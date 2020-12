Corona in Hessen: Mehr als 3.000 Neuinfektionen – Bouffier erwartet harten Lockdown

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen steigt erneut. Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet eine baldige Verschärfung der Maßnahmen.

+++Samstag, 12.12.2020, 8.45 Uhr: In Hessen werden im Vergleich zum Vortag 3.116 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen. Demnach liegt die Gesamtzahl der Infizierten mittlerweile bei 105.934. Davon gelten rund 27.200 Fälle als „aktiv“. Zudem gab es 57 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. In Hessen wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 1.716 Todesfälle vermeldet. Die 7-Tage-Inzidenz des Landes liegt aktuell bei 173,5.

Corona-Hotspots in Hessen bleiben die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 244,9 und der Main-Kinzig-Kreis mit 244,2. Dicht dahinter der Wetteraukreis mit einem Wert von 235,8 und der Kreis Offenbach mit 232,4. Auch die Werte der Landkreise Fulda und Gießen mit 219,1 und 215,7 sowie der Kreis Groß-Gerau (219,8) und der Rheingau-Taunus-Kreis (209,4) befinden sich über der höchsten Warnstufe, die bei einer Inzidenz von 200 gilt. In Frankfurt wurden 360 Corona-Neuinfektionen registriert. Vier weitere Personen starben. Die Inzidenz liegt bei 151,2.

+ Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen steigt Mitte Dezember erneut an. © Jörg Carstensen/dpa

Corona in Hessen: Inzidenz im Odenwaldkreis steigt

+++ 21.00 Uhr: Der Kreissausschuss des Odenwaldkreises hat bekannt gegeben, dass die Inzidenz auf 224,4 gestiegen ist. Der Wert sei auf eigene Berechnungen zurückzuführen. In den letzten sieben Tagen haben sich im Odenwaldkreis 217 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, teilte der Kreisausschuss außerdem mit. In Hessen werden, wenn drei Tage hintereinander der Inzidenzwert überschritten wird, Maßnahmen wie eine nächtliche Ausgangssperre oder Alkoholverbot in der Öffentlichkeit eingeleitet. Dies betrifft den Odenwaldkreis jedoch bisher noch nicht.

+++ 15.00 Uhr: Nicht nur für ganz Deutschland wurde diese Woche ein Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages verzeichnet. Auch im Odenwaldkreis wurde ein Rekord an Neuinfektionen bei den Gesundheitsämtern registriert: Laut dem Kreisausschuss Odenwald sind am Donnerstag (10.12.2020) 49 Personen im Odenwaldkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Infektionssaldo liegt im Odenwaldkreis aktuell bei 301 (Stand: Donnerstag, 11.12.2020). Dabei handelt es sich um die höchsten an einem Tag erfassten Werte.

+ Während die Zahl der Corona-Infektionen und der Todesfälle weiter steigen, sendet Frankfurt ein Zeichen der Hoffnung für Hessen. © Boris Roessler/dpa

Odenwaldkreis: Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Odenwaldkreis

Insgesamt sind aktuell 1604 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 1222 haben eine Corona-Infektion überstanden. 33 Personen aus dem Odenwaldkreis befinden sich momentan infolge einer Corona-Infektion im Krankenhaus, davon werden sechs intensivmedizinisch betreut. Weitere Tote wurden jedoch nicht gemeldet.

Infektionszahlen für den Odenwaldkreis (Stand 11.12.2020):

Erbach 29 Michelstadt 57 Höchst 23 Lützelbach 20 Breuberg 15 Bad König 25 Brombachtal 5 Oberzent 8 Mossautal 3 Brensbach 4 Reichelsheim 1 Fränkisch-Crumbach 1

+++ 14.09 Uhr: Offenbach und Frankfurt setzen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf eine gemeinsame Strategie. Unter dem Motto „Willste – Musste“ sollen laut den beiden Städten „die Sorgen der Bevölkerung aufgegriffen“ und das Verständnis für die AHA-L-Regeln in Hessen erhöht werden.

Die Kampagne richtet sich spezielle an jüngere Menschen und soll „ohne erhobenen Zeigefinger“ auskommen. Wöchentlich sollen die Protagonistinnen und Protagonisten Ata Macias (DJ), Evren Gezer (Radiomoderatorin), Younes Zarou (Influencer), Heidi Jung (Gärtnerin) und Benne Schröder (Radiomoderator) in kurzen Filme über die Corona-Lage im Süden von Hessen aufklären. Die dafür produzierten Videos erscheinen auf den Websites des beiden Städte und in den Social-Media-Kanälen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Willste gute Tomaten? Musste Maske tragen!“ – Heidi Jung baut in der Familiengärtnerei Jung in Oberrad Tomaten an und verkauft sie auf dem Offenbacher Wochenmarkt. 🍅 😷 🙏 #WillsteMusste_OFFM



Alle Infos und Videos unserer Kampagne mit @Stadt_OF 👉 https://t.co/JweCbZUU7f pic.twitter.com/Rl1wQuN5kN — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) December 11, 2020

Bouffier warnt vor zu rigorosen Corona-Verschärfungen

+++ 13.58 Uhr: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier warnt am Freitag (11.12.2020) im Landtag vor zu rigorosen Corona-Maßnahmen. Bouffier erwartet spätestens nach Weihnachten eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Es sei aber insbesondere für ältere Menschen und Bewohner von Pflegeheimen sehr wichtig, gerade an Weihnachten der Kontakt zur Familie haben zu können. Es müsse sehr genau überlegt werden, ob es menschlich vertretbar ist, wenn diese gerade an Weihnachten überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben, so Bouffier.

Corona in Hessen: Bouffier setzt auf bundesweit einheitliche Corona-Regeln

Der Ministerpräsident rief eindringlich dazu auf bundesweit einheitlichen Corona-Regelung zu treffen, sobald ein harter Lockdown beschlossen wird. Dabei gehe es vor allem um die mögliche Schließung von Schulen und Geschäften sowie die Kontakte an Weihnachten. Die Bevölkerung brauche eine entschlossene Antwort der Länder und der Bundesregierung auf offene Fragen zu den Wirtschaftshilfen, für die Schulen und die Kontaktregeln, betonte der Ministerpräsident von Hessen.

Auch wegen des Weihnachtsgeschäfts, das der angeschlagene Handel dringend braucht, seien die Beratungen noch nicht abgeschlossen, wann es zu dem harten Lockdown in Hessen und Deutschland kommen kann. Sei er bereits ab dem 20. Dezember geplant, gehe ein großer Teil dieses Geschäfts verloren. Nach Angaben von Bouffier steht noch nicht sicher fest, ob es an diesem Sonntag (13.12.2020) eine Bund-Länder-Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geben wird.

Fast 60 neue Corona-Todesfälle in Hessen - Sieben Kreise auf Warnstufe „schwarz“

Update vom Freitag, 11.12.2020, 6.37 Uhr: In Hessen wurden seit dem Vortag 1.917 neue Corona-Infektionen registriert. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem täglichen Lagebericht. Damit haben sich insgesamt in Hessen 102.817 Menschen mit dem Virus infiziert. Aktuell sind laut RKI im Bundesland rund 25.400 Fälle aktiv. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hessen stieg um 58 weitere Verstorbene. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten auf 1.659. Die Inzidenz in Hessen beträgt laut RKI am Freitag 152,2.

Die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Region ist nach wie vor die Stadt Offenbach. Dort liegt die Inzidenz bei 253,3 und damit weiterhin auf Warnstufe „schwarz“, welche das Land Hessen für eine Inzidenz von mehr als 200 definiert hat. Dahinter folgt weiterhin der Main-Kinzig-Kreis mit einem Wert von 233,7. Auch die Kreise Groß-Gerau (212,9), Limburg-Weilburg (207,7), Offenbach (206,6) und Rheingau-Taunus (205,2) liegen über der höchsten Warnstufe. Die niedrigste Corona-Inzidenz in Hessen weist nach wie vor der Werra-Meißner-Kreis auf, dort liegt der Wert bei 88,4.

+ Während die Zahl der Corona-Infektionen und der Todesfälle weiter steigen, sendet Frankfurt ein Zeichen der Hoffnung für Hessen. © Boris Roessler/dpa

Schulen sollen trotz vieler Corona-Neuinfektionen offen bleiben

+++ 17.10 Uhr: Das hessische Kultusministerium hat am Donnerstag (10.12.2020) einen neuen Corona-Beschluss verabschiedet. Nach Angaben der Deutschen Presse Agentur sollen die Schulen in Hessen trotz regional anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen nicht flächendeckend geschlossen werden. Eine Schließung wird demnach jeweils im Einzelfall geprüft.

Zuvor hatte das Land Hessen das mehrstufige Corona-Eskalationskonzept des Landes Hessen um eine Stufe erweitert. Die neue Stufe gilt, wenn der kritische Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen an mindestens drei Tagen in Folge erreicht wird. Beispielsweise der Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Offenbach am Main haben diese Marke inzwischen überschritten.

In einem neuen Corona-Beschluss hielt das Kultusministerium fest, was mit Schulen in diesen Corona-Hotspot-Regionen passieren soll. Neben einer flächendeckenden Schließung der Schulen distanzierte sich das Ministerium in Hessen auch von Homeschooling per Videoschalte. Möglich sei unter anderem, dass Klassen ab der Stufe 8 in Gruppen aufgeteilt und wechselweise unterrichtet werden. Ausgenommen sind Abschlussklassen.

Neue Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht

+++ 15.20 Uhr: Auch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Die Stadt Offenbach ist weiterhin ein Corona-Hotspot in Hessen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt in Offenbach bei 258. Im benachbarten Main-Kinzig-Kreis ist die Inzidenz ebenfalls sehr hoch. Sie liegt bei 234,4.

Corona hält Hessen in Bann: 160 Neuinfektionen in Frankfurt, Sechs Todesfälle in Gießen

Die meisten neuen Corona-Fälle wurden in Frankfurt gemeldet. Dort gibt es 160 Neuinfektionen. Im Rheingau-Taunus-Kreis wurden 134 weitere Personen positiv auf Corona getestet. Im Main-Kinzig-Kreis wurden 129 Neuinfektionen mit Corona gemeldet. Der Main-Taunus-Kreis, der Schwalm-Eder-Kreis, der Wetteraukreis und der Landkreis Marburg-Biedenkopf haben heute keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

+ In Hessen gibt es so viele Corona-Infizierte wie noch nie © Frank Rumpenhorst/dpa

Im Kreis Gießen wurden heute sechs Todesfälle gemeldet. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es in Wiesbaden (4), im Rheingau-Taunus-Kreis (4), Frankfurt (3), Hochtaunus (2), Limburg-Weilburg (1), Landkreis Offenbach (1), Kreis Bergstraße (1), Werra-Meißner-Kreis (1) und im Kreis Groß-Gerau (1).

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 24, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 102,1

Neuinfektionen 24, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 102,1 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 72, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 135,5

Neuinfektionen 72, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 135,5 Kreis Fulda: Neuinfektionen 77, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 196

Neuinfektionen 77, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 196 Kreis Gießen: Neuinfektionen 53, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 159,2

Neuinfektionen 53, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 159,2 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 88, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 206,8

Neuinfektionen 88, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 39, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 137,6

Neuinfektionen 39, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 137,6 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,5

Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,5 Kreis Kassel: Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 116,2

Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 116,2 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 96,7

Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 96,7 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 209,7

Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 129, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 234,4

Neuinfektionen 129, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 107,2

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 107,2 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 119,7

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 119,7 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 37, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 156,2

Neuinfektionen 37, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 156,2 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 80, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 190,2

Neuinfektionen 80, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 134, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 198,7

Neuinfektionen 134, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 100,7

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 100,7 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121,2

Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121,2 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 29, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 111,3

Neuinfektionen 29, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 111,3 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 77,7

Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 77,7 Wetteraukreis: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 167,7

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 167,7 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 43, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 125,7

Neuinfektionen 43, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 125,7 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 160 , Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 147

Neuinfektionen , Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 147 Stadt Kassel: Neuinfektionen 29, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 138,8

Neuinfektionen 29, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 138,8 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 80, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 258

Neuinfektionen 80, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 41, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 103,4

Neuinfektionen 41, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 103,4 Von Kommunen und Landkreisen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des Sozialministeriums abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen und Landkreise selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des Sozialministeriums.

Hessischer Kampf gegen Corona: Impfzentren startklar

+++ 11.30 Uhr: Die Corona-Impfzentren in Hessen stehen in den Startlöchern. Wie das hessische Innenministerium am Donnerstagmorgen (10.12.2020) mitteilt, liegen die Kommunen beim Aufbau der Stationen für die geplanten Impfungen gegen Covid-19 im Zeitplan. Die Städte und Landkreise in Hessen sollen bis zum morgigen Freitag (11.12.2020) ihre Impfzentren fertig haben, so sieht es der Einsatzbefehl des Landes an die Kommunen vor. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte gegenüber hessenschau.de, das würden voraussichtlich auch alle schaffen. Insgesamt sollen im Land 28 Corona-Impfzentren eingerichtet werden. Die meisten davon seien so gut wie fertig.

Der hessische Innenminister Peter Beuth erklärt am Donnerstag im Landtag außerdem, dass der Bund die Kosten für den Impfstoff tragen wird. Die Kosten für den Betrieb der 28 Impfzentren im Land sei mit 170 Millionen Euro für die ersten Monate gedeckt. Zur Terminvereinbarung für die Corona-Impfungen wird es ein Online-Portal und eine Hotline geben, so Beuth. Die Bundesregierung arbeite derzeit an einer einheitlichen Lösung.

+ Überall in Europa sterben vor allem Ältere an Covid-19. Hier ein Bild aus einem Leichenhaus in Spanien. © Emilio Morenatti

Corona in Hessen: Erstmals mehr als 100.000 Infizierte

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 6.45 Uhr: Von Mittwoch auf Donnerstag sind in Hessen 1.340 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Gesamtzahl der registrierten Erkrankungen steigt damit auf 100.900 und überschreitet erstmals die Schwelle von 100.000 in diesem Bundesland. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in seiner täglichen Statistik. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hessen stieg um 23 weitere auf nun 1.601. Die Inzidenz im Bundesland beträgt 151,4. Im bundesweiten Vergleich liegt Hessen damit im Mittelfeld. Die höchste Inzidenz weist Sachsen mit einem Wert von 309,6 auf. Der niedrigste Wert ist mit 58,7 in Schleswig-Holstein zu finden.

Nach wie vor ist die Stadt Offenbach die Region in Hessen mit der höchsten Inzidenz. Dort liegt der Wert bei 258,7. An zweiter Stelle folgt der Main-Kinzig-Kreis mit einem Wert von 234,7. Die niedrigste Corona-Inzidenz in Hessen hat der Werra-Meißner-Kreis. Im dortigen Kreis im Norden von Hessen liegt der Wert mit 77,5 nur noch leicht über der höchsten Warnstufe des Landes von 75. Die Inzidenz gibt an, wie viele Personen sich in den vergangenen sieben Tagen in einem bestimmten Gebiet auf 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert haben und entsprechend registriert wurden.

Angesichts weiter steigender Infektionszahlen hat das hessische Corona-Kabinett heute das etablierte #Eskalationsstufenkonzept erweitert. Stufe schwarz gilt bei einer #Inzidenz ab 200. https://t.co/fpBbS9W8Of #Covid19 @reghessen pic.twitter.com/5pf2rerAVg — Hessisches Ministerium für Soziales u. Integration (@SozialHessen) December 9, 2020

Skisprung-Weltcup in Willingen ohne Zuschauer

Update vom Mittwoch, 09.12.2020, 20.18 Uhr: Nachdem zunächst noch Hoffnung bestanden hatte, folgte nun der Dämpfer. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird der Skisprung-Weltcup im hessischen Willingen vom 29. bis 31. Januar 2021 ohne Zuschauer ausgetragen.

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie sei auch kein kleines Publikum möglich, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. „Ich bin sehr enttäuscht, dass bei beiden Skispringen keine Fans an der Mühlenkopfschanze sein können, aber die Gesundheit für alle hat Vorrang in diesen für alle schweren Zeiten“, sagte Ski-Club-Präsident Jürgen Hensel* laut hna.de. Zuvor war der für Heiligabend geplante Gottesdienst auf der Skisprungschanze in Willingen wegen der Pandemie-Lage abgesagt worden.

Fünf Regionen über Inzidenz von 200 - Aktuelle Fallzahlen

Erstmeldung vom 09.12.2020: Frankfurt – Nach wie vor hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen kaum verändert. Am Mittwoch (09.12.2020) meldet das Robert Koch-Institut (RKI) 1.658 neu registrierte Corona-Fälle für das Bundesland. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag bei 157,8. Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen lag innerhalb der letzten 24 Stunden bei 49.

Insgesamt haben sich laut RKI in den letzten sieben Tagen 9.890 Menschen in Hessen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der registrierten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Bundesland auf 99.560. Verstorben sind gemäß RKI in Hessen insgesamt 1.578 mit oder an dem Coronavirus. Aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind in Hessen derzeit etwa 25.600 Menschen. Rund 72.300 sind seit Beginn der Ansteckungen wieder genesen.

+ Noch immer ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen hoch. Gleich mehreren Regionen drohen Ausgangssperren. © Boris Roessler/dpa

Neue Maßnahmen für Corona-Hotspots in Hessen

Um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu senken, hat die Landesregierung am Dienstag (08.12.2020) bekannt gegeben, dass in den hessischen „Hotspots“, in denen die Inzidenz langfristig über einem Wert von 200 liegt, nächtliche Ausgangssperren eingeführt werden. So soll es in diesen Städten und Kreisen zwischen 21 und 5 Uhr nicht erlaubt sein, sich „ohne triftigen Grund“ in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Als triftige Gründe wurden dabei unter anderem medizinische Versorgung, berufliche Verpflichtungen und die Begleitung von Sterbenden definiert. Gelten sollen die neuen Beschränkungen vorerst bis zum 10. Januar.

Corona in Hessen: In fünf Regionen drohen Ausgangssperren

Derzeit gibt es fünf dieser sogenannten Corona-Hotspots in Hessen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt derzeit in der Stadt Offenbach sowie in den Kreisen Groß-Gerau, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig und Offenbach über dem kritischen Wert von 200. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf di Städte und Kreise in Hessen:

Begleitet werden die Ausgangssperren für Hotspots von weiteren Maßnahmen. So darf in der Öffentlichkeit in den betroffenen Gebieten den gesamten Tag über kein Alkohol konsumiert werden. Außerdem empfiehlt das Land Hessen, dass auch „schulspezifische Maßnahmen“ zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden können. Wie genau diese aussehen, wurde noch nicht festgelegt, als Beispiel wird jedoch Wechselunterricht ab der Jahrgangsstufe 8 genannt.

Hessen will bald mit Corona-Impfungen beginnen

Am Mittwoch liegt die Inzidenz in fünf Kreisen in Hessen über dem Schwellwert von 200. Am höchsten ist der Wert in der Stadt Offenbach mit 253,3, gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis mit 245,6. Im Kreis Limburg-Weilburg liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch bei 211,7, im Kreis Offenbach bei 209,4 und im Kreis Groß-Gerau bei 203,8.

Erste Informationen zur Impfstrategie in #Hessen gibt’s hier zum Nachlesen: https://t.co/vcwqdWjlKL. Die wichtigsten Fragen und Antworten beantworten wir hier: https://t.co/F4l7CbsOJT. — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) December 8, 2020

Um der Corona-Pandemie beizukommen, will das Land Hessen schon bald mit den Impfungen beginnen. Wie das Land mitteilt, sind derzeit 28 Impfzentren im Aufbau. Diese sollen von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein und von Montag bis Sonntag jeweils 1000 Menschen pro Tag versorgen können. (Marcel Richters)

