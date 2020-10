Ab Freitag gelten in Frankfurt drastische Regeln - Das müssen Sie wissen

Frankfurt steht kurz vor der nächsten Corona-Warnstufe. In Kürze will die Stadt neue Regeln verkünden.

Die Corona-Situation in Frankfurt ist ernst - die Mainmetropole steht kurz vor der roten Warnstufe. Die Stadt hat deshalb drastische Corona-Maßnahmen beschlossen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankfurt steigt rasant.

in steigt rasant. Bald könnte Frankfurt den kritischen Inzidenz-Wert von 50 (Stufe 4) überschreiten.

(Stufe 4) überschreiten. Der Corona-Krisenstab der Stadt beschließt drastische Maßnahmen.

+++ 17.10 Uhr: Die Corona-Situation in Frankfurt ist ernst: Insgesamt wurden bis zum 06. Oktober (Stand 06.30 Uhr) 3775 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Stadt erklärt die drastischen Maßnahmen (weiter unten im Text), also das Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen, die Sperrstunde in der Gastronomie und eine Maskenpflicht in einigen Teilen der Innenstadt mit dem jungen Durchschnittsalter der Neuinfizierten. Der größte Anteil der aktuell Infizierten (vom 29. September bis 5. Oktober) findet sich weiterhin bei den 20 bis 29-Jährigen mit 24 Prozent, gefolgt von der Gruppe der 30 bis 39-Jährigen mit knapp 23 Prozent.

Corona-Regeln in Frankfurt: „Ständig auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen“

Die Verantwortlichen des Corona-Krisenstabes in Frankfurt mahnen zu umsichtigem Handeln. Gesundheitsdezernent Stefan Majer betont aber auch, bei der Umsetzung der Corona-Regeln gelte es, „die Schäden für die Wirtschaft, die Kultur und den Sport so gering wie möglich zu halten und die getroffenen Maßnahmen ständig neu auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen.“ Neben den drastischen Maßnahmen, die die Stadt für den Innenstadtbereich und die Gastronomie angekündigt hat, machen die Verantwortlichen noch auf ein paar weitere Regelungen und Empfehlungen aufmerksam:

Für religiöse Feiern gilt eine Maskenpflicht, ebenso wie es in Gottesdiensten bereits gehandhabt wird. Ähnlich wie im ÖPNV wird auch bei privaten Fahrgemeinschaften ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen. Außerdem werde das Angebot, dass sich städtisches Personal im Kita-Bereich kostenlos testen lassen kann, verlängert.

Drastische Corona-Maßnahmen in Frankfurt: Das Wichtigste in Kürze

Die beschlossenen Maßnahmen treten am Freitag, den 09. Oktober in Kraft und sollen vorerst bis zum kommenden Sonntag (18.10.2020) gelten.

in Kraft und sollen vorerst bis zum kommenden Sonntag (18.10.2020) gelten. 1. Es wird eine Sperrstunde für Gaststätten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr eingeführt.

Es wird eine Sperrstunde für Gaststätten in der Zeit von eingeführt. 2. Außerdem beschließt die Stadt ein Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen.

Außerdem beschließt die Stadt ein auf bestimmten öffentlichen Plätzen. 3. Auf hochfrequentierten Einkaufsstraßen und in Einkaufszentren wird eine Maskenpflicht gelten.

Auf hochfrequentierten Einkaufsstraßen und in Einkaufszentren wird eine gelten. 4. Private Feiern im öffentlichen Raum sollen auf 25 Personen und im Privatraum auf zehn begrenzt werden.

Private Feiern im öffentlichen Raum sollen auf und im Privatraum auf begrenzt werden. Bis Donnerstag (08.10.2020) wird die Stadt genau abgrenzen, auf welchen öffentlichen Straßen und Plätzen die Maskenpflicht und das Alkoholverbot gelten sollen.

wird die Stadt genau abgrenzen, auf welchen öffentlichen Straßen und Plätzen die Maskenpflicht und das Alkoholverbot gelten sollen. In der kommenden Woche wird außerdem darüber beraten, ob für Schüler von weiterführenden Schulen nach den Ferien auch eine Maskenpflicht im Unterricht gelten soll.

gelten soll. Der Herbstmarkt soll trotz der aktuellen Entwicklungen unter einem besonderen Hygienekonzept stattfinden.

+++ 14.57 Uhr: Es geht an die Fragen: Wie sollen Sperrstunde und Alkoholverbot kontrolliert werden? Das Eskalationskonzept des Landes Hessen gibt vor, dass das Ordnungsamt und die Landespolizei die Einhaltung der Maßnahmen kontrollieren.

+++ 14.55 Uhr: Thomas Jackel, der Leiter der Koordinierungsgruppe KGS des Verwaltungsstabs, blickt aufgrund dieser Maßnahmen entspannter auf die kommenden Wochen.

Neue Corona-Regeln in Frankfurt - „sinnvoller und wirkungsvoller Maßnahmenkatalog“

+++ 14.51 Uhr: Dr. Dr. René Gottschalk, vom Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main: „Insgesamt kann man von einem sinnvollen und wirkungsvollen Maßnahmenkatalog sprechen“. Die Mitglieder des Krisenstabes betonen immer wieder, dass die Maßnahmen dazu dienen, die Menschen zu schützen und eben auch die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, dass Veranstaltungen, wie den Herbstmarkt oder Weihnachtsmärkte stattfinden.

+++ 14.48 Uhr: Zum Thema Maskenpflicht klärt die Stadt noch einmal: Sogenannte Kinnvisiere seien keine Gesichtsvisiere - auch wenn sie oft als solche angeboten würden - und würden deshalb in Bussen und Bahnen der Stadt nicht als Mund-Nase-Bedeckung akzeptiert.

Maskenpflicht in Schulen: Wie geht es nach den Herbstferien weiter?

+++ 14.45 Uhr: In der kommenden Woche soll darüber entschieden werden, ob die Schüler weiterführender Schulen nach den Herbstferien auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. So sei es in Offenbach bereits beschlossen.

+++ 14.43 Uhr: Majer spricht von der Maskenpflicht in der Innenstadt: Man lernt aus München. Bis die Maskenpflicht in Kraft treten kann muss die Stadt konkret abgrenzen, in welchen Bereichen die Maskenpflicht dann gilt. Diese Details sollen spätestens am Donnerstagvormittag (08.10.) bekanntgegeben werden.

Jetzt live: Alkoholverbot und Maskenpflicht - Wie geht es in Frankfurt weiter?

+++ 14.39 Uhr: Dezernent Majer geht davon aus, dass Frankfurt die Stufe rot, also eine Inzidenz von 50, voraussichtlich morgen (07.10.) erreichen wird. Er schildert noch einmal langwierig die Entwicklung der Zahlen. Geht auf den Ausbruch in der Gemeinschaftsunterkunft ein und Betont die Wichtigkeit der Maßnahmen. Frankfurt stehe außerdem im stetigen Austausch mit Offenbach. In der Nachbarstadt ist die Corona-Situation derzeit ebenfalls angespannt.

+++ 14.34 Uhr: Der Oberbürgermeister übergibt das Wort an Dezernent Stefan Majer.

+++ 14.32 Uhr: Feldmann betont vor allen Dingen, was durch diese Maßnahmen alles möglich bleibt: Schulen und Kindergärten sollen geöffnet bleiben. Der OB wünscht sich auch, dass der Weihnachtsmarkt in Frankfurt eröffnet werden kann.

+++ 14.30 Uhr: Die Maßnahmen sollen vorerst ab Freitag, den 09. Oktober bis zum kommenden Sonntag, den 18. Oktober gelten.

Neue Corona-Regeln: Stadt Frankfurt beschließt drastische Maßnahmen

+++ 14.28 Uhr: OB Feldmann verkündet die Maßnahmen:

Es wird eine Sperrstunde für Gaststätten ab 22 Uhr geben. Außerdem ein Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen. Auf hochfrequentierten Einkaufsstraßen und in Einkaufszentren wird eine Maskenpflicht gelten. Private Feiern im öffentlichen Raum sollen auf 25 Personen und im Privatraum auf zehn begrenzt werden.

+++ 14.26 Uhr: Jetzt geht es los. Rainer Heisterkamp, Pressesprecher der Branddirektion, eröffnet die Pressekonferenz und übergibt das Wort an Oberbürgermeister Peter Feldmann. Die Botschaft: „Corona ist weiter da und Corona ist gefährlich.“

+++ 14.02 Uhr: Der Start der Pressekonferenz verzögert sich um etwa eine halbe Stunde. Nach aktuellen Informationen, soll es um 14.30 Uhr losgehen. Die Stadt informiert dann über die beschlossenen Corona-Maßnahmen. Der Grund für sie Verzögerung: Oberbürgermeister Peter Feldmann telefoniert laut Angaben der Stadt derzeit noch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Infektionszahlen in Frankfurt steigen rasant - Wie geht es jetzt weiter?

Update vom Dienstag, 06.10.2020, 13.00 Uhr: Der Corona-Krisenstab der Stadt Frankfurt berät aktuell über weitere Corona Regeln in der Stadt. In Hessen weist Frankfurt weiterhin die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf. Die sogenannte Inzidenz liegt am Dienstag, den 6. Oktober (Stand 0 Uhr) bei 47,1 und damit nur knapp unterhalb der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen: Ab diesem Wert folgt die nächste Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes.

Ab voraussichtlich 14 Uhr informieren Oberbürgermeister Peter Feldmann, Gesundheits- und Personaldezernent Stefan Majer, Gesundheitsamtsleiter Prof. René Gottschalk und der Leiter der Koordinierungsgruppe KGS des Verwaltungsstabs, Thomas Jackel, über die beschlossenen Maßnahmen für die Stadt Frankfurt.

Frankfurt nähert sich Warnstufe 4: Stadt will Maßnahmen verschärfen

Erstmeldung vom 05.10.2020: Frankfurt am Main – Die Mainmetropole steht kurz vor der Alarmstufe rot. Mit 48,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Frankfurt in den letzten sieben Tagen befindet sich die Stadt Frankfurt kurz vor der 4. Warnstufe* des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes Hessen.

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt am Montag in Frankfurt auf 3729 an. Das sind 94 mehr als am Sonntag, als es noch insgesamt 3635 Infizierte waren.

+ Die Warnstufen des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes Hessen. © Hessisches Sozialministerium

Corona in Frankfurt: Andere Maßnahmen erforderlich

Stadtrat Stefan Majer erklärte, dass der Fokus in den vergangenen Wochen auf lokalen Corona-Ausbrüchen lag. Ein Corona-Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft im Gallus, in der Geflüchtete, osteuropäische EU-Bürger und Wohnsitzlose leben, ließ die Zahl der Infizierten in die Höhe schnellen. Bis Sonntag waren dort insgesamt 116 Bewohner, Mitarbeiter und Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am Montag dann die Kursänderung: Da mittlerweile die meisten Infektionen allerdings auf das Alltagsleben in der Stadt zurückgeführt werden könnten, seien „nun andere Maßnahmen erforderlich.“ So komme es etwa vermehrt zu Ansteckungen in Sportvereinen, aber auch in Betrieben. Majer berichtete von einem Fall, wo Kollegen zusammen in einem Auto zum Arbeitseinsatz gefahren seien, ohne Masken zu tragen. Hinterher waren alle mit dem Virus infiziert.

Gesundheitsdezernent Stefan Majer zum erhöhten Inzidenzwert in Frankfurt: „Das Infektionsgeschehen ist nicht in der breiten Fläche zu finden, sondern kann zu einem erheblichen Teil auf ein konkretes lokales Ereignis eingegrenzt werden."



Der Krisenstab der Stadt Frankfurt wird am Dienstag, den 06. Oktober tagen und mögliche, für die neue Eskalationsstufe geplante und geeignete Maßnahmen beschließen. Anschließend sollen die neuen Corona-Regeln für Frankfurt in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Frankfurt kurz vor Alarmstufe 4: Neue Corona-Regeln erforderlich

„Neben den lokalen Maßnahmen für Frankfurt werden wir die Beschlüsse aus der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder aus der letzten Woche konsequent umsetzen,“ erläutert Stadtrat Stefan Majer. „Hierzu zählen vor allem Beschränkungen hinsichtlich der Teilnehmendenzahl bei privaten Feierlichkeiten.“ Auch in Frankfurt müsse nun damit gerechnet werden, dass bei einer 7-Tages-Inzidenz von 50 höchstens 25 Teilnehmende in öffentlichen oder angemieteten Räumen erlaubt sind. Für private Feiern wird voraussichtlich eine Höchstzahl von 10 Personen gelten.

Die Pressekonferenz ist nach aktuellem Stand für den 06. Oktober um 14.00 Uhr geplant. iwe (*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.