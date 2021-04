Bundes-Notbremse in Kraft: Bouffier informiert über neue Corona-Regeln in Hessen

Corona

+ © Michael Kappeler/dpa Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. © Michael Kappeler/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Yannick Wenig schließen

Weitere schließen

Heute Nachmittag tritt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) vor die Mikrofone und informiert über die neuen Corona-Regelungen in Hessen.

Das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung tritt am Freitag (23.04.2021) in Kraft.

In den Städten und Kreisen in Hessen greift dann die Corona-Notbremse.

Ministerpräsident Volker Bouffier äußert sich in einer Pressekonferenz zu den neuen Regeln in Hessen.

>>> Ticker aktualisieren <<<

Frankfurt - Ab dem Wochenende müssen sich die Menschen in Hessen auf neue Corona*-Maßnahmen und Beschränkungen einstellen. Denn am Freitag (23.04.2021) tritt das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung in Kraft. In Städten und Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen soll ab Samstag (24.04.2021) dann automatisch die Bundes-Notbremse greifen. Dazu äußert sich auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitagnachmittag (14 Uhr) live in einer Pressekonferenz und erläutert die daraus resultierenden neuen Regeln für Hessen.

Durch die Bundes-Notbremse* dürfen die Bürger in den betroffenen Städten und Gemeinden nach 22 Uhr die eigene Wohnung nur noch in besonderen Ausnahmefällen verlassen. Spaziergänge und das Joggen sind bis 0 Uhr erlaubt - allerdings nur alleine. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 gestoppt werden.

Notbremse in Hessen: Ministerpräsident Volker Bouffier live über die neuen Corona-Regeln

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete kam erste Kritik an den neuen Regelungen vonseiten des Deutschen Landkreistages. Demnach würden die Möglichkeiten der Länder eingeschränkt, flexibel und passgenau auf das regionale und lokale Infektionsgeschehen zu reagieren. Auch verfassungsrechtliche Bedenken wurden vonseiten einiger Ministerpräsidenten geäußert. Darunter auch Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen. Er betonte, das Gesetz sei juristisch „höchst angreifbar“ und berge eine „Menge praktischer Probleme“.

Was etwaige Öffnungsmöglichkeiten in Hessen angeht, machte Bouffier den Hessinnen und Hessen wenig Hoffnung. Das Gesetz gelte bis zum 30. Juni. Und bis dahin sei nicht mit Öffnungen zu rechnen, so Bouffier in einem Interview mit dem Radiosender FFH. Ausnahmen könne es nur geben, wenn die Inzidenz unter 100 sinke. Auch dazu wird er in der einberufenen Pressekonferenz am Freitag um 14 Uhr Stellung beziehen und nach den Beratungen des Bundes-Kabinetts über die neuen Corona-Regelungen in Hessen informieren. (yw) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.