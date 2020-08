Corona in der Region Kassel: Die Zahl der Infizierten steigt wieder

Die Zahl der an Corona-Infizierten Menschen in und um Kassel wächst wieder. Das sind die ersten Anlaufstellen bei Verdachtsfällen.

In der Stadt und im Landkreis Kassel* haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie* 865 Menschen infiziert

Seit dem Vortag (05.08.2020) sind 14 neue Corona-Infektionen dazugekommen

Hier geht es zu unserem früheren Ticker zu Corona in der Region Kassel*

Kassel - In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. In der Stadt Kassel sind aktuell (06.08.2020) 12 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - fünf Personen mehr als am Vortag (05.08.2020). Der Landkreis Kassel hat 23 Corona-Infizierte mit einem Zuwachs von 9 Personen. Damit sind insgesamt aktuell in Stadt und Landkreis Kassel 35 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 14 Personen mehr im Verlauf der vergangenen 24 Stunden.

Corona in Kassel: Keine Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Verlauf der vergangenen 24 Stunden nicht angewachsen. Bislang sind seitdem das Coronavirus Deutschland erreicht hat, 41 Menschen in Stadt Kassel und dem Landkreis in Folge einer Infektion gestorben.

Mit einem Blick auf die Zahl der Menschen mit einer Infektion seit Beginn der Corona-Pandemie ist zu vermelden: 411 Menschen haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Landkreis Kassel vermeldet 454 Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben oder aktuell noch daran erkrankt sind. Damit haben sich in Kassel und im Landkreis Kassel 865 Menschen bislang 2020 infiziert.

Wo Insgesamte Fälle Genesene Aktuelle Infektionen Todesfälle Stadt Kassel 411 (+5) 390 (0) 12 (+5) 9 (0) Landkreis Kassel 454 (+11) 399 (+2) 23 (+9) 32 (0) Gesamt 865 (+16) 789 (+2) 35 (+14) 41 (0)

Corona in Kassel: Seit Beginn der Pandemie haben sich knapp 800 Menschen infiziert.

390 Personen haben sich in der Stadt von einer Corona-Erkrankung erholt, seit dem Vortag ist jedoch keine Person hinzugekommen. Im Landkreis Kassel sind zwei weitere Menschen wieder gesund, insgesamt 399 Menschen haben eine Infektion im Verlauf der Pandemie damit überstanden.

Die Zahl der Genesene liegt in Stadt und Landkreis Kassel für den gesamten Verlauf der Corona-Pandemie bei 789 Menschen. Die Zahlen gehen auf die Homepage der Stadt Kassel zurück, in der über die aktuellen Entwicklungen der Fallzahlen informiert wird.

#COVID19: Erste Anlaufstellen für Tests in #Kassel sind die Hausarztpraxen und der Ärztliche Bereitschaftsdienst mit dem Testcenter am Klinikum. Reiserückkehrende wenden sich an ihre Hausarztpraxis oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117. https://t.co/1wvKzrMWnX — Stadt Kassel (@StadtKassel) August 5, 2020

Aus aktuellem Anlass des Anstiegs an Corona-Infektionen hat die Stadt Kassel auf Twitter über Anlaufstellen für einen Corona-Test Auskunft gegeben. Wer den Verdacht hat, sich mit dem Virus infiziert zu haben, soll sich als erste Instanz an seinen Hausarzt oder seine Hausärztin und den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Testcenter am Klinikum Kassel wenden. Das gilt auch für Reiserückkehrer.

Wie Jens Spahn am Donnerstag (06.08.2020) bekannt gab, gilt ab Samstag (08.08.2020) eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus internationalen Corona-Risikogebieten. Das verkündete der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz.(Katharina Ahnefeld) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Lesen Sie auch: Auf der Partymeile Friedrich-Ebert-Straße in Kassel gab es zuletzt Ärger durch großen Andrang und Corona-Regelverstöße. Zwei Lokale wollen dem Coronavirus mit einem neuen Angebot gegensteuern*.

Diese Frau besiegt Corona*. Trotz Koma und Intensivstation hat sie das Virus überstanden.

Rubriklistenbild: © Harald Tittel/dpa