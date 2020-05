Mit Mundschutz Essen gehen? Das müssen Restaurant-Gäste ab jetzt beachten

Seit dem 15. Mai sind die Einschränkungen im täglichen Leben wegen der Corona-Krise in Hessen gelockert. Auch Restaurant-Besuche sind wieder möglich.

Hessen - Bis zum Ablauf des 14.05.2020 durften in Hessen wegen der Beschränkungen durch die Corona-Krise Restaurants, Mensen, Kantinen, Hotels, Eisdielen, Eiscafés und andere Gewerbe Speisen und Getränke nur zur Abholung oder Lieferung anbieten. Das Gleiche galt für Bars, Kneipen und Schankwirtschaften, sofern sie „mit Gaststätten vergleichbar sind“, wie es in der Verordnung hieß.

Seit dem 15.05.2020 wurden die Beschränkungen gelockert. Nun dürfen die Restaurants auch in Hessen wieder öffnen und der Vor-Ort-Verzehr ist erlaubt. Allerdings wird es einige Änderungen und Einschränkungen zu dem geben, was man aus der Vergangenheit gewohnt war. Wer sich also auf das Essen beim Chinesen, in der Kneipe um die Ecke oder beim Italiener freut, muss sich vorerst auf einige Änderungen wegen Corona einstellen.

Corona: Was beim Besuch eines Restaurants wichtig ist - Keine Reservierung nötig

Der Besuch eines Restaurants ist möglich. Man kann auch spontan entscheiden ein Lokal aufzusuchen - eine Reservierungspflicht besteht nicht. Folgende Punkte sind jedoch wegen Corona zu beachten

Der Besucher eines Restaurants muss vor dem Betreten des Lokals Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinterlassen. Dies dient der Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen. Die Betreiber der Gaststätte müssen die Daten vier Wochen aufbewahren. In den „Auslegungshinweisen zur Verordnung“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen heißt es dazu: „Die erfassten personenbezogenen Daten müssen für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorgehalten und auf Anforderung an diese übermittelt sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist gelöscht oder vernichtet werden. Bei offenkundig falschen Angaben (Pseudonymen, "Spaßnamen") ist auf die korrekte Angabe der personenbezogenen Daten hinzuwirken oder vom Hausrecht Gebrauch zu machen.“

Corona: In Restaurants gilt der Mindestabstand

Corona: In Restaurants gilt der Mindestabstand

Corona in Hessen: Kantinen müssen im Gegensatz zu Restaurants keine Daten aufnehmen

Für Firmen-Kantinen, die schon bisher Gäste bewirten durften, gelten die gleichen Corona-Hygieneregeln wie für die anderen gastronomische Betriebe oder Restaurants - mit Ausnahme der Quadratmeterbegrenzung und der Erfassung der personenbezogenen Daten.

Die Gastronomie fährt wieder hoch. In Zeiten von Corona beschwert sich ein Restaurant-Besitzer aus Frankfurt über die Regelungen.

