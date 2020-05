Corona-Krise: Öffnen die Freibäder wieder? Erste gute Nachrichten

Ministerpräsident Bouffier zeigt sich zur Öffnung von Freibädern in Hessen in der Corona-Krise zuversichtlich. Nun wurde eine erste Entscheidung getroffen.

Update vom Mittwoch, 20.05.2020, 16.36 Uhr: Noch ist es unklar, wann die Freibäder in Offenbach, Langen und Darmstadt wieder für alle Besucher geöffnet werden. Doch zumindest für das Vereinsschwimmen gibt es gute Nachrichten.

Mitglieder von Schwimmvereinen dürfen ab 1. Juni in Hessen wieder ins Wasser. Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) kündigte am Mittwoch an, dass Frei- und Hallenbäder „unter Beachtung der im Sport vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln“ für Schwimmvereine wieder öffnen. Auch Schwimmkurse dürfen ab dann wieder stattfinden, wie das Corona-Kabinett der Landesregierung beschlossen hat.

Corona: Freibäder bald für alle Besucher geöffnet - Minister äußert sich

Wie lange es für alle anderen noch dauert, ist weiterhin unklar: „Bis Mitte Juni wird die Landesregierung entscheiden, ab wann wieder alle Bürgerinnen und Bürger zum Schwimmen gehen können“, sagte Beuth. „Unser Ziel ist es, dass die Schwimmbäder und Badeseen für den Publikumsverkehr in diesem Sommer wieder öffnen können.“

Corona: Öffnen Freibäder in Hessen bald? Ministerpräsident Bouffier macht Hoffnung

Update vom Dienstag, 19.05.2020, 10.10 Uhr: Öffnen die Freibäder und Seen in Offenbach, Langen und Darmstadt diese Saison noch? Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gibt sich zuversichtlich: Seiner Überzeugung nach sollten die Schwimmbäder zumindest für das Vereinsschwimmen geöffnet werden, sagte der Regierungschef dem Sender „Hit Radio FFH“. Er glaube, „dass wir das auch sehr bald tun“.

Zur generellen Öffnung von Freibädern bestehe in der Corona-Pandemie allerdings ein großer Unterschied. Denn dabei könne es passieren, dass tausend Menschen vor dem Kassenhäuschen stünden. Er glaube nicht, dass bis September die Freibäder geschlossen bleiben müssten. Die Öffnung müsse aber verantwortbar und hessenweit abgestimmt sein. „So weit sind wir noch nicht“, sagte Bouffier.

Freibäder und Schwimmbäder in Offenbach, Darmstadt, Langen bislang noch geschlossen

In Darmstadt sind – wie in ganz Hessen – alle Schwimmbäder für Publikum geschlossen. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg stellt klar, dass das auch für Rettungsschwimmkurse gilt. An diesen dürften nur Angestellte der Schwimmbäder teilnehmen. Publikum ist ausgeschlossen. Das Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe in Offenbach bleibt vorerst ebenfalls zu, teilt der „Erste Offenbacher Schwimmclub von 1896“ (EOSC) auf seiner Homepage mit.

Das Bäder- und Hallenmanagement (BaHaMa) von Langen im Kreis Offenbach, das unter anderem für den Langener Waldsee und das Freizeit- und Familienbad an der Teichstraße zuständig ist, gibt auf Facebook diese Antwort auf die Frage nach der Öffnung der Freibäder: „Einzig klar ist: Bis mindestens Freitag, 5. Juni, bleiben Schwimmbäder in Hessen nach Vorgabe der Landesregierung geschlossen.“ Die Mitarbeitenden dort erstellen derzeit ein Öffnungskonzept mit Sicherheits- und Hygieneregeln. „Einen Sommer ohne Bäder – das können auch wir uns nicht vorstellen“, sagt BaHaMa-Geschäftsführer Joachim Kolbe.

Corona-Krise: Öffnen die Freibäder? Hanau trifft drastische Entscheidung

Erstmeldung vom Dienstag, 21.04.2020, 13.03 Uhr: Hanau - Die Freibadsaison wird in diesem Sommer* ausfallen. Das verkündete Hanaus Bürgermeister Axel Weiss-Thiel in einer Pressemitteilung. Die Stadt geht damit im Kampf gegen das Coronavirus einen Schritt weiter als die hessische Landesregierung, die bisher keine Regelung für Freibäder und Badeseen erlassen hat. Man orientiere sich an dem in Bund und Ländern grundsätzlichen Verbot größerer Veranstaltungen bis zum 31. August, heißt es. Eine Aufhebung dieses Beschlusses sei nur dann eine Option, wenn die Verbreitung des Coronavirus ausreichend eingedämmt sei. In den meisten Schwimmbädern beginnt die Freibadsaison regulär Anfang oder Mitte Mai.

Hanau: Freibäder bleiben wegen Corona-Pandemie geschlossen

Der Organisations- und Überwachungsaufwand, um die Anzahl der Badegäste und deren Abstand untereinander zu kontrollieren, sei laut Weiss-Thiel zu hoch. „Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung insbesondere für Familien hart ist, die sich wegen Corona auf einen Urlaub zu Hause einstellen müssen und nun nicht Außenbecken, Liegewiesen, Spielplätze und Gastronomie unserer beiden Becken nutzen können“, führte der Bürgermeister von Hanau fort.

Laut Uwe Weier, dem Geschäftsführer der Hanauer Bäder, habe man mit Hinblick auf die Auswirkungen des Coronavirus noch nicht mit den entscheidenden Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen. Durch die Schließung seien daher keine zusätzlichen Kosten entstanden.

Freibadsaison adé: Hanau lässt Bäder in der Corona-Krise geschlossen

Von der Schließung aufgrund des Coronavirus sind zunächst die Freibäder der Hanau Bäder GmbH betroffen. Sie werden bis Ende August 2020 geschlossen bleiben werden. Das schließt sowohl das Innen- als auch den Außenbecken des Heinrich-Fischer-Bads, sowie das Lindenaubad in Großauheim mit ein. Im September soll zumindest im Heinrich-Fischer-Bad die Hallenbad- und Saunasaison wieder starten. Das Lindenaubad wird hingegen geschlossen bleiben, da es ab Herbst 2020 saniert wird. Seit Mitte März sind die Bäder schon geschlossen, gemäß der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Kein Freibad in Corona-Zeiten: Hanau lässt Bäder geschlossen

Für das Personal, dass von dem Ausfall der Freibadsaison betroffen ist, suche man derzeit nach Lösungen, so Weiss-Thiel und Weier. Sowohl Kurzarbeit als auch die Beschäftigung in anderen Bereichen der Stadt Hanau seien möglich. Festangestellte müssten zudem weiter Überstunden und Resturlaube abbauen, befristete Verträge würden in der Corona-Krise nicht mehr verlängert.

Bisher ist Hanau Vorreiter dieser Regelung. Andere Kommunen haben bisher keine Schließungen von Freibädern bekannt gegeben. Badbetreiber in der Region blicken angesichts der anhaltenden Corona-Krise ungewiss auf die Freibadsaison im Sommer 2020. Mindestens bis zum 3. Mai müssen alle Schwimmbäder geschlossen bleiben, ob bis dahin andere Kommunen über den Freibadbetrieb entscheiden bleibt abzuwarten.

Langen: Freibad-Saison verschoben

Währenddessen ist in Langen die Bäder- und Hallenmanagement GmbH noch unentschlossen. Dort wurde der Start der Freibad-Saison aufgrund der Corona-Pandemie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt. Davon betroffen sind neben dem Freizeit- und Familienbad an der Teichstraße und dem Langener Hallenbad auch der beliebte Langener Waldsee. Das Hallenbad werde vor der Sommerpause aber sicher nicht öffnen. Alle Jahreskarten behalten dennoch ihre Gültigkeit und werden für den Zeitraum der Schließung verlängert.

Von Valérie Eiseler

