Corona in Hessen: Erste Ausgangssperren in Kraft - Welche Regeln jetzt gelten

In vielen Regionen in Hessen drohen Ausgangssperren und härtere Corona-Regeln. Was bedeutet das konkret, was müssen Betroffene wissen? Ein Überblick.

Frankfurt – Die Landesregierung in Hessen um Ministerpräsident Volker Bouffier hat nächtliche Ausgangssperren in Gebieten mit sehr vielen Corona-Neuinfektionen beschlossen. Was müssen Betroffene nun beachten?

Ausgangsperren in Hessen: Bouffier kündigt strenge Corona-Regeln an

Die Ausgangssperren gelten in Landkreisen oder Städten in Hessen mit einer dauerhaften Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern jeweils von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Die entsprechende Verordnung tritt am heutigen Freitag (11.12.2020) in Kraft und gilt zunächst bis zum 10. Januar 2021. Ausnahmen von der Ausgangssperre sind in dieser Zeit nur aus wichtigem Grund erlaubt. Zudem gilt dann nach den Worten des Ministerpräsidenten ein ganztägiges Verbot des Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit.

Zudem hat das hessische Corona-Kabinett das etablierte Eskalationsstufenkonzept erweitert. „Wir müssen feststellen, dass die bisherigen Beschränkungsmaßnahmen nicht in dem Maße greifen, wie das bundesweit erhofft wurde. Vielmehr gibt es Hotspots mit sehr hohen Inzidenzen von über 200 Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner“, teilte Anne Janz, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration nach der Sitzung des Corona-Kabinetts mit.

Angespannte Lage: Corona-Kabinett in Hessen führt „Warnstufe schwarz“ ein

Für Hessen hat das Corona-Kabinett die Stufe schwarz eingeführt – ab dieser gilt unter anderem die Ausgangssperre. Die Stufe schwarz greife bei einem „diffusen Infektionsgeschehen“, das nicht auf einen überschaubaren und begrenzten Ausbruchsherd beschränkt sei. Die Maßnahmen könnten erst dann wieder aufgehoben werden, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge unter 200 gesunken sei.

Diese neuen Maßnahmen gelten ab der Corona-Warnstufe schwarz:

Eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wird verhängt: Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen:

für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wird verhängt: Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen: Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender

Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen

Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum und die Abgabe von Alkohol zum sofortigen Verzehr wird untersagt

im öffentlichen Raum und die Abgabe von Alkohol zum sofortigen Verzehr wird untersagt Die Kontaktbeschränkungen gelten auch in der Zeit von 28. Dezember 2020 bis einschließlich 1. Januar 2021

Corona in Hessen: „Weitergehende Ausgangsbeschränkungen sind ebenfalls in Betracht zu ziehen“

„Ferner in Betracht zu ziehen ist die schulspezifische Umsetzung weitergehender Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren Jahrgängen ab Jahrgangsstufe 8 (außer Abschlussklassen). Weitergehende Ausgangsbeschränkungen sind ebenfalls in Betracht zu ziehen", heißt es vom Land Hessen.