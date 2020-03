Coronavirus: Erste Infektion in Nordhessen bestätigt

Die Zahl der mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) Infizierten in Hessen steigt auf 13: Jetzt ist die erste Infektion in Nordhessen bestätigt.

13 Coronavirus -Fälle in Hessen

-Fälle in Auch ein Bahn-Mitarbeiter in Frankfurt ist infiziert

ist infiziert Erste Infektion in Nordhessen bestätigt

Update vom Donnerstag, 05.03.2020, 11.19 Uhr: In Nordhessen gibt es die erste bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Eine 75 Jahre alte Frau ist erkrankt, sie zeige milde Erkältungssymptome, sagte der Gesundheitsdezernent des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Karl-Friedrich Frese, am Donnerstag (05.03.2020) in Korbach.

Die Frau lebe im südlichen Landkreis. Ihr Zustand sei stabil. Sie befinde sich zu Hause in Quarantäne und werde medizinisch betreut und versorgt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen in Hessen auf 13.

Coronavirus (Sars-CoV-2) in Hessen: Frau im Landkreis Waldeck-Frankenberg krank

Die Erkrankte hatte sich laut Frese bis zum 25. Februar im Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) aufgehalten. Dort gab es einen größeren Ausbruch des neuartigen Erregers Sars-CoV-2. „Als wir gestern Abend das positive Testergebnis erhalten haben, haben wir umgehend alle entsprechenden Maßnahmen eingeleitet“, sagte der Gesundheitsdezernent.

Auch einzige Kontaktperson der mit dem Coronavirus infizierten Frau im Landkreis Waldeck-Frankenberg sei bereits ermittelt worden, um eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen. Die Kontaktperson sei ebenfalls vorsorglich häuslich isoliert worden und zeige keine Symptome.

Coronavirus in Hessen: Klinik eröffnet Drive-In-Schalter

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 15.10 Uhr: Neue Infos zum „Corona-Drive-In“ der Kreisklinik Groß-Gerau: Das Krankenhaus weist darauf hin, dass der Schalter nicht für jedermann geöffnet ist. „Wichtig ist: Die Patienten sollten vorher überprüfen, ob bei ihnen ein begründeter Verdacht vorliegt“, betont Krankenhaussprecher Martin Wohlrabe im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zudem sollten sie sich telefonisch anmelden. Der Drive-In-Test solle ein Zusatzangebot bieten und keine spontanen Schnelltests auslösen, so Wohlrabe. Seit Bekanntwerden des Drive-In habe die Klinik bereits 30 Anfragen von Leuten bekommen, die sich auf den Coronavirus (Sars-CoV-2) testen lassen wollen.

Coronavirus in Hessen: Bahn-Mitarbeiter infiziert

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 14.10 Uhr: Auch bei der Deutschen Bahn in Frankfurt hat sich ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage. Der Mann arbeitet in einem Bürogebäude der Bahn in der Karlstraße 6, in dem diverse Abteilungen untergebracht sind, darunter die Marketing- und die Kommunikations-Abteilung. Der Hauptbahnhof Frankfurt sei nicht betroffen, betonte die Sprecherin.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich im direkten Umfeld des Betroffenen aufgehalten hatten, befinden sich nun im Home-Office. Laut der Bahn-Sprecherin handelt es sich nur um „eine Handvoll Leute“. Genauere Angaben machte sie nicht.

„Die DB steht im ständigen Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden und folgt den Vorsorgeempfehlungen des Robert-Koch-Instituts, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern“, sagte die Bahn-Sprecherin. Weitere Verdachtsfälle in der Karlstraße gebe es nicht.

Verdacht auf Coronavirus in Hessen: ICE in Frankfurt gestoppt

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 13.42 Uhr: Der Verdacht einer Coronavirus-Infektion in einem ICE in Frankfurt hat sich nicht bestätigt. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Zug konnte um 12.01 Uhr in Richtung Stuttgart weiterfahren. Auch der betroffene Mann durfte die Fahrt fortsetzen, nachdem feststand, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Zu einem entsprechenden Ergebnis kam das Gesundheitsamt in Frankfurt.

Die Bundespolizei hatte den ICE, der unterwegs zum Hauptbahnhof Frankfurt war, am Südbahnhof gestoppt. Die Einsatzkräfte hatten den Zug am Gleis 8 abgesperrt und den Mann zwischenzeitlich in einem Waggon isoliert.

Coronavirus: Krankenhaus in Hessen bietet Drive-In

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 12.02 Uhr: Die Bundespolizei hat einen ICE auf dem Weg zum Hauptbahnhof Frankfurt gestoppt. In dem Zug aus Kiel soll sich ein Mann mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus befinden. Das teilt die Bundespolizei Frankfurt mit.

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 8.47 Uhr: Die Kreisklinik Groß-Gerau in Hessen hat ab sofort einen „Corona-Drive-In“. Dort können sich Patienten, die den Verdacht haben, mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) infiziert zu sein, aus dem Auto heraus testen lassen.

Wie das funktioniert? Die Patientin oder der Patient fährt mit dem Auto am Hintereingang der Kreisklinik vor. Dort macht das medizinische Fachpersonal einen Nasenabstrich durch das Autofenster. Dann fährt der Patient nach Hause und wartet dort auf das Testergebnis des Abstriches. Damit soll die Ansteckungsgefahr verringert werden.

Die Klinik ist mit dieser Idee Vorreiter in ganz Deutschland, neu ist ein Drive-In für Coronavirus-Verdachtsfälle aber nicht. Wie die Hessenschau berichtet, gibt es in Hessen bereits einen solchen Drive-In in einer Hausarztpraxis in Marburg.

Coronavirus in Hessen: Zwölfter Fall bestätigt – Frau aus Hanau infiziert

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 6.20 Uhr: Das Coronavirus hat auch den Main-Kinzig-Kreis erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt wurde am Dienstag (03.03.2020) der Fall einer Frau aus Hanau bestätigt. Sie zeige nur milde Symptome und sei in häuslicher Quarantäne. Wo sie sich angesteckt haben könnte, ist noch nicht bekannt. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Hessen auf zwölf.

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 15.55 Uhr: Sich auf den Coronavirus testen lassen? Das ist in Hessen offenbar nicht immer so einfach, wie man es sich wünschen würde. Auf Twitter erzählt ein Mann aus Hofheim (Main-Taunus-Kreis) jedenfalls von einer zwei Tage langen Odyssee, tausende Male wurde sein Bericht bereits geteilt.

Darin erklärt der Mann, er arbeite als Übersetzer und habe bei einem Termin in Portugal Kontakt mit einem bekannten Schriftsteller gehabt. Am Sonntag (01.03.2020) habe er dann aus der Presse erfahren, dass der Kollege sich mit dem Coronavirus angesteckt habe.

Bis er sich selbst auf Sars-CoV-2 habe es aber bis Dienstag gedauert – was ihn dazu verleitete zu hinterfragen, wie ernst der Coronavirus in Hessen eigentlich genommen wird.

Covid 19: Coronavirus in Hessen - „Chaos an der ‚Hotline‘ des Landes“

Gleich nachdem der Mann aus Hofheim erfahren hatte, dass der Coronavirus seinen Kollegen erwischt hatte, habe er die Hotline für Hessen angerufen (0800- 5554666) und sei dort an das Gesundheitsamt verwiesen worden. Dort sagte man ihm offenbar, er solle sich am Folgetag melden: Sonntags sei hier niemand zuständig.

Auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst habe man dem potenziellen Coronavirus-Verdachtsfall nicht weiterhelfen können, wie dieser auf Twitter schreibt. Dort hieß es ihm zufolge, er solle am Montag zum Hausarzt gehen.

Coronavirus: Mann aus Hessen muss um Covid-19-Test kämpfen

Am Montag ging die Coronavirus-Test-Odysee weiter. Aus Vorsicht blieb der Mann aus Hessen mit seiner Familie zu Hause. Versuche weiterhin auf den Virus SARS-CoV-2 getestet zu werden, liefen ins Leere. Weder sein Hausarzt, noch eine vom Gesundheitsamt vorgeschlagene Ärztin hatten ein Coronavirus-Testkit.

Auch Anrufe bei der Universitätsklinik Frankfurt verhalfen dem Mann aus Hofheim nicht zu einem Test. Erst am Dienstag schreibt der Übersetzer auf Twitter: „Ich konnte soeben den Test auf das Coronavirus machen. In ein paar Stunden habe ich das Ergebnis. In meinem Landkreis gibt es jetzt eine Routine dafür. Das Chaos an der "Hotline" des Landes Hessens bleibt (Stand gestern Abend) unverändert (sic).“

Der Hesse ist nicht der einzige Twitter-Nutzer, der sich über das Chaos bei den Behörden und lange Wartezeiten beschwert, auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es Probleme.

Covid 19: Coronavirus Sars-CoV-2 in Hessen – Unsicherheit in Bevölkerung

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 08.11 Uhr: Was das Thema Coronavirus betrifft, ist die Unsicherheit in der Bevölkerung in Hessen groß. Viele Menschen wenden sich an ihre Hausärzte und an die Behörden. Doch die können nicht immer weiterhelfen.

Derweil häufen sich die Meldungen über leere Regale in Supermärkten und Drogerien. Auch in Limburg tätigen die Menschen wegen des Coronavirus Hamsterkäufe*.

Update vom Montag, 02.03.2020, 18.42 Uhr: In Hessen ist ein weiterer Coronavirus-Fall bestätigt worden. Wie das hessische Sozialministerium mitteilte, kommt die mit Covid-19 infizierte Person aus Frankfurt. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Ihre Erkrankung steht demnach in Verbindung mit einer Reise nach Mailand in Italien. Weitere Angaben zu dem neusten Coronavirus-Fall in Hessen machte die Behörde zunächst nicht.

Die Anzahl der offiziell am Coronavirus Erkrankten in Hessen erhöht sich somit auf elf. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Das Sozialministerium unterteilt die Fälle in sogenannte Cluster, also nach Zusammenhängen im Auftreten des Virus.

Covid 19: Coronavirus Sars-CoV-2 in Hessen - Zahl der bestätigten Fälle steigt auf elf

Drei der Coronavirus-Fälle in Hessen zählen zum Cluster in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Erkrankt sind zwei Personen aus dem Landkreis Gießen, die sich in häuslicher Isolation aufhalten, und eine Person aus dem Landkreis Bergstraße, die gemeinsam mit ihrer Familie die Quarantäne ebenfalls zuhause verbringt.

zählen zum Cluster in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Erkrankt sind zwei Personen aus dem Landkreis Gießen, die sich in aufhalten, und eine Person aus dem Landkreis Bergstraße, die gemeinsam mit ihrer Familie die Quarantäne ebenfalls zuhause verbringt. Sechs Coronavirus-Fälle in Hessen zählen zu einem Cluster, das mit einem Aufenthalt im Bergamo in Italien in Verbindung steht. Zwei Personen kommen aus dem Lahn-Dill-Kreis, eine ist in häuslicher Quarantäne, die andere im Krankenhaus. Zwei weitere Menschen, die dem Cluster zugeordnet werden, kommen aus Frankfurt: auch hier ist eine in häuslicher Quarantäne und eine in der Klink. Je ein Betroffener kommt aus dem Hochtaunuskreis und dem Kreis Groß-Gerau, beide sind in häuslicher Isolation.

zugeordnet werden, kommen aus Frankfurt: auch hier ist eine in häuslicher Quarantäne und eine in der Klink. Je ein Betroffener kommt aus dem Hochtaunuskreis und dem Kreis Groß-Gerau, beide sind in häuslicher Isolation. Ein weiterer Fall steht in Zusammenhang mit dem Indexfall aus Innsbruck. Der an Coronavirus Erkrankte wird in Frankfurt stationär behandelt.

Coronavirus Sars-CoV-2 und Covid-19 in Hessen: Immer mehr Menschen in Quarantäne

Immer mehr Menschen in Hessen kommen wegen desCoronavirus sicherheitshalber in Quarantäne. Allein im Wetteraukreis dürfen rund 50 Personen ihr Haus nicht mehr verlassen. Sie hätten sich entweder in einem Risiko-Gebiet aufgehalten oder Kontakt mit Infizierten gehabt, teilte der Landkreis mit.

Im Landkreis Limburg-Weilburg kamen drei Menschen in häusliche Quarantäne. Sie saßen gemeinsam mit einem Mann aus Frankfurt im Auto, bei dem am Wochenende eine Sars-CoV-2-Infektion nachgewiesen worden war. Die Gruppe kam von einem Fußball-Spiel von Eintracht Frankfurt in Salzburg zurück, wie fnp.de berichtet.*

Covid-19: Coronavirus Sars-CoV-2 in Hessen - Fluglärmgegner sagen Demonstration ab

Update vom Montag, 02.03.2020, 14.16 Uhr: Die Fluglärmgegner vom Bündnis der Bürgerinitiativen (BBI) setzen ihre Montagsdemos wegen des Coronavirus heute kurzfristig aus. Wörtlich heißt es zur Begründung: „Flughäfen und insbesondere der Frankfurter Flughafen als größter Flughafen in Deutschland, stellen häufig eine Gefahrenquelle bei der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten dar und in unseren Reihen geht die Sorge der möglichen Ansteckung um. (...) Aus Vorsorge und zum Schutz unserer Teilnehmer, haben wir uns entschlossen, die heutige Montagsdemo am 02.03.2020 abzusagen.“

Update vom Montag, 02.03.2020, 10.46 Uhr: Wegen der Coronavirus-Epidemie fahren die Lufthansa und ihre Töchter ihr Flugangebot auf den Strecken nach Italien und Asien teils deutlich zurück. „Zudem werden die Frequenzen auf innerdeutschen Verbindungen von Frankfurt nach Berlin, München, Hamburg und Paderborn sowie von München nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bremen und Hannover verringert“, teilte der Dax-Konzern am Montag (02.03.2020) in Frankfurt mit.

Covid-19: Coronavirus Sars-CoV-2 in Hessen - Flüge nach Italien, Hongkong und Südkorea teilweise ausgesetzt

Auf den innerdeutschen Strecken geht es dabei vor allem um Verbindungen im Halbstundentakt zum Beispiel vom Flughafen Frankfurt und München. Hintergrund ist die gesunkene Nachfrage. Lufthansa können nicht alle halbe Stunde mit spürbar leereren Maschinen fliegen, sagte ein Unternehmenssprecher. Flugreisende dürften von den verringerten Frequenzen kaum etwas zu spüren bekommen. Sie würden auf einen 30 Minuten später startenden Flieger gebucht.

Außerdem setzen die Konzern-Airlines, zu denen neben der Lufthansa auch Swiss und Austrian Airlines sowie Eurowings und Brussels gehören, im März und April einen Teil ihrer geplanten Flüge nach Italien, Hongkong und Südkorea aus. Flüge nach Festland-China bleiben bis 24. April gestrichen, gleiches gilt für Verbindungen in die iranische Hauptstadt Teheran bis 30. April.

Coronavirus Sars-CoV-2 und Covid-19 in Hessen: Frau aus Lampertheim infiziert

Update vom Sonntag, 01.03.2020, 22.56 Uhr: Der Kreis Bergstraße hat weitere Details zu der infizierten Frau in Lampertheim bekannt gegeben. Demnach soll die Frau 42 Jahre alt sein. Angesteckt hat sie sich wohl in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Region in NRW gilt als eine der am stärksten von dem neuartigen Virus betroffenen in Deutschland.

Die Frau zeigt leicht Krankheitssymptome, die häusliche Quarantäne von ihr und ihrer Familie wird eng durch das Gesundheitsamt betreut. „Die Familie hatte seit ihrer Rückkehr aus Heinsberg zu keinen anderen Personen im Landkreis Kontakt“, teilte die Kreisverwaltung auf Facebook mit.

Covid-19: Coronavirus: Nun zehn Infizierte in Hessen

Update vom Sonntag, 01.03.2020, 22.26 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen steigt auf zehn. Der aktuellste Fall kommt aus dem Lahn-Dill-Kreis: Bei einem 52-jährigen Mann aus Wetzlar sei eine Infektion bestätigt worden, teilte der Kreis am Sonntagabend mit. Derzeit zeigt der Mann keine Symptome. Der Fall stehe im Zusammenhang mit einer Reise in die italienische Provinz Lombardei, wo vermutlich auch die Ansteckung stattfand.

Coronavirus Covid-19 in Hessen: Frau aus Lampertheim infiziert – Familie unter Quarantäne

Update vom Sonntag, 01.03.2020, 21.41 Uhr: Der Coronavirus breitet sich in Hessen immer weiter aus. Nun gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Infiziert ist eine Frau aus Lampertheim (Kreis Bergstraße). Auf dem offiziellen Facebook-Account teilte die Kreisverwaltung mit: „Die Frau befindet sich einschließlich ihrer Familie in häuslicher Quarantäne.“ Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Update vom Sonntag, 01.03.2020, 6.39 Uhr: Mittlerweile meldet das hessische Sozialministerium insgesamt acht Corona-Fälle in Hessen. Am späten Samstagabend sind vier weitere Infizierte hinzugekommen. Positiv getestet wurden drei Männer aus Frankfurt und eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau. Zwischen drei der neuen Fällen bestünde eine Verbindung zum Corona-Fall in Wetzlar, ein Mann ist von einer Italienreise zurückgekehrt.

Covid-19: Wie geht es den vier weiteren Coronavirus-Infizierten?

Frau aus Groß-Gerau (1979 geboren) steht unter häuslicher Quarantäne

Mann aus Frankfurt (1988 geboren) kam ins Krankenhaus und wurde stationär isoliert

Mann aus Frankfurt (1989 geboren) keine Meldung des Ministeriums über den Gesundheitszustand

Mann aus Frankfurt (1992 geboren) unter häuslicher Quarantäne

Update vom Samstag, 29.02.2020, 11.52 Uhr: Die Lufthansa reduziert ihre Kapazitäten auf der Kurzstrecke um bis zu 25 Prozent. Das berichtet der Focus, der sich auf den Aerotelegraph beruft. Laut dem Portal wendete sich Lufthansa-Geschäftsführer Carsten Spohr im Intranet an seine Mitarbeiter.

Coronavirus Covid-19 in Hessen: Lufthansa streicht Flüge

Schon jetzt heben laut Focus 13 Flugzeuge der Lufthansa-Group wegen Auswirkungen des Coronaviruses nicht mehr ab. Nun sollen zehn weitere dazukommen. In dem Video sage Spohr, dass ergänzend zu den bereits verkündeten Maßnahmen weitere Schritte beschlossen worden seien. "Wir werden die Kapazität auf der Kurzstrecke nach ersten Streichungen nun in den kommenden Wochen um bis zu 25 Prozent reduzieren müssen", so Spohr.

Zustätzlich überprüfe man weitere Personalmaßnahmen wie Kurzarbeit, oder die Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten - wenn der Job das zulasse.

Bei einer Pressekonferenz wurde heute außerdem mehr zum Zustand des mit dem Coronavirus-Infizierten aus dem Hochtaunuskreis bekannt gegeben. Demnach hat der Mann kaum körperliche Probleme. Er weise so gut wie keine Symptome auf, so die Leiterin des Gesundheitsamts des Kreises. Deshalb befinde er sich auch nicht im Krankenhaus, sondern isoliert zuhause. Es gebe drei Kontaktpersonen, die ebenfalls häuslich isoliert seien. Diese drei Personen würden allerdings derzeit keine Symptome aufweisen.

Update vom Samstag, 29.02.2020, 06.50 Uhr: Hessen hat einen dritten Corona-Fall. Die hessische Landesregierung vermeldete, dass eine 1996 geborene Frau aus dem Landkreis Gießen erkrankt sei. Sie zeige „milde Krankheitszeichen“, derzeit prüfe das Gesundheitsamt, mit welchen Personen sie Kontakt hatte. Am Samstag soll es um 13.00 Uhr in Gießen auf einer Pressekonferenz mehr Informationen geben - unter anderem von Landrätin Anita Schneider.

Der Corona-Fall aus Gießen stehe in Zusammenhang mit einem Infektionsfall in NRW. Derweil hieß es aus dem Lahn-Dill-Kreis, der 29-jährige Infizierte zeige milde Krankheitszeichen und sei häuslich isoliert. Er werde vom Gesundheitsamt betreut, sein Zustand regelmäßig kontrolliert.

Coronavirus in Hessen: Zweiter Fall bestätgit - Mann aus dem Hochtaunuskreis infiziert

Update vom Freitag, 28.02.2020, 21.33 Uhr: Zu dem zweiten bestätigten Fall von Coronavirus in Hessen kommen neue Details ans Licht. Bei dem 29-jährige Mann ist der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Er zeigt aktuell laut Sozialministerium milde Krankheitszeichen und ist häuslich isoliert. Derzeit prüft das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben, ob es Kontaktpersonen gibt, die der Mann angesteckt haben könnte. Der Fall steht in Zusammenhang mit dem Coronavirus-Fall im Lahn-Dill-Kreis, der am späten Donnerstagabend bekannt wurde.

Update vom Freitag, 28.02.2020, 21.04 Uhr: In Hessen breitet sich das Coronavirus aus. Jetzt ist eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Betroffen ist ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit.

Coronavirus: Erster Infizierter in Hessen in Klinik – Konsequenzen für die Börse Frankfurt

Update vom Freitag, 28.02.2020, 16.35 Uhr: Die Angst vor dem Coronavirus hat zur ersten Absage einer Großveranstaltung im Landkreis Limburg-Weilburg geführt. Die für Sonntag geplante Weinmesse in der WERKStadt wird verschoben. Die Verantwortlichen des Limburger Rotary Clubs (RC) haben sich am Freitagnachmittag (28.02.2020) in einer kurzfristig anberaumten Krisensitzung zu diesem Schritt entschieden. „Wir können das Risiko nicht eingehen“, sagten RC-Präsident Volker Schwamborn und Organisationsleiter Bernd Holzbach. Die Veranstaltung soll stattdessen in den nächsten Monaten stattfinden; ein neuer Termin steht aber noch nicht fest. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Coronavirus SARS-CoV-2 in Hessen: Auch Börse in Frankfurt spürt Konsequenzen

Update vom Freitag, 28.02.2020, 15.56 Uhr: Das Coronavirus wirkt sich am Freitag (28.02.2020) auch auf auf die Börse Frankfurt* aus: Der wichtigste deutsche Leitindex Dax rauscht immer weiter in die Tiefe. Der Dax verlor fünf Prozent und unterschritt die 12.000-Punkte Marke, die von Experten als psychologisch wichtig erachtet wird. Für Anleger nicht nur in Deutschland war es die schwärzeste Woche seit Beginn der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008. Droht der Weltwirtschaft ein neuer Börsen-Crash?*

Update vom Freitag, 28.02.2020, 14.35 Uhr: Am Vormittag lobte der Sozialminister Kai Klose (Grüne) noch den Ablauf im Fall des ersten Coronavirus-Patienten in Hessen: „Es ist hier alles wirklich beispielhaft gut abgelaufen, genauso wie wir uns das in einem solchen Fall vorstellen“, sagte Klose auf der Pressekonferenz in Wetzlar zum Fall im Lahn-Dill-Kreis. Ein Italien-Rückkehrer war am Donnerstagabend (27.02.2020) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (HR) sei die Situation um den 31 Jahre alten Mann aus Wetzlar jedoch nicht so reibungslos wie dargestellt verlaufen. Ein HR-Reporter habe demnach in Hüttenberg Lahn-Dill-Kreis mit einer Kollegin des Mannes gesprochen. Sie habe demnach gesagt, der Mann sei am Flughafen in Italien negativ auf das Coronavirus getestet worden. Da er sich nach der Rückkehr nach Hessen jedoch weiterhin krank fühlte, habe er am Dienstag (25.02.2020) das Gespräch mit seinem Chef gesucht. Der habe ihm empfohlen, noch einmal einen Abstrich machen zu lassen. Daraufhin habe der Mann versucht, sich testen zu lassen, sei aber an mehreren Stellen abgewiesen worden.

Laut Gesundheitsamt wurde der Test des Betroffenen am Donnerstagvormittag durchgeführt, direkt nachdem er sich beim Gesundheitsamt gemeldet habe. Ob er zuvor von mehreren Stellen abgewiesen worden sei, könne das Amt nicht sagen, heißt es beim HR.

Coronavirus in Hessen: Infizierter arbeitete noch am Montag in Firma in Hüttenberg

Update vom Freitag, 28.02.2020, 13.15 Uhr: Aktuell informieren Vertreter des Gesundheitsamts und des Universitätsklinikums Frankfurt über die Forschung über und aktuelle Maßnahmen zum Coronavirus. Die Stadt Frankfurt sieht sich gut gerüstet. Die neuesten Informationen dazu können Sie hier verfolgen*.

Update vom Freitag, 28.02.2020, 12.26 Uhr: Der 31 Jahre alte Mann aus Wetzlar, der sich auf einer Italien-Reise mit dem Coronavirus infiziert haben soll, arbeitet laut Hessischem Rundfunk (HR) in einem kleinen Betrieb mit etwa 15 Mitarbeitern in Hüttenberg, einer Gemeinde mit gut 10.000 Einwohnern imLahn-Dill-Kreis südlich von Wetzlar und Gießen. Nach seiner Rückkehr aus der Lombardei nach Hessen sei er demnach am Montag noch auf der Arbeit gewesen, erzählte ein Mitarbeiter dem Hessischen Rundfunk. Die norditalienische Region Lombardei wurde am Donnerstag (27.02.2020) vom Robert-Koch-Institut (RKI) zum Risiko-Gebiet erklärt. Die Firma in Hüttenberg sei momentan geschlossen, teilte der HR mit. Auf einem Schild, dass laut HR an der Eingangstür des Firmengebäudes hängt, steht: „Aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend geschlossen.“

Update vom Freitag, 28.02.2020, 10.58 Uhr: Am Donnerstagabend (27.02.2020) gegen 22 Uhr kam laut Chefin des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-Kreises, Gisela Ballmann, das positive Laborergebnis im ersten Coronavirus-Fall in Hessen: Ein 31 Jahre alter Mann aus Wetzlar ist infiziert. Seither laufe die Suche nach Kontaktpersonen: „Wir werden alle kontaktieren, befragen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen“, sagte Gisela Ballmann am Freitag (28.02.2020) in Wetzlar. Wie viele Kontaktpersonen es genau seien, stehe noch nicht fest. Es seien aber sicherlich mehr als 20. Ballmann verwies auf die Richtlinien des Robert Koch Instituts (RKI) in solchen Fällen. Diese sehen unter anderem eine Quarantäne für Personen vor, die einen sehr engen Kontakt zu dem Patienten hatten.

Coronavirus SARS-CoV-2 in Hessen: „Es wird nicht bei dem einen Fall bleiben.“

Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne) machte deutlich, dass es mit Coronavirus-Fall in Wetzlar für Hessen nicht vorbei sei: „Es wird nicht bei dem einen Fall bleiben.“ Er gab Hinweise zum richtigen Vorgehen bei Verdachtsfällen: „Wenn Sie Symptome haben, gerade wenn Sie aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, sollten Sie zunächst mal im Gesundheitsamt anrufen. Sie können auch erst mal Ihren Hausarzt anrufen.“ Der werde nach einem Gespräch entscheiden, ob es Anlass gibt, den Fall an das Gesundheitsamt abzugeben. Gisela Ballmann sagte, worauf es für die Bevölkerung nun ankomme, um einen großen Ausbruch zu verhindern. Sie appellierte: „Korrektes Händewaschen ist wichtig, Seife tötet das Virus ab.“

Coronavirus SARS-CoV-2 in Hessen: Mann aus Wetzlar war in Italien

Update vom Freitag, 28.02.2020, 10.32 Uhr: Die mit dem Coronavirus infizierte Person aus Hessen war dienstlich in der Lombardei unterwegs und ist am Sonntag aus Italien nach Wetzlar zurückgekehrt. Das wurde bei der Pressekonferenz in Wetzlar mit Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) bekannt. Nach dem Nachweis des neuartigen Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis sucht die zuständige Behörde nun die Kontaktpersonen des 31 Jahre alten Mannes. „Wir werden alle kontaktieren, befragen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen“, sagte die Chefin des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-Kreises, Gisela Ballmann. Es liege jedoch noch keine exakte Liste vor, allerdings seien derzeit rund 20 Kontaktpersonen ermittelt, die unter häusliche Quarantäne gestellt worden seien.

+ Pressekonferenz in Wetzlar zum ersten Coronavirus-Patienten aus Hessen. © picture alliance/dpa/Malte Glotz

Coronavirus SARS-CoV-2 in Hessen: Erster Infizierter kommt aus Wetzlar

Update vom Freitag, 28.02.2020, 10.16 Uhr: In Wetzlar beginnt die Pressekonferenz von Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) zum ersten Fall von Coronavirus in Hessen. Schuster informiert über die infizierte Person: „Der Patient ist 31 Jahre alt, wohnt in Wetzlar, arbeitet in Hüttenberg und war in der Lombardei.“ Er sei nicht schwersterkrankt, sein Gesundheitszustand stabil und er befinde sich in einer Isolierstation im Klinikum Wetzlar. „Der Patient hat alles richtig gemacht“, sagt Schuster. Nach der Rückkehr aus der Region, in der der Erreger Sars-CoV-2 häufig nachgewiesen wurde, habe sich der Mann im Gesundheitsamt gemeldet. Der Abstrich sei am Donnerstag im Institut für Virologie in Marburg positiv getestet worden. Nun gelte es, „wirksam die Kontaktpersonen“ zu identifizieren und zu informieren.

Klose zeigt sich über die Schnelligkeit des ersten bestätigten Fall von Coronavirus überrascht. „Das es so schnell sein würde, konnte niemand vorhersehen“, sagt er in Wetzlar über den Fall im Lahn-Dill-Kreis. Er appelliert an die Bevölkerung, „Solidarität mit den Patienten zu zeigen, die an diesem neuartigen Coronavirus erkranken.“ Und er mahnt zur Ruhe: „Es gibt keinen Grund für übermäßige Panik“, sagt Klose.

Update vom Freitag, 28.02.2020, 06.00 Uhr: Jetzt ist auch in Hessen ein Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit.

Coronavirus SARS-CoV-2 in Hessen: Erster Fall in Wetzlar festgestellt

Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster wollen am Freitagvormittag (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Wetzlar informieren. Laut einem Bericht der Gießener Allgemeinen* sollen im Laufe des Tages alle Bürgermeister des benachbarten Landkreises Gießen auf den neusten Stand über die Vorkehrungen gegen den Coronavirus gebracht werden. Es gebe einen Pandemieplan.

Es ist der erste Fall des Coronavirus in Hessen - abgesehen von Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan, die auf dem Frankfurter Flughafen gelandet waren.

Coronavirus SARS-CoV-2: Hessen sieht sich gut vorbereitet

Erstmeldung vom Donnerstag, 27.02.2020, 11 Uhr: Wiesbaden - Das neueCoronavirus SARS-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland weiter aus, mittlerweile sind auch Fälle in Hessens benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bekannt. In Hessen selbst würden täglich Verdachtsfälle geklärt, aber bisher seien alle unbegründet gewesen, versicherte Sozialminister Kai Klose am Mittwoch (26.2.2020) bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden. Hessen sehe sich aber gut vorbereitet auf mögliche Coronavirus-Fälle.

Coronavirus SARS-CoV-2: Wie wird die Gefahr für Hessen eingeschätzt?

Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft die Gefahr für die Menschen in Deutschland als "gering bis mäßig" ein, eine Pandemie könne aber nicht ausgeschlossen werden. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, sagte auf der Pressekonferenz in Wiesbaden: "Es ist jederzeit mit einem Fall zu rechnen." Durch Einschätzungen wie diese könne Hessen bei den ersten positiven Fällen "gut vorbereitet" sein und angemessen reagieren, teilte das Sozialministerium mit.

Deshalb beobachte man die Lage in Deutschland, Italien und weltweit genau, sagte Sozialminister Kai Klose. Man stehe im ständigen Austausch mit allen im Gesundheitswesen Verantwortlichen. Der öffentliche Gesundheitsdienst sei wegen des Coronavirus in besonderer Bereitschaft.

Auch René Gottschalk sieht Hessen gut gewappnet: "Wir sind bei bestehendem Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung gut vorbereitet, um erforderliche Schutzmaßnahmen im Umgang mit Patienten und Kontaktpersonen durchzuführen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern."

Coronavirus SARS-CoV-2: Wie bereitet sich Hessen vor?

Für den Fall, dass das Coronavirus bei einer Person in Hessen nachgewiesen wird, verfolge Hessen die gleiche Strategie wie ganz Deutschland:den Patienten isolieren, Kontaktpersonen ermitteln und in Quarantäne bringen. Gottschalk schloss nicht aus, bei einem triftigen Grund auch einzelne Kindergärten zu schließen oder eine Großveranstaltung abzusagen.

Dass in Deutschland einzelne Orte abgeriegelt werden, halte er aber für ausgeschlossen. Man lerne jeden Tag mehr über das neue Coronavirus und passe die Strategie an die gewonnenen Erkenntnisse an, sagte Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Es gibt in Hessen "keinen Grund zur Panik", so Ciesek.

Coronavirus SARS-CoV-2: Krankenhäuser in Hessen sind gewappnet

Krankenhäuser könnten – im Falle einer größeren Ausbreitung des Coronavirus in Hessen – bis zu 10 Prozent ihrer rund 35 000 Betten in Isolierbetten umfunktionieren, so Klose. Bei Schutzkleidung gebe es keine Engpässe und auch die Laborkapazitäten reichten aus, versicherte Ciesek. Sowohl in Frankfurt als auch in Marburg könnten täglich bis zu 200 Proben untersucht werden, nach vier Stunden lägen die Ergebnisse vor.

Auch mit dem Flughafen Frankfurt gibt es laut dem Sozialministerium eine enge Abstimmung. Dort kämen etablierte Verfahren zum Einsatz, um Infektionen zu erkennen und das Medical Assessment Center (MAC) stehe bereit, um mögliche Kontaktpersonen zu befragen und zu untersuchen.

Am Flughafen Frankfurt kommen laut Klose pro Tag rund 3600 Passagiere aus China an. Sie müssen noch vor der Landung eine Einreisekarte mit speziellen Fragen ausfüllen. Dieses Verfahren wolle man aber nicht auf Reisende aus anderen Ländern wie Italien ausweiten.

Schutz vor neuem Coronavirus SARS-CoV-2: Wie kann ich mich schützen?

Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken, sei so groß wie bei einem Erkältungsvirus, sagte Sandra Ciesek. Es sei schon im Rachen- und Nasenraum nachweisbar. Deshalb sei Handhygiene so wichtig. Das Sozialministerium in Hessen rät:

Niesen und husten nur in die Armbeuge

Einmaltaschentücher benutzen und diese direkt entsorgen

Händeschütteln vermeiden

Hände gründlich und regelmäßig waschen

Nicht mit den Händen Mund-, Nasen- und Augenschleimhäute berühren

Außerdem habe sich gezeigt, dass ethanolbasiertes Desinfektionsmittel das Coronavirus SARS-CoV-2 zerstören kann, so Ciesek. "In wenigen Wochen werden wir erste Ergebnisse dazu haben."

Wo gibt es mehr Informationen zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2?

Das Sozialministerium hat eine hessenweite Hotline zum Thema Coronavirus eingerichtet: Unter der Nummer 0800-5554666 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Informationen zum Coronavirus bereitgestellt. Auch die 17 örtlichen Gesundheitsämter in Hessen informieren über das neue Coronavirus.

Außerdem informiert die Website des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration über das neue Coronavirus. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das European Centre for Disease Prevention and Control der Europäischen Union (ECDC) und das Robert Koch-Institut (RKI) liefern auf ihren Websites aktuelle Informationen. Im Fall einer Corona-Infektion sollte man unter anderem das örtliche Gesundheitsamt kontaktieren. Der erste Deutsche, der sich mit dem Coronavirus infizierte, äußerte sich erstmals. Die Zeit in Quarantäne sei sehr langweilig gewesen.

Viele Frankfurter tätigen aus Angst vor dem Coronavirus Hamsterkäufe. Nach Atemschutzmasken sind nun auch Desinfektionsmittel in vielen Läden ausverkauft.

Das Coronavirus hat Hanau erreicht: Bei einer 52-jährigen Hanauerin wurde das Coronavirus bestätigt. Es ist unklar, wo sie sich angesteckt haben könnte.

