Corona Gießen: Kneipenhelfer wollen Gastronomen beistehen - Weiterer Todesfall im Kreis

Die Corona-Krise hat deutliche Auswirkungen auf den Kreis Gießen. Die aktuellen Entwicklungen im Ticker.

Aktuelle Corona -Entwicklungen in Stadt und Kreis Gießen

-Entwicklungen in Stadt und Kreis Inzwischen drei Menschen nach Corona-Infektion verstorben

nach Corona-Infektion Maskenpflicht auf Gießener Wochenmarkt eingeführt

Update, 29.4.2020, 12.29 Uhr: Ungewöhnliche Zeiten erfordern besondere Unterstützung - auch in der Kneipen- und Barszene etwa in Gießen. Mit einer neuen Aktion kann jetzt die Stammkneipe oder Lieblingsbar unterstützt werden. Beim "Kneipenhelfer" werden T-Shirts und Hoodies mit dem Logo lokaler Kneipen und Bars bedruckt und online zum Verkauf angeboten. Die Erlöse kommen dabei der lokalen Kneipen- und Barszene zugute. "Die viel beschriebenen Gutscheine verschieben den Umsatz und bieten der aktuellen Situation keine Lösung. Mit der Idee 'Kneipenhelfer' wollen wir dem entgegenwirken“, sagt Daniel Klusmann, aus dem Team vom Kneipenhelfer. "So kann man seine Zugehörigkeit und Identifikation, sprich Solidarität, während und nach dem Shutdown öffentlich zeigen", meint Klusmann weiter.

Alle Erlöse aus dem Verkauf der Artikel werden vollständig an alle teilnehmenden Kneipeninhaber*innen in Gießen weitergereicht. Das Konzept basiert auf der Solidarität, sowohl zwischen den Kneipen, als auch zwischen den Gästen. Durch den Kauf eines Artikels von einer bestimmten Kneipe, gehen 2/3 des Erlöses direkt an die Inhaber, während 1/3 laut "Kneipenhelfer" in einen gemeinsamen bzw. solidarischen Topf kommen. Alle zwei Wochen werden die Erlöse dieses Topfes entsprechend unter allen teilnehmenden Kneipen und Bars in der Stadt aufgeteilt.

Mit dabei sind in Gießen laut "Kneipenhelfer" bereits das Apfelbaum, Bier Express, Chamäleon, Elli’s, Enjoy Bar, Peter & Erl’s Irish Pub sowie das Sowieso. Weitere Infos gibt es hier.

Corona Gießen: Schunk spendet 4500 Masken an UKGM

Update, 29.4.2020, 8.40 Uhr: Die Schunk Group hat ihren Bestand an OP-Masken an das Universitätsklinikum Gießen gespendet: Vertreter des Technologiekonzerns überreichten 4500 Stück jüngst dem Krankenhaus. "Die Masken sind unser gesamter Bestand, den wir in der Unternehmenszentrale Heuchelheim für Notfälle bevorratet haben", sagte Jens Udo Seelinger, Leitender Werksarzt der Schunk Group. "Wir geben die Masken gerne an das Uniklinikum, um so die medizinische Versorgung in der Region zu unterstützen."

Seitens des Klinikums zeigte man sich sehr dankbar für die Spende. Man habe aktuell einen hohen Bedarf an Schutzmaterialien und freue sich sehr über diese Unterstützung durch Schunk, sagte die Kaufmännische Geschäftsführerin, Dr. Christiane Hinck-Kneip.

Corona Gießen: Weiterer Todesfall im Kreis

Update, 28.4.2020, 10.32 Uhr: Seit dem 28.2.2020 wurden im Landkreis Gießen 213 Corona-Infektionen gemeldet. 159 Menschen sind genesen, sieben befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Nun ist klar: Ein dritter Mensch ist gestorben, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das hat das Landkreis Gießen mitgeteilt.

Corona Gießen: Maskenpflicht auf Wochenmarkt

Erstmeldung, 27.4.2020, 21.46 Uhr: Ab diesem Mittwoch gilt - analog zu den Regelungen beim Einkauf im stationären Einzelhandel - auch auf dem Gießener Wochenmarkt Maskenpflicht. Einfache Stoffmasken wie auch ein Schal vor Mund und Nase reichen aus, um der Regelung zu entsprechen. Das teilt die Stadt mit.

Das Ordnungsamt wird die Einhaltung der Maskenpflicht an den Eingängen und auf dem Marktgelände kontrollieren. Besucher ohne Schutzmasken kann der Zutritt zum Marktgelände nicht gewährt werden. Sie müssen damit rechnen, vom Wochenmarktgelände verwiesen zu werden. Am Eingangsbereich des beliebten Marktes besteht die Möglichkeit, bei Marktbeschickern die sogenannten Alltagsmasken käuflich zu erwerben. Das Ordnungsamt bittet alle Besucher um Beachtung und Verständnis.