (Stand: 0 Uhr), bei 165,6 liegt (Vortag: 161,5). Insgesamt haben sich innerhalb der letzten 24 Stunden 2010 Menschen in Hessen mit dem Coronavirus infiziert. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind darüber hinaus weitere 24 Menschen in Hessen verstorben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie beträgt damit 6715.

Die höchste Anzahl an Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weist weiterhin die Stadt Offenbach auf. Dort steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter und liegt nur noch knapp unter 300 bei 299,4 (zuvor: 292,4.). Auch im Kreis Limburg-Weilburg ist die Situation weiter prekär, auch dort setzt sich der Trend der Inzidenzwert fort. Sie steigt von 281,0 auf 286,8. Es folgt der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit 278,3 (Vortag: 275,0). Den niedrigsten Wert in Hessen verzeichnet aktuell der Werra-Meißner-Kreis. Dort stagniert der Wert bei 99,4. Damit ist er weiter der einzige hessische Landkreis mit einer Inzidenz im zweistelligen Bereich. In Frankfurt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 166,5 (Vortag: 169,1).

+ Das Hessische Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen bekannt gegeben. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die aktullen Corona-Zahlen des Hessischen Sozialministeriums (Stand: 23.04.2021, 0 Uhr)

Kreis Bergstraße : 144 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 134,6.

: 144 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 134,6. Kreis Darmstadt-Dieburg : 62 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 126,6.

: 62 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 126,6. Kreis Fulda : 98 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 261,7.

: 98 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 261,7. Kreis Gießen : 122 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 194,0.

: 122 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 194,0. Kreis Groß-Gerau : 65 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 181,3.

: 65 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 181,3. Kreis Hersfeld-Rotenburg : 66 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 278,3.

: 66 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 278,3. Hochtaunuskreis : 47 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 125,4.

: 47 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 125,4. Kreis Kassel : 71 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 154,2.

: 71 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 154,2. Lahn-Dill-Kreis : 70 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 169,7.

: 70 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 169,7. Kreis Limburg-Weilburg : 90 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 286,8.

: 90 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 286,8. Main-Kinzig-Kreis : 170 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 171,9.

: 170 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 171,9. Main-Taunus-Kreis : 121 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 132,0.

: 121 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 132,0. Kreis Marburg-Biedenkopf : 66 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 179,7.

: 66 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 179,7. Odenwaldkreis : 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 137,5.

: 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 137,5. Kreis Offenbach : 76 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,4.

: 76 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,4. Rheingau-Taunus-Kreis : 45 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,1.

: 45 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,1. Schwalm-Eder-Kreis : 42 Neuinkteionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 123,6.

: 42 Neuinkteionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 123,6. Vogelsbergkreis : 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 172,3.

: 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 172,3. Kreis Waldeck-Frankenberg : 25 Neuninfektionen, 0 neue Todesfälle, 118,3.

: 25 Neuninfektionen, 0 neue Todesfälle, 118,3. Werra-Meißner-Kreis : 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4.

: 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4. Wetteraukreis : 78 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 111,9.

: 78 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 111,9. Stadt Darmstadt : 36 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 102,6.

: 36 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 102,6. Stadt Frankfurt : 157 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 166,5.

: 157 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 166,5. Stadt Kassel : 84 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 204,3.

: 84 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 204,3. Stadt Offenbach : 76 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 299,4.

: 76 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 299,4. Stadt Wiesbaden : 128 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 174,5.

: 128 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 174,5. Gesamt: 2010 Neuinfektionen, 24 Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 165,6.

Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Corona in Hessen: Das RKI meldet die aktuellen Zahlen ‒ Inzidenzen steigen weiter

Update vom Freitag, 23.04.2021, 7.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Zahlen für Hessen bekannt gegeben. Innerhalb eines Tages haben sich demnach 2.010 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt (Stand: 23.04.2021, 3:09 Uhr). Im selben Zeitraum sind zudem 24 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz steigt weiter von 161,5 am Donnerstag auf heute 165,6.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weist in Hessen derzeit die Stadt Offenbach auf. Die Inzidenz steigt hier noch einmal von 292,4 auf 299,4 und liegt damit nur noch knapp unter 300. Im Kreis Limburg-Weilburg steigt die Inzidenz ebenfalls noch einmal an und liegt am Freitag bei 286,8 (Vortag: 281). Dann folgt der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem Wert von 278,3 (Donnerstag: 275). Insgesamt liegen in Hessen noch fünf Stadt- und Landkreise über der Marke von 200. Den niedrigsten Wert weist aktuell der Werra-Meißner-Kreis auf. Mit 99,4 liegt er als einziger Kreis in Hessen noch knapp unter der Grenze von 100. Frankfurt liegt mit einer Inzidenz von 166,5 im hessischen Mittelfeld (Vortag: 169,1 ).

+ Ein Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum bereitet einen Schnelltest vor. © Sebastian Kahnert/dpa

+++ 16.57 Uhr: Die Corona-Variante aus Südafrika ist auch im Landkreis Limburg-Weilburg angekommen. 13 Fälle der Variante B.1.351 sind im Kreis nachgewiesen (Stand Mittwoch, 21.04.2021). Die Kreisverwaltung warnt vor der „erhöhten Ansteckungsgefahr“. Die Bundeswehr hilft bei der Kontaktnachverfolgung, berichtet fnp.de*.

Corona in Hessen: Inzidenz steigt weiter – Nur zwei Kreise unter 100er-Marke

+++ 15.00 Uhr: Die Corona-Pandemie hält Hessen weiter in Atem. Dies zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen des hessischen Sozialministeriums. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, erhöht sich hessenweit leicht auf 161,5 (Vortag: 156,8). Starke Veränderungen der Inzidenzwerte in den hessischen Kommunen sind diesmal ausgeblieben. Innerhalb eines Tages steckten sich 2386 Hessinnen und Hessen mit dem Virus an. Die Tode von 16 weiteren Personen werden mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. Damit sind in Hessen seit der Beginn der Pandemie 6691 Personen an den Folgen des Virus gestorben.

Am stärksten betroffen von allen Kreisen und kreisfreien Städten in Hessen ist derzeit die Stadt Offenbach mit einer 7-Tages-Inzidenz von 292,4 (Vortag: 287,8). Auch der Landkreis Limburg-Weilburg mit einer Inzidenz von 281,0 (Vortag: 288,5) und der Landkreis Fulda mit 259,5 (Vortag: 246,0) weisen besonders hohe Werte auf. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten: Gleich zweimal konnte die wichtige 100er-Inzidenz-Grenze unterschritten werden: Der Werra-Meißner-Kreis konnte seine Inzidenz auf 99,4 (Vortag: 103,3) senken, während der Landkreis Bergstraße eine Inzidenz von 96,5 (Vortag: 109,9) aufweist.

Die aktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen für die Städte und Kreise in Hessen im Überblick:

Landkreis Bergstraße : 74 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 96,5.

: 74 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 96,5. Landkreis Darmstadt-Dieburg : 81 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 124,9.

: 81 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 124,9. Landkreis Fulda : 121 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 259,5.

: 121 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 259,5. Landkreis Gießen : 117 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 184,3.

: 117 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 184,3. Landkreis Groß-Gerau : 137 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 187,5.

: 137 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 187,5. Landkreis Hersfeld-Rotenburg : 85 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 275,0.

: 85 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 275,0. Hochtaunuskreis : 79 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 122,0.

: 79 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 122,0. Landkreis Kassel : 102 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 152,9.

: 102 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 152,9. Lahn-Dill-Kreis : 70 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 171,3.

: 70 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 171,3. Landkreis Limburg-Weilburg : 84 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 281,0.

: 84 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 281,0. Main-Kinzig-Kreis : 167 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 161,7.

: 167 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 161,7. Main-Taunus-Kreis : 19 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 112,8.

: 19 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 112,8. Landkreis Marburg-Biedenkopf : 105 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 187,8.

: 105 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 187,8. Odenwaldkreis : 26 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,7.

: 26 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,7. Landkreis Offenbach : 122 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 146,7.

: 122 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 146,7. Rheingau-Taunus-Kreis : 59 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 136,2.

: 59 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 136,2. Schwalm-Eder-Kreis : 61 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,9.

: 61 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,9. Vogelsbergkreis : 34 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 174,2.

: 34 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 174,2. Landkreis Waldeck-Frankenberg : 65 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 133,0.

: 65 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 133,0. Werra-Meißner-Kreis : 38 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 199,4.

: 38 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 199,4. Wetteraukreis : 111 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 111,6.

: 111 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 111,6. Stadt Darmstadt : 58 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 103,8.

: 58 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 103,8. Stadt Frankfurt : 293 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 169,1.

: 293 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 169,1. Stadt Kassel : 104 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 198,4.

: 104 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 198,4. Stadt Offenbach : 66 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 292,4.

: 66 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 292,4. Stadt Wiesbaden : 108 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 148,3.

: 108 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 148,3. Gesamt: 2368 Neuinfektionen, 16 aktuelle Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 161,5.

Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Corona in Hessen: Impfzentrum Frankfurt weist Frau trotz Termin ab

+++ 9.55 Uhr: Eigentlich wollte sich eine 83-Jährige ihre zweite Corona-Impfung im Impfzentrum in Frankfurt abholen. Doch am Eingang Ost der Messe wurde sie mit ihrem Sohn trotz Impftermin und Mobilitätseinschränkung weggeschickt*, berichtet Fr.de. Die demenziell erkrankte Frau ist auf einen Rollator angewiesen, ohne den sie kaum einen Schritt machen kann. Wie schon bei der Erstimpfung vor drei Wochen fuhr der Frankfurter mit seiner Mutter zum Osttor der Messe, das auf der Impfbestätigung explizit als Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen mit Auto aufgelistet ist. Doch dort verwehrte ihnen eine Frau von der Security den Zugang.

Die beiden sollten zum Haupteingang „City“ der Messe gehen, wo sich die 83-Jährige in einen Rollstuhl setzen könne. Nach ewiger Diskussion und Bitten waren die beiden völlig aufgelöst und fuhren wieder nach Hause – ohne Corona-Impfung. Vonseiten der Sicherheitsfirma heißt es auf Nachfrage der Frankfurter Rundschau, dass kein solcher Fall bekannt sei. Man bestätigt aber, die Frau hätte mit ihrem Sohn eigentlich durch das Tor Ost fahren dürfen. Man gehe von einem Einzelfall aus.

+ Covid-19-Impfzentrum auf dem Gelände der Frankfurter Messe in Frankfurt am Main. © Star-Media/imago-images.de

Corona-Zahlen für Hessen: RKI meldet mehr als 2000 Neuinfektionen

Update vom Donnerstag, 22.04.2021, 6.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Zahlen für Hessen bekannt gegeben. Innerhalb eines Tages haben sich demnach 2.386 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt (Stand: 22.04.2021, 3:09 Uhr), am vergangenen Donnerstag (15.04.2021) wurden 1.991 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Im selben Zeitraum sind zudem 16 Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben. Am vergangenen Donnerstag meldete das RKI 22 Todesfälle. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz stieg erneut leicht von 156,8 am Mittwoch auf heute 161,5.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weist in Hessen derzeit die Stadt Offenbach auf. Die Inzidenz steigt hier noch einmal von 287,8 auf nun 292,4. Im Kreis Limburg-Weilburg sinkt der Wert am Donnerstag auf 281 (Vortag: 288,5). Dann folgt der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem Wert von 275 (Mittwoch: 249,3). Insgesamt liegen in Hessen noch vier Stadt- und Landkreise über der Marke von 200. Den niedrigsten Wert weist aktuell der Kreis Bergstraße mit 96,5 auf. Auch der Werra-Meißner-Kreis liegt am Donnerstag wieder bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 (99,4). Frankfurt liegt mit einer Inzidenz von 169,1 im hessischen Mittelfeld (Vortag: 160,2).

Die Zahlen fallen insbesondere mit Blick auf die beschlossene Bundesnotbremse* wieder mehr ins Gewicht. Diese schreibt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr ab einer Inzidenz von 100 vor, Schulen müssen ab einem Wert von 165 den Präsenzunterricht einstellen. Die Vorschriften könnten, sofern der Bundesrat seine Zustimmung gibt, bereits ab Samstag (24.04.2021) greifen.

Corona in Hessen: Die Inzidenzen steigen weiter an

+++ 15.14 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen veröffentlicht die detaillierten Corona-Fallzahlen. Weitere 2.178 Infektionen mit dem Coronavirus sind innerhalb eines Tages hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, erhöhte sich um 27 auf insgesamt 6.675. Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Pandemie landesweit 246.957 Infektionen nachgewiesen worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, erhöhte sich auf 156,8. Am Vortrag hatte sie 156,1 betragen.

In Hessen ist der Kreis Limburg-Weilburg am stärksten betroffen. Die Inzidenz lag am Mittwoch bei einem Wert von 288,5 (Vortag: 260,6). In der Stadt Offenbach lag der Wert den Angaben zufolge bei 287,8. Am Vortag hatte die Stadt eine Inzidenz von 267,9. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg stieg der Wert leicht von 248,5 auf nun 249,3. Alle Kreise und kreisfreie Städte in Hessen liegen über einer Inzidenz von 100.

Corona-Testpflicht in Hessen: Brief des Schulamtes sorgt für Verunsicherung in Hanau

+++ 14.15 Uhr: Die Corona-Testpflicht soll seit dieser Woche für mehr Sicherheit an Hessens Schulen sorgen. Ein Versuch des Schulamtes in Hanau die Pflicht durchzusetzen geht aber vielen zu weit. Es ist ein Schreiben des hessischen Kultusministeriums aufgetaucht, das den Eindruck erweckt, dass das Staatliche Schulamt eingeschaltet wird, wenn Eltern ihre Kinder nicht auf Corona testen lassen*.

„Kommen die Erziehungsberechtigten den ihnen hier obliegenden Pflichten nicht nach oder verweigern sie diese, sind sie darauf hinzuweisen, dass in diesem Fall das Jugendamt zwecks Inobhutnahme des Kindes bzw. der/des Jugendlichen verständigt werden muss“, heißt es in einem Brief an die Schulleiterinnen und Schulleiter des Main-Kinzig-Kreises, der der „Frankfurter Rundschau“ vorliegt. Unterzeichnet ist der Brief von der Leiterin eines Staatlichen Schulamtes in Hanau.

Corona in Hessen: Brief sorgt für Beschwerden - Amtsleiterin äußert sich

Nach Informationen der „FR“ seien mittlerweile auch mehrere Beschwerden im Staatlichen Schulamt in Hanau eingegangen*. Die Leiterin des Amtes bedauere die „skurrile Formulierung“. Sie stamme nicht von ihr selbst, sondern aus dem Kultusministerium, räumt Sprecher Philipp Bender ein. Es handelte sich um eine Antwort des Ministeriums darauf, wie Schulen reagieren sollen, wenn Eltern sich über Stunden weigerten, ungetestete Kinder abzuholen, um „die Beschulung zu erzwingen“. Da ein Anruf bei der Polizei laut Ministerium der falsche Weg sei, habe man für diesen „Härtefall“ das Jugendamt empfohlen.

Frankfurter Virologin Ciesek warnt: Asthma-Spray kein „Game-Changer“ gegen Corona

+++ 12.50 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hat Zweifel an der Wirksamkeit des Asthma-Sprays Budesonid* im Kampf gegen Corona geäußert. „Ich würde es nicht als „Game Changer“ bezeichnen“, sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Dienstagabend (20.04.2021) im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen sieht das anders. „Die Ergebnisse machen klinisch Sinn, weil die antientzündliche Wirkung in der Lunge den Verfall der Lungenfunktion verhindern kann“, schrieb der Mediziner auf der Plattform Twitter. Zudem seien kaum Nebenwirkungen zu befürchten.

Lauterbach stützt sich mit seinen Behauptungen auf eine in „The Lancet“ veröffentlichte Studie der Universität Oxford. Ciesek jedoch behauptet, die Studie habe einige Schwächen. Zudem warnt die Virologin davor, das Asthma-Spray nun auf eigene Faust zu kaufen, ohne infiziert zu sein. Dies könne sich als kontraproduktiv erweisen. Die Warnung vor dem Medikament gelte allerdings nur für Gesunde. Asthmatiker, die ein Cortisonspray als (Erhaltungs-)Therapie bekommen, seien nicht gemeint und sollen das natürlich weiter einnehmen, stellt Ciesek bei Twitter klar.

+ Auf Twitter warnte die Virologin ausschließlich Gesunde davor, das Mittel einzunehmen. © Sandra Ciesek/Screenshot Twitter

Corona in Hessen: Kreis Limburg-Weilburg weist höchsten Wert Hessens auf

Update vom 21.04.2021, 7.30 Uhr: Die Corona-Situation in Hessen bleibt angespannt. Weiterhin weisen alle Städte und Landkreise in Hessen eine 7-Tage-Inzidenz im dreistelligen Bereich auf. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch (Stand 3.09 Uhr) landesweit 2.178 Corona-Neuinfektionen und 27 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen steigt wieder leicht an: von 156,1 auf 156,8. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hessen 246.957 Menschen mit dem Virus infiziert, 6.675 sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Der Kreis Limburg-Weilburg registriert nach Informationen des RKI mit einer Inzidenz von 288,5 (Dienstag: 260,6) den höchsten Wert in Hessen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist im Kreis demnach wieder sprunghaft angestiegen. Genauso in der Stadt Offenbach, wo die Inzidenz am Mittwoch von 267,9 auf nunmehr 287,8 springt. Danach folgt der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit einer Inzidenz von 249,3 (Dienstag: 248,5). Auch in Frankfurt steigt der Inzidenzwert sprunghaft an. Die Mainmetropole befindet sich mit einem Inzidenzwert von 160,2 (Vortag: 150) jedoch weiterhin im hessischen Mittelfeld. Die Stadt Darmstadt registriert landesweit aktuell die wenigsten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche und hat laut RKI eine Inzidenz von 100,7. Am Dienstag (20.04.2021) lag der Wert hier noch bei 103,8.

Corona-Zahlen für Hessen: Viele Neuinfektionen in Frankfurt

+++ 14.23 Uhr: Zwar sind die Inzidenzen in Hessen seit Montag (20.04.2021) größtenteils gesunken, dafür ist die Zahl der an ihrer Infektion mit dem Coronavirus gestorbenen Personen mit 38 sehr hoch. Allein in Frankfurt sind elf Todesfälle registriert worden, 122 Neuinfektionen innerhalb eines Tages sind ebenfalls Höchstwert in Hessen. Das geht aus dem täglichen Corona-Bulletin des Hessischen Sozialministeriums hervor. Am Vortag lag die Zahl der Toten innerhalb von 24 Stunden noch bei sieben Menschen. Zudem wurden 571 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Die Inzidenz in Hessen ist von 162,0 auf 156,1 gefallen. Damit spiegelt die Zahl den Trend im Bundesland wider. Den größten Unterschied im Vergleich zum Vortag weist der Kreis Gießen auf, hier fiel die Inzidenz von 210,9 auf 155,2. Weiterhin liegen aber alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen über der 100er-Marke. Während der Schwalm-Eder-Kreis mit 105,7 dem vorübergehenden Zielwert am nächsten kommt, bleibt der Kreis Limburg-Weilburg am zweiten Tag in Folge mit einer 7-Tage-Inzidenz von 260,6 (Vortag: 276,9) Spitzenreiter.

Corona in Hessen: Ärzte frustriert: „Gebt uns mehr Impfstoff“

+++ 13.45 Uhr: Es sollte die Impfquote in Hessen und Deutschland nach oben treiben. Stattdessen ist vielerorts der Frust ein täglicher Begleiter. Seit zwei Wochen dürfen auch die Hausärzte in Hessen Impfstoff gegen das Coronavirus spritzen. Die Bilanz ist aber größtenteils ernüchternd. Dabei machen die nackten Zahlen einen guten Eindruck. 137.710 Menschen in Hessen haben ihre Erstimpfung von einem Hausarzt erhalten (Stand: 20.04.2021, 13.21 Uhr). Das sind rund zwölf Prozent der insgesamt verabreichten Erstimpfungen im Bundesland.

„Der Start zeigt deutlich, zu welcher Schlagzahl die Vertragsärzteschaft in der Lage ist“, sagte der hessische Ärztekammerpräsident Edgar Pinkowski in einer Pressemitteilung vom Montag (19.04.2021). Laut Pinkowski könnten die niedergelassenen Ärzte noch mehr leisten, die Wartelisten seien nach wie vor sehr lang. „Gebt uns Impfstoff, und wir machen aus dem lauen Lüftchen einen Orkan“, sagte Pinkowski. Aus dem Hessischen Gesundheitsministerium kamen am Dienstag hoffnungsvolle Worte. „Wir hoffen sehr, dass die Menge hier in der nächsten Zeit, wie durch den Bund angekündigt, signifikant erhöht werden kann“, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Die Hausärzte würde es freuen.

In Hessen liegt die Quote der vollständig geimpften Personen derzeit bei 7,2 Prozent, das ist in Deutschland oberes Mittelfeld. Dafür ist Hessen laut den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei den Erstimpfungen mit 18,2 Prozent Schlusslicht (Stand: 20.04.2021, 9.35 Uhr).

Corona in Hessen: Auslastung der Intensivstationen am Limit

Erstmeldung vom Dienstag, 20.04.2021, 11.11 Uhr: Schon seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als einem Jahr versuchen Experten aus der Politik und dem Gesundheitswesen die Ausbreitung des Coronavirus mit zahlreichen Maßnahmen einzudämmen. Mit dem Ziel, die Infektionskurve möglichst flach zu halten und eine Überlastung des Gesundheitssystems in Hessen zu vermeiden. Besorgnis macht sich vor allem durch die seit November 2020 anhaltend hohen Corona-Fallzahlen und Inzidenzwerte in den hessischen Städten und Gemeinden breit. Trotz monatelangem Lockdown und weitreichender Maßnahmen steigt die Auslastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern in Hessen weiter an. Experten schlagen Alarm.

In einer gemeinsamen Presseerklärung rufen Kai Klose, Gesundheitsminister in Hessen, sowie Professor Jürgen Graf, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums in Frankfurt* und Leiter des Planstabs für stationäre Versorgung im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, zu mehr Rücksicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. Demnach sei die Zahl der belegten Intensivbetten aktuell deutlich höher als noch zu Jahresbeginn. „Auf Basis unserer Prognosen rechnen wir in den nächsten Tagen sogar noch mit einem weiteren Anstieg der Patientenzahlen auf den hessischen Intensivstationen. Diese Entwicklung muss dringend gestoppt werden. Auch, weil die Belastung des Personals nach mittlerweile einem Jahr Pandemie sehr hoch ist“, heißt es in der Mitteilung.

+ Ein Arzt führt bei einem Patienten einen Corona-Test durch. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Corona in Hessen: Sozialministerium appelliert - RKI gibt aktuelle Zahlen bekannt

Aus der Pressemitteilung aus dem Hessischen Sozialministeriums geht außerdem hervor, dass in Hessen derzeit 484 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden müssen, 301 Personen davon benötigen sogar Beatmung. Damit seien 88 Prozent der Intensivbetten-Kapazitäten in Hessen belegt (Stand: 19.04.2021). Besonders prekär sei die Situation in Frankfurt*, Offenbach und Darmstadt. Aus diesem Grund richtet das Sozialministerium einen Appell an die Hessinnen und Hessen, die geltenden Kontaktbeschränkungen und Corona-Maßnahmen dringend einzuhalten. „Deshalb muss jeder durch Verzicht auf Kontakte dazu beitragen, dass die Verbreitung des Virus gebremst wird“ so Gesundheitsminister Kai Klose.

Wie dramatisch die Corona-Lage in Hessen derzeit ist, zeigen auch die aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI). Innerhalb der vergangenen 24 Stunden haben sich demnach 571 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 20.04.2021, 03.10 Uhr). Außerdem sind weitere 38 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für ganz Hessen liegt am heutigen Dienstag bei 156,1. Am Montag (19.04.2021) lag der Wert noch bei 162,0. Weiterhin verzeichnen alle hessischen Städte und Kreise einen Inzidenzwert im dreistelligen Bereich. Den niedrigsten Wert hat die Stadt Darmstadt mit 103,8 inne, die Stadt Frankfurt liegt mit 150,0 knapp unter dem hessischen Durchschnitt. (yw) *fnp.de und fr.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow