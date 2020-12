Hessen erlässt Ausgangssperre für Hotspots: Wer davon betroffen ist

Wegen Corona bekommen die Hotspots in Hessen Ausgangssperren. Auch der Main-Kinzig-Kreis und Stadt und Kreis Offenbach sind betroffen.

In der Region rund um Hanau und Offenbach treten Ausgangssperren in Kraft.

und treten Ausgangssperren in Kraft. Strengere Regelungen sollen die Neuinfektionen in Corona *-Hotspots reduzieren.

reduzieren. Betroffen sind Stadt und Kreis Offenbach sowie der Main-Kinzig-Kreis.

Offenbach – Für Corona-Hotspots in Hessen wird es Ausgangssperren geben. Auch ein ganztägiges Alkoholverbot in der Öffentlichkeit ist vorgesehen. Das verkündete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag (08.12.2020) in einer Regierungserklärung.

Von 21 bis 5 Uhr: Ausgangssperre in hessischen Corona-Hotspots

Demnach sollen die Ausgangssperren in Corona-Hotspots wie Offenbach* von 21 bis 5 Uhr gelten. Sie werden am Freitag (11.12.2020) eingeführt und sollen vorerst bis zum 10. Januar in Kraft bleiben. Auch das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit und der Verkauf alkoholischer Getränke „to go“ ist dann verboten. Dieses Verbot gilt dann nicht mehr wie bisher nur in der Nacht, sondern rund um die Uhr. Die Ausgangssperre* und das Alkoholverbot treten überall dort in Kraft, wo die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner den Wert von 200 überschreitet.

Da die Inzidenzwerte in den Regionen teilweise von Tag zu Tag variieren und den Schwellenwert so innerhalb von 48 Stunden über- und wieder unterschreiten können, müssen die Kommunen erst dann Maßnahmen ergreifen, wenn die 7-Tage-Inzidenz sich in drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 stabilisiert. Das erklärt die Staatssekretärin des hessischen Sozialministeriums, Anne Janz. Aufgehoben sollen die zusätzlichen Corona-Maßnahmen erst dann wieder, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 200 liegt.

Corona-Ausgangssperren in Hessen: Diese Regionen haben eine Inzidenz von mehr als 200

In der Region um Offenbach, Darmstadt und Hanau sind aktuell die Stadt und der Kreis Offenbach sowie der Main-Kinzig-Kreis von den neuen Corona-Regeln betroffen. In der Stadt Offenbach liegt die Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag (11.12.2020) bei 253,3 im Main-Kinzig-Kreis bei 233,7. Im Kreis Offenbach lag der Wert am Freitag (11.12.2020) bei 206,6. Damit ist auch der Kreis von einer nächtlichen Ausgangssperre betroffen.

„Die @RegHessen hat beschlossen, dass es in Hotspots mit einer Inzidenz über 200 eine Ausgangsperre von 21 bis 5 Uhr gibt. Zudem ist der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum ganztags untersagt. Die Regeln gelten vom 11.12.2020 bis vorläufig zum 10.01.2021“, so #Bouffier im #HLT. — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) December 8, 2020

Corona-Ausgangssperre in Hessen: Wo gelten die neuen Regeln?

Stadt oder Landkreis 7-Tage-Inzidenz (Stand: 11.12.2020, 0 Uhr) Stadt Offenbach 253,3 Stadt Frankfurt 142,2 Stadt Darmstadt 116,3 Kreis Offenbach 206,6 Kreis Bergstraße 94,3 Kreis Darmstadt-Dieburg 133,6 Main-Kinzig-Kreis 233,7 Odenwaldkreis 185,1

Ausgangssperre in Corona-Hotspots wie Offenbach: Ausnahmen

Während der Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr darf man die eigene Wohnung dann nur noch aus „gewichtigen Gründen“ verlassen. Das hessische Sozialministerium zählt dazu etwa „berufliche oder medizinische Erfordernisse“. Die Wohnung darf dann verlassen werden:

zur Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

zur Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen

zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts oder zur Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

zur Begleitung Sterbender

zur Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen

zur Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

Die neuen Corona-Regeln wurden als Erweiterung in das Eskalationsstufenkonzept des Landes Hessen ergänzt. Das Ministerium erklärt, dass in Corona-Hospots wie Offenbach oder Hanau, in denen die Inzidenz anhaltend über 200 liegt, besondere Maßnahmen notwendig sind.

+ Das erweiterte Eskalationskonzept des Landes Hessen legt das Vorgehen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie anhand des Infektionsgeschehens fest. © Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Das Land macht mit dem Eskalationsstufenkonzept klare Vorgaben, bei welchem Infektionsgeschehen, welche konkreten Maßnahmen vor Ort zu ergreifen sind. (Marcel Richters) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.