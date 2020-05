Kinderarzt fordert Mundschutzpflicht auch in Arztpraxen

Maskenpflicht: Der Korbacher Kinderarzt Dr. Hans-Friedrich Kobel fordert, dass der Mund-Nasen-Schutz auch in Arztpraxen verpflichtend wird. Auch Kinder sollen die Masken tragen (Symbolbild).

Der Kinderarzt Dr. Hans-Friedrich Kobel aus Korbach in der Nähe von Kassel fordert, dass es auch in Arztpraxen wegen Corona eine Maskenpflicht gibt.

Korbach - Der Kinderarzt Dr. Hans-Friedrich Kobel aus Korbach in der Nähe von Kassel fordert, dass ein Mund-Nasen-Schutz in der Corona-Krise auch in Arztpraxen zur Pflicht werden muss.

Seit Montag müssen Bürgerinnen und Bürger in Hessen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie die Fahrzeuge des ÖPNV nutzen oder den Publikumsbereich von Geschäften, Bank- und Postfilialen betreten.

„Für uns Ärzte ist es absolut unmöglich, bei Untersuchungen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Daher bitten wir die Eltern, die unsere Praxis ohne Mund-Nasen-Schutz betreten, schon jetzt darum, beim nächsten Besuch mit einer Schutzmaske wiederzukommen“, berichtet Dr. Kobel. In der Korbacher Kinderarztpraxis seien zudem Hinweis-Schilder angebracht, die auf die Sinnhaftigkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes hinweisen. Eine hessenweit geltende Ausweitung der „Maskenpflicht“ auf Arztpraxen wäre aus Sicht des Mediziners jedoch hilfreich.

Corona in Korbach und Kassel: Auch Kinder sollen Masken in der Praxis tragen

"Wir wissen, dass Kinder zwar seltener an Covid-19 erkranken, das Virus aber übertragen können. Ich plädiere daher dafür, dass Kinder ab dem Grundschulalter ebenfalls mit einem Mund-Nasen-Schutz zur Untersuchung in die Praxis kommen sollten“, sagt der Arzt Dr. Kobel aus Korbach in der Nähe von Kassel. Darüber hinaus stehe das Praxis-Personal auch mit den Eltern in engem Kontakt. „Wir hatten schon häufiger die Situation, dass sich im Laufe der Behandlung eines Kindes herausgestellt hat, dass auch die Eltern Symptome wie Fieber oder Husten zeigen.“

+ Dr. Hans-Friedrich Kobel, Kinderarzt in Korbach © privat

Deswegen plädiert Dr. Kobel für eine Maskenpflicht auch in der Praxis: Der Arzt macht zwar auch deutlich, dass ein Mund-Nasen-Schutz aus Papier oder Stoff weder für den Träger, noch für dessen Umfeld einen 100-prozentigen Schutz vor Corona-Infektionen biete. „Allerdings wird das Ansteckungsrisiko minimiert. Solange unsere Bevölkerung nicht flächendeckend mit Masken ab der Klasse FFP2 ausgestattet werden kann, sind solche selbst hergestellten Masken neben der Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln sehr wichtig und sinnvoll.“

Corona in Korbach und Kassel: Arzt trifft verschiedene Vorkehrungen zur Minderung des Infektionsrisikos

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich in der Kinderarztpraxis in Korbach in der Nähe von Kassel zudem einiges geändert. Die Sprechstunden finden mittlerweile getrennt nach Art der Behandlung statt. „Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen sowie Impfungen führen wir vormittags durch. Nachmittags behandeln wir Akut-Infektionen, bei denen Patienten unter anderem Symptome wie Fieber, Husten oder Durchfall zeigen“, erläutert der Arzt Dr. Kobel. Auch die Wartezimmer werden entsprechend aufgeteilt.

„So verhindern wir Kontakte zwischen möglichen Corona-Infizierten und gesunden Praxisbesuchern. Wenn immer möglich, versuchen wir auch, die Zahl der bei der Untersuchung der Kinder im gleichen Raum anwesenden Personen zu begrenzen. Es befinden sich also nicht mehr als zwei Kinder gleichzeitig im Raum sowie Mutter, Vater oder Oma und bei Bedarf noch ein Dolmetscher.“ In allen Wartezimmern seien die Stühle immer so angeordnet, dass der geforderte Mindestabstand eingehalten werde.

Corona in Korbach und Kassel: Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen werden planmäßig durchgeführt

Vor dem Hintergrund, dass in der Corona-Krise in Kliniken weniger dringliche Operationen aufgeschoben werden sollen, macht der Kinderarzt auch deutlich, dass Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen bei kleinen Kindern bis zur U7 sowie Kontrollen bei chronisch erkrankten Kindern weiterhin zeitgerecht durchgeführt würden.

Von Philipp Daum

