Corona: Protestler erwarten Jens Spahn an Uniklinikum Gießen - Besonderer Test aus Mittelhessen

Gesundheitsminister Jens Spahn kommt am Dienstag nach Gießen. Am Uniklinikum will er sich über die aktuelle Lage informieren.

Corona : Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Uniklinikum Gießen

: Bundesgesundheitsminister am Firma aus Lich entwickelt neuartigen Corona-Schnelltest

Update, 14.4.2020, 9.43 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn wurde bei seinem Besuch am Uniklinikum Gießen auch von einigen Protestlern erwartet. Sie fordern unter anderem: "Gesundheit gehört in öffentliche Hand!" Im Gespräch mit Ärzten und Pflegekräften betont Prof Seger aus Gießen, das der kritische Teil im Gesundheitssystem das Fehlen der Pflegekräfte ist.

Pflegekräfte und Ärzte am Uniklinikum Gießen erklären derweil: "Alle hier arbeiten am Limit." Betroffen seien nicht nur Pflege und Ärzte, sondern auch Reinigung, Labortechnik oder Security. Was den Alltag schwer mache: Viel Zeit sei nötig für Vor- und Nachbereitung, um zum Patienten zu gehen.

Aktuell seien 11 Patienten auf der "schwere Fälle"-Intensivstation am Uniklinikum Gießen und Marburg. In Hessen waren zuletzt 6093 Sars-CoV-2-Fälle in Hessen bestätigt*. Prof. Seger meint zum Thema Beatmungsgeräte in Gießen: "Auf unserem Topniveau brauchen wir vor allem Pfleger, die die Geräte bedienen können."

Corona Gießen/Hessen: Ein neuer Schnelltest aus Lich soll besondere Vorteile bringen

Update, 14.4.2020, 8.56 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus ist großflächiges Testen das A und O. Die Licher Firma BAG Diagnostics hat einen neuartigen Schnelltest entwickelt. "Die Testergebnisse liegen rein technisch betrachtet nach circa 90 Minuten vor", erklärt Dr. Nicolas Sachsenberg, Geschäftsführer des Unternehmens gegenüber giessener-allgemeine.de*.

Corona Gießen/Hessen: Jens Spahn besucht Uniklinikum

Erstmeldung, 14.4.2020, 07.24 Uhr: Am Dienstagmorgen wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Gießen erwartet. Zusammen mit Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Kai Klose besucht er das Uniklinikum Gießen und Marburg. Hier sind Gespräche mit Studenten der Uni Gießen, Ärzten und Pflegepersonal über die derzeitige Corona-Lage im Gesundheitswesen geplant.

*giessener-allgemeine.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks