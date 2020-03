Corona in Hessen: Kontaktverbot gilt ab Montag – Menschen dürfen maximal zu zweit herausgehen

Wegen des Coronavirus Sars-CoV-2 erlässt Volker Bouffier ein weitgehendes Kontaktverbot für Hessen. Bis auf Ausnahmen ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit mit maximal zwei Personen erlaubt.

+++ 22.42 Uhr: Das Kontaktverbot in Hessen gilt ab Montag (23.02.2020). Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier in einem Video auf dem Youtube-Account der hessischen Regierung.

Bund & Länder haben ihre gemeinsamen Leitlinien verschärft. „Die Zahl der persönlichen Kontakte noch weiter zu reduzieren, ist ein entscheidender Schritt um die Ausbreitung des #Coronavirus zu verlangsamen", so MP #Bouffier

Coronavirus: Verwirrung um Kontaktverbot

+++19.35 Uhr: Die Staatskanzlei Hessen zitiert den Ministerpräsidenten Volker Bouffier auf Twitter: „Auch in #Hessen gilt, was die Regierungschefinnen und Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin gemeinsam vereinbart haben: Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist mit maximal zwei Personen erlaubt.“ Damit wiedersprach man der vorhergehenden Meldung, dass Personen in Hessen bis auf wenige Ausnahmen nur noch alleine vor die Tür dürften.

In einem weiteren Tweet heißt es: „Damit wollen wir vor allem Alleinstehenden ermöglichen, sich auch weiterhin gemeinsam mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Hausstandes in der Öffentlichkeit aufzuhalten.“ Außerdem sei der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet, hieß es weiter.

Ministerpräsident #Bouffier erklärt zu den strikten Ausgangsregelungen: „Auch in #Hessen gilt, was die Regierungschefinnen und Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin gemeinsam vereinbart haben: Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist mit maximal zwei Personen erlaubt.

+ ++17.52 Uhr: Für Hessen gilt ein weitgehendes Kontaktverbot. Das erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden nach einer Schaltkonferenz mit Bund und Ländern. Das weitgehende Kontaktverbot beinhaltet, dass Menschen nur noch allein aus dem Haus gehen dürften, wie die dpa meldete. Für Familien gelte eine Ausnahme. Auch Personen die Unterstützung bräuchten dürften von einer zweiten Person begleitet werden.

Coronavirus in Hessen: ICE in Gelnhausen wegen Corona-Verdachtsfall gestoppt

+ ++16.46 Uhr: In Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) wurde ein ICE wegen eines Coronavirus-Verdachts gestoppt. Wie die Bundespolizei der dpa mitteilte, wurde die Fahrt des Zuges unterbrochen, weil ein Reisender zu verstehen gegeben habe, er sei mit dem Coronavirus infiziert.

Er trug Hanschuhe und Mundschutz und hatte eine Bescheinigung aus Hamburg dabei. Diese bestätigte einen Test auf das Coronavirus Sars-Cov-2 sowie die Empfehlung häuslicher Quarantäne. Im ICE-Abteil des Reisenden befanden sich keine anderen Personen. Laut dem Polizeisprecher müssten nun die örtlichen Gesundheitsbehörden über das weitere Vorgehen entscheiden.

Coronavirus in Hessen: Sozialministerium veröffentlicht neue Zahlen

+ ++16.03 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat aktuelle Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen veröffentlicht. Nach Stand von 15.55 Uhr sind in Hessen 1267 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, drei Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Damit sind 101 mehr Fälle gemeldet, als am Samstag (21.03.2020). Die meisten Fälle auf 100.000 Einwohner gibt es im Kreis Groß-Gerau mit 85 Erkrankten. Darauf folgen die Kreise Fulda (77 auf 100.00 Einwohner) und Schwalm-Eder (66 auf 100.000 Einwohner).

Zwar ist der Anstieg der gemeldeten Coronavirus-Fälle geringer, als in den letzten Tagen. Grund dafür kann aber sein, dass am Sonntag weniger Gesundheitsämter neue Covid-19-Fälle melden, als an anderen Tagen der Woche.

Supermarkt öffnet nur für Coronavirus-Risikogruppen

+++15.03 Uhr: Ein Supermarkt in Nauheim im Süden von Hessen hat wegen derCorona-Pandemie seine Öffnungszeiten angepasst. Wie der Hessische Rundfunk berichtet, öffnet der Markt täglich von 7 Uhr bis 8 Uhr nur für Angehörige von Risikogruppen, also insbesondere ältere Menschen. Damit soll sichergestellt sein, dass diese in Ruhe einkaufen können, ohne Sorge vor dem Coronavirus.

Supermarkt in Nauheim öffnet nur für Risikogruppen.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Mangel an Intensivbetten droht

+++13.07 Uhr: Das Coronavirus setzt die Krankenhäuser in Hessen schon jetzt unter Druck. So müssen Ärzte in Hessen bereits jetzt bei Patienten auswählen, meldet die dpa. Grund dafür ist, dass die 1815 Intensivbetten mit Beatmungsgerät, die es in Hessen gibt, schon im Normalfall zu 79 Prozent ausgelastet sind. Kommen viele Patienten hinzu, die wegen des Coronavirus Sars-Cov-2 beatmet werden müssen, droht ein Mangel an Intensivbetten.

In den Krankenhäusern werden bereits medizinisch nicht notwendige Operationen und Behandlungen aufgeschoben, um Kapazitäten zu schaffen. Die Kategorisierung in medizinisch notwendige und medizinisch nicht notwendige Behandlungen fällt den Medizinern oft nicht leicht. Doch die Kliniken in Hessen müssen noch weitere Kapazitäten aufbauen. Es werden Reservebetten in Betrieb genommen, neue gekauft und das Personal nachgeschult und verschoben, meldet die dpa.

Coronavirus in Hessen: Beatmungsgeräte für Krankenhäuser gesucht

Neben den 1815 Intensivbetten in Hessen, die bereits mit Beatmungsgeräten ausgestatten sind, gibt es in anderen Krankenhausbereichen noch circa 1400 Beatmungsgeräte. Hinzu kommt, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angesichts der Corona-Krise (CDU) 10 000 Beatmungsgeräte für Deutschland angeschafft habe, meldet die dpa. Der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Christian Höftberger, gibt gegenüber der dpa an: „Aber wir brauchen noch mehr als diese Beatmungsgeräte", und setzt hinzu: "Die große Frage für uns Krankenhäuser ist: Wie kriegen wir rechtzeitig das Geld dafür?"

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Rund 2400 Schüler nutzen Notbetreuung

Update vom Sonntag, 22.3.2020, 6.45 Uhr: In der ersten Woche der Schulschließungen haben sich die Lehrer in Hessen um rund 2400 Schüler in der Notbetreuung gekümmert. „Die Notbetreuung wird in sehr überschaubarem Umfang genutzt, was ja auch Ziel der Gesamtmaßnahme ist“, teilte ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums mit.

Insgesamt gibt es demnach in Hessen 757 000 Schüler. Man sei mit der sehr kurzfristigen Organisation durch die Schulen sehr zufrieden. Auch die Eltern gingen verantwortungsvoll mit dem Angebot um.

Corona-Pandemie: Trotz mehrfacher Ermahnung - Die Hessen hamstern weiter

+++ 19.16 Uhr: Der Run auf bestimmte Waren dauert in den Supermärkten in Hessen an: Klopapier und Nudeln waren am Samstag etwa in einem Offenbacher Supermarkt ausverkauft, und zwar schon morgens um 8.00 Uhr.

Damit der Einkauf in geordneten Bahnen verläuft, erlässt der Kreis Marburg-Biedenkopf nun eine Verfügung. Diese besagt, dass sich nur eine bestimme Anzahl von Kunden gleichzeitig im Verkaufsraum etwa von Supermärkten oder Apotheken aufhalten darf und dass die Menschen einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten müssen.

Coronavirus in Hessen: Kreis geht gegen Hamsterkäufe vor

Außerdem will der Kreis gegen Hamsterkäufe vorgehen: „Waren dürfen nur in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person abgegeben werden, sogenannte Hamsterkäufe sind verboten.“

+++ 16.10 Uhr: Laut den täglich vom hessischen Sozialministerium übermittelten Zahlen gibt es nun 1166 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2 in Hessen. Die meisten Fälle gibt es mit 148 in Frankfurt. Bisher bestätigt sind bisher nur je ein Todesfall in Offenbach und in Wiesbaden. Der tot aufgefundene Mann in Flörsheim dürfte der dritte Todesfall sein.

+++ 15.30 Uhr: Der durch das Coronavirus gestorbene Mann aus Flörsheim wurde nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes am Freitagabend tot in seiner Wohnung gefunden, nachdem seine Infektion bestätigt worden war. Dem Mann sollte das positiv ausgefallenen Testergebnis auf den Erreger Sars-CoV-2 überbracht werden. Als er die Tür nicht öffnete, seien die Einsatzkräfte dann in Vollschutzkleidung in die Wohnung gegangen.

Coronavirus in Hessen: Jetzt drei Todesopfer

„Eine traurige Nachricht für uns alle“, so Gesundheitsdezernentin Madlen Overdick. „Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen des Verstorbenen.“ Das Gesundheitsamt und der Kreis setzten weiterhin alle Kraft ein, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Der Tote aus Flörsheim ist das dritte Todesopfer des Coronavirus in Hessen.

+++ 13.00 Uhr: Der Landkreis Limburg-Weilburg verzeichnet aktuell 57 Corona-Infizierte.

+++ 12.30 Uhr: Restaurants und Gaststätten in Hessen müssen seit 12.00 Uhr am Samstagmittag bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Es wird aber weiter möglich sein, sich Essen zu bestellen und liefern zu lassen. Die schärferen Einschränkungen sollen das Coronavirus verlangsamen.

Maßnahmen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 in Hessen

Zu weiteren Maßnahmen gehört auch, dass sich nur noch maximal fünf Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, an einem öffentlichen Platz versammeln dürfen. Die Polizeipräsidien appellierten an die Menschen in Hessen, sich an die Regeln zu halten.

+++ 21.3.2020, 7.00 Uhr: In Flörsheim ist ein mit dem Coronavirus infizierter Mann gestorben. Das berichtet der Hessische Rundfunk. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, sei der Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Er habe gemäß des Alters und der Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehört.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 19.45 Uhr: Battenberg und Allendorf (Waldeck-Frankenberg) befinden sich in Alarmbereitschaft. Dort sollen sich die Bürger in den kommenden Tagen aufgrund des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 möglichst in freiwillige Quarantäne begeben. Der Grund: In beiden Gemeinden in Hessen sind verstärkt Corona-Infizierungen festgestellt worden, wie der Landkreis in einer Mitteilung verkündet.

Von dort habe es eine Gruppenreise nach Südtirol, einem Risikogebiet für das Coronavirus, gegeben. Dabei sollen sich mehrere Personen infiziert haben.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Zwei Bürgermeister in Quarantäne

Update vom Freitag, 20.03.2020, 19.01 Uhr: Weil das Coronavirus auch in Deutschland wütet, herrscht Ausnahmezustand. Diese Situation versuchen Betrüger in Hessen auszunutzen. Wie die Polizei Südhessen mitteilt, spielen Unbekannte mit den Ängsten der Bevölkerung in Bezug auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2. Sie klingeln bei fremden, vorzugsweise älteren Menschen und geben sich an der Haustür als Amtspersonen aus, die Tests auf das Coronavirus durchführen wollen.

Die Kriminellen haben laut der Polizei dabei zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Daher verweist die Polizei darauf, dass es keine unangemeldeten Tests an der Haustür gibt.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 18.30 Uhr: Gleich zwei Bürgermeister in Hessen müssen aufgrund des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Quarantäne. Dabei handelt es sich um Adnan Shaikh (CDU), dem Bürgermeister von Eschborn (Main-Taunus), undLeonhard Helm (CDU), dem Bürgermeister von Königstein (Hochtaunus). Das teilten beide Städte kurz nacheinander am Freitag mit.

Beide hatten in den vergangenen Tagen direkten Kontakt mit einer infizierten Person. Symptome seien bei beiden jedoch noch nicht aufgetreten.

Coronavirus Sars-CoV-2 in Hessen zwingt Betriebe in Kurzarbeit

Update vom Freitag, 20.03.2020, 17.27 Uhr: Die hessischen Arbeitsagenturen erhalten derzeit täglich tausende Beratungsfragen zur Kurzarbeit. Viele Betriebe müssen aufgrund der wirtschaftlichen Lage durch das Coronavirus Kurzarbeit einführen. Die Regionaldirektion Hessen teilte am Freitag mit, sie hätten allein in der laufenden Woche 7300 Anträge erhalten. Im Januar und Februar diesen Jahres waren es erst 219 Anzeigen gewesen.

„In dieser Dimension haben wir das noch nie erlebt“, sagte der Chef der Direktion Hessen, Frank Martin, der Deutschen Presse-Agentur. Man setze alles daran, die Anzeigen schnell zu bearbeiten und die Anträge auf Kurzarbeitergeld entgegenzunehmen. Das Personal sei bereits massiv verstärkt worden und werde täglich weiter hochgefahren. „Wir stemmen uns dagegen, dass aus einer vorübergehenden Stilllegung eines Betriebs eine Insolvenz oder Entlassungen entstehen.“ (mit dpa)

Allein der Flughafen Frankfurt schickt im Zuge der Corona-Krise 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit.*

Frankfurt Airport bleibt weiter offen. Fraport passt sich der dynamischen Situation an und führt in Folge dessen Kurzzeitarbeit ein.

Aktuelle Zahl der Coronavirus-Infektionen in Hessen

Update vom Freitag, 20.03.2020, 16.23 Uhr: Das Ministerium für Soziales und Immigration veröffentlicht am Freitag, 20.03.2020 folgende Zahlen:

Bergstraße: 37

Darmstadt (Stadt): 16

Darmstadt-Dieburg: 28

Frankfurt: 122

Fulda: 73

Gießen: 39

Groß-Gerau: 48

Hersfeld-Rotenburg: 21

Hochtaunuskreis: 52

Region Kassel: 38

Lahn-Dill-Kreis: 32

Limburg-Weilburg: 41

Main-Kinzig-Kreis: 47

Main-Taunus-Kreis: 40

Marburg-Biedenkopf: 28

Odenwaldkreis: 8

Offenbach (Landkreis): 43

Offenbach (Stadt): 5

Rheingau-Taunus-Kreis: 26

Schwalm-Eder-Kreis: 58

Vogelsbergkreis: 17

Waldeck-Frankenberg: 25

Werra-Meißner-Kreis: 2

Wetteraukreis: 26

Wiesbaden (Stadt): 52

Insgesamt sind es in Hessen (Stand 20.03.2020) 962 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Das sind 222 Fälle mehr, als noch am Vortag. Zwei Patienten sind infolge der Erkrankung verstorben.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 15.19 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose haben in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag (20.03.2020) die neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Hessen erklärt. Am Vormittag verkündete das Land, dass Gaststätten, Restaurants und Cafès ab Samstagmittag 12.00 Uhr geschlossen bleiben. Bereits ab 00.00 Uhr am Samstagmorgen wird die Obergrenze von Versammlungen auf öffentlichen Plätzen auf fünf Personen herabgesetzt.

Coronavirus-Pandemie: fast 1000 bestätigte Fälle in Hessen

Europa, Deutschland und Hessen haben sich mittlerweile zum Zentrum der Coronavirus-Pandemie entwickelt. In Deutschland gebe es aktuell 962 bestätigte Infektionen, so Gesundheitsminister Klose. Obwohl sich viele Menschen schon rücksichtsvoll und solidarisch verhalten, gebe es immer wieder Menschen, die in großen Gruppen zusammenkommen und sogar sogenannte„Corona-Partys“ veranstalten. „Das ist unverantwortlich“, so Bouffier.

Coronavirus in Hessen: Einschränkungen gelten für alle

Bouffier und Klose betonen, dass die Entscheidung, die Maßnahmen und Einschränkungen in einer freien, demokratischen Gesellschaft erneut zu verschärfen, keine leichte ist. Doch Freiheit bedeute auch, Verantwortung für sich und seinen nächsten zu Übernehmen. Die Einschränkungen gelten nicht nur für die Risikogruppen, also alte Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, sondern „ausdrücklich für alle“, so Klose.

Coronavirus: Ausgangssperre bleibt die letzte Maßnahme in Hessen

Aus diesen Gründen bleibt die Ausgangssperre, obwohl der Ruf im Land immer lauter wird*, auch die letzte zu ergreifende Maßnahme. Die Landesregierung hält weiterhin daran fest, an die Vernunft und Solidarität zu appellieren. Zur Kontrolle, ob die Maßnahmen eingehalten werden, werden Polizei und Ordnungsbehörden eingesetzt werden und gegebenenfalls auch Bußgelder verhängen. Diese werden sich vermutlich zwischen 100 und 300 Euro bewegen.

Ministerpräsident Bouffier betont: „Wir wissen, dass das eine Einschränkung ist – sie ist aber nötig.“

Hessen: Der Notruf 112 ist keine Coronavius-Hotline

Update vom Freitag, 20.03.2020, 14.17 Uhr: Die Feuerwehr Frankfurt bittet auf Twitter darum, die 112 auch während der Corona-Krise bitte nur in Notfällen zu wählen. Auch wenn die Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes oder einer anderen Hotline gerade nicht zu erreichen ist, ist die 112 keine Alternative als Coronavirus-Infotelefon.

Und wir haben noch eine dringende Bitte im Zusammenhang mit #COVID2019de #Covid_19: Auch wenn man unter den zuständigen Hotlines vielleicht nicht immer sofort jemanden erreicht: Bitte die 112 für Notfälle lassen!

Danke! #Geduld #Corona #Coronavirus pic.twitter.com/UV93XhinR6 — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) March 19, 2020

Update vom Freitag, 20.03.2020, 13.59 Uhr: Der Rheinmain-Verkehrsbund (RMV) schränkt sein Angebot im öffentichen Nahverkehr weiter ein. Viele Züge fahren nur noch nach Samstagsfahrplan. Alle Details und Neuigkeiten zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie* auf den öffentlichen Personennahverkehr im Rhein-Main-Gebiet, gibt es in diesem News-Ticker.

Coronavirus in Hessen: Frankfurt sagt die Nacht der Museen ab

Update vom Freitag, 20.03.2020, 13.30 Uhr: Auch die Planungen zur Nacht der Museen am 25. April in Frankfurt am Main und Offenbach werden eingestellt.

Am 25. April sollte die Nacht der Museen stattfinden: Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie werden die Planungen eingestellt

Wie die Stadt am Freitag (20.03.2020) mitteilte, finde die Nacht der Museen nicht wie geplant am 25.04.2020 statt. Kulturdezernentin Ina Hartwig sagt: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, inwieweit die Ausbreitung des Coronavirus bis Ende April eingedämmt werden kann. Wir bedauern die Absage sehr, jedoch steht die Gesundheit aller Beteiligten und unserer Besucherinnen und Besucher an erster Stelle. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der mitwirkenden Museen, die bereits das Programm des Abends vorbereitet haben, bedanke ich mich für ihr Engagement.“

Eine Verlegung auf einen späteren Termin im Jahr ist denkbar. Vorerst bleiben aber die weiteren Entwicklungen der Corona-Krise abzuwarten.

Die hessischen Krankenhäuser fordern mehr Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Krise

Update vom Freitag, 20.03.2020, 13.13 Uhr: Die hessischen Krankenhäuser benötigen mehr Geld zur Bewältigung der Corona-Krise. Der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Christian Höftberger sagt gegenüber der Deutschen Presseagentur, man wisse nicht, wie man Personal, Material und zusätzliche Bettenkapazitäten bezahlen soll.

Zur Entlastung der Krankenhäuser fordert die Krankenhausgesellschaft die Umrüstung von Reha-Kliniken. So könnten weniger schwer erkrankte Patienten verlegt werden um die Kapazitäten für schwerere Krankheitsverläufe freizugeben. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass das System irgendwann zusammenbricht. Der aktuell angestrebte Schutzschirm für Kliniken sei noch weit davon entfernt, die Bedürfnisse der Gesundheitsversorgung in der Krise ausreichend abzudecken, so Höftberger.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 12.52 Uhr: Hessen verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus - Restaurants und Gaststätten in Hessen sollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus* ab Samstagmittag 12.00 Uhr geschlossen bleiben. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Wiesbaden mit. Die bisherige Obergrenze für Versammlungen werde zudem von 100 auf 5 Personen reduziert, kündigte Regierungssprecher Michael Bußer an.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: „In höchstem Maße unsolidarisch“ – Bouffier mahnt zur Vernunft

Update vom Freitag, 20.03.2020, 12.44 Uhr: Trotz eindringlicher Ansprachen und Bitten um Rücksichtnahme, sind in Hessen immer noch viele Menschen draußen unterwegs und treffen sich in größeren Gruppen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier appelliert in der Corona-Krise noch einmal eindringlich an die Vernunft. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können erst dann Früchte tragen, wenn sich alle solidarisch zeigen und ihre sozialen Kontakte auf das absolute Minimum reduzieren.

Gegenüber der BILD-Zeitung sagte Bouffier am Freitag (20.03.2020): „Wir sind deshalb in großer Sorge. Corona-Partys sind das irrste, was man sich vorstellen kann. Das ist in höchstem Maße unsolidarisch." Es werde in Zukunft immer wieder Stichproben und Kontrollen geben. Wenn sich ein Teil der Bevölkerung weiterhin nicht an die Vorgaben halte, helfe nur der Zwang.

Am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr hat der Ministerpräsident angekündigt, gemeinsam mit dem hessischen Gesundheitsminister Klose in einer digitalen Pressekonferenz über das weitere Vorgehen des Landes Hessen in der Corona-Krise zu informieren.

Coronavirus in Hessen: Frankfurt am Main mit den meisten Infektionen

Update vom Freitag, 20.03.2020, 12.13 Uhr: Das Coronavirus hat ganz Hessen in den Ausnahmezustand versetzt. Die größte Stadt in Hessen, Frankfurt am Main, hat aktuell auch die meisten Infektionen mit SARS-CoV-2. Alle Entwicklungen aus Frankfurt gibt es in diesem News-Ticker.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 11.49 Uhr: Der hessische Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat die Verträge mit den Amerikanern Luke Petrasek und Kendall Gray wegen der Corona-Krise vorzeitig aufgelöst. Der Verein entsprach damit einem Wunsch des Duos, das sich am Freitag bereits auf den Weg in die Heimat machte.

Petrasek und Gray treten Heimreise an – Big Men lösen Verträge auf

Beide Spieler, die zu Saisonbeginn zu den Mittelhessen gewechselt waren, hätten um die Vertragsauflösung gebeten, damit sie bei ihren Familien weilen können. "Aufgrund der Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebs war dieser Wunsch nachvollziehbar und wurde von Seiten der Gießen 46ers sofort gewährt", teilte der Verein mit. (dpa)

Coronavirus in Hessen: SV Darmstadt 98 richtet Hilfe-Plattform ein

Update vom Freitag, 20.03.2020, 10.46 Uhr: Der Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 richtet mit Unterstützung der Stadt Darmstadt ab sofort eine zentrale Anlaufstelle für Hilfswillige und Hilfesuchende in der Corona-Krise ein.

Auch wir sind #soliDArisch und helfen mit wo es nur geht.

Infos und als Helfer eintragen auf https://t.co/n10ZiTZ7Js



Ihr braucht Hilfe?

E-Mail soliDArisch@sv98.de

Hotline 06151 / 2752303 (tägl. 10-14 Uhr besetzt)



Seid #soliDArisch und bleibt #DAheim — SV98-FuFa (@Sv98Fufa) March 20, 2020

Auf einer extra eingerichteten Plattform vermittelt der Verein unter dem Motto #soliDArisch Hilfeleistungen per Telefon-Hotline, auf der Internetseite www.soli-DA-risch.de oder per Mail.

Die Lilien starten diese Aktion im Rahmen ihrer Sozialkampagne „Im Zeichen der Lilie“.Der Verein möchte damit praktische Hilfe vermitteln. Auch bereits bestehende private Initiativen sollen auf der Plattform gebündelt werden, sodass ein bereites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten abgedeckt wird, heißt es in der Mitteilung, die der Verein am Freitag (20.03.2020) veröffentlicht.

„Auch und vor allem in dieser gesellschaftlichen Krise wollen wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden“, sagte 98-Präsident Rüdiger Fritsche. „Natürlich können wir nicht auf alle Fragen Antworten und Lösungen bieten. Wir wollen aber als Schnittstelle fungieren, um die Menschen zusammenzubringen und sich gegenseitig zu helfen.“

Die Stadt unterstützt die Aktion ausdrücklich. Der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Jochen Partsch betont: „Solidarität ist das Gebot der Stunde. Dazu gehört, dass jeder alles tut, um eine eigene Ansteckung zu vermeiden, dazu gehört aber auch, dass wir alle gemeinsam den Menschen helfen, die jetzt unsere Hilfe benötigen.“

Coronavirus in Hessen: Polizei warnt vor falschen Corona-Tests an der Haustür

Update vom Freitag, 20.03.2020, 10.09 Uhr: Die Polizei Frankfurt macht darauf aufmerksam, dass Betrüger sich die Unsicherheit in der Corona-Krise auf vielfältige Weise zu Nutzen machen. In einer neuen Masche bieten die Betrüger Corona-Tests an der Haustür an, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen und nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu suchen. Bei Verdacht auf eine Erkrankung werden Corona-Tests aber ausschließlich angemeldet durchgeführt. Bei unangemeldeten Tests kann es sich um Betrüger handeln.

Die Polizei listet auf der Homepage für polizeiliche Kriminalprävention bisher bekannte Maschen auf und gibt Tipps gegen Haustürbetrüger.

⚠️ #Uffbasse #Frankfurt ⚠️



❗ BITTE RT ❗



Betrüger nutzen die Angst vor #Corona aus und bieten Tests an der Haustür an.



Informiert bitte Nachbarn und ältere Menschen in eurem Umfeld über diese neue Masche ↘️ ↘️ ↘️ https://t.co/loRMSaYzng



// #FFM #COVID19 pic.twitter.com/5zNKTZ6Kbm — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 20, 2020

Eintracht Frankfurt in Quarantäne: Ein Spieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Update vom Freitag, 20.03.2020, 07.15 Uhr: Bei Eintracht Frankfurt ist ein Spieler an dem Coronavirus erkrankt. Weil der namentlich nicht genannte Spieler über Unwohlsein und andere Symptome geklagt hatte, wurde er auf Covid-19 getestet - mit einem positiven Ergebnis. Nun habe sich die komplette Mannschaft und der Betreuerstab, sowie einige Mitarbeiter aus dem Umfeld in zweiwöchige Quarantäne begeben, berichtet der Verein am Donnerstag (19.03.2020).

Update vom Freitag, 20.03.2020, 06.50 Uhr: In mehreren Kläranlagen im Lahn-Dill-Kreis fallen immer wieder Schmutzwasserpumpen aus, wie der Landkreis berichtet. Der Grund: die ungewöhnlich hohe Anzahl an Feuchttüchern, die die Leitungen verstopft.

Normalerweise stellt erhöhte Belastung durch Klopapier kein Problem dar – anders aber bei den Feuchttüchern. Sie bestehen aus stabilerem Material, wie etwa Vliesstoff, und zersetzen sich dadurch kaum.

Unterdessen sprach Maybrit Illner im ZDF-Talk mit ihren Gästen über die Corona-Krise. Dabei deutete Virologe Christian Drosten an, dass man auch unkonventionelle Wege zu gehen bereit sei.

Coronavirus: Frau aus Kreis Offenbach stirbt an Covid-19

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 21.56 Uhr: Der Kreis Offenbach meldet am Abend den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 89-jährige Frau aus Mainhausen starb an Covid-19.

Der Kreis betont, dass sowohl die Infektionskette wie auch die Kontaktpersonen der Verstorbenen nachvollzogen werden konnten.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 21.17 Uhr: Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat sich bei der Vorstellung eines milliardenschweren Rettungsschirms zur Bewältigung der Corona-Krise zum Ausmaß der Pandemie und ihrer Folgen geäußert: „Das ist in der Tat eine historische, wahrscheinlich eine Jahrhundertaufgabe, die wir vor der Brust haben. Die wir auch im Moment in der Dimension noch nicht abschließend einschätzen können.“

Coronavirus in Hessen: Schlossgrabenfest in Darmstadt fällt aus

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 17.34 Uhr: Das Schlossgrabenfest in Darmstadt fällt aufgrund der Verbreitung des Coronavirus in Hessen aus. Das größte Musikfestival war für Ende Mai geplant, kann nun jedoch nicht mehr stattfinden. „Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu verlangsamen“, wurde Oberbürgermeister Partsch in einer Mitteilung der Stadt Darmstadt zitiert. „Wir sind uns im Krisenstab alle darüber im Klaren, dass die dafür notwendigen Maßnahmen aktuell drastisch sind und unser öffentliches Leben kurzfristig stark einschränken.“

Die Veranstalter des Musikfestivals empfinden die Maßnahme der Stadt als richtig. „Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir voll und ganz hinter der Entscheidung der Stadt Darmstadt stehen“, schrieb das Team auf der eigenen Webseite. Ob 2020 einen Nachholtermin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Coronavirus in Hessen: Infiziertenzahl steigt stark an

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 17.06 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen erneut gestiegen. Dies teilte das hessische Sozialministerium mit. Demnach stiegen die nachgewiesenen Corona-Fälle um 193 auf nun 740 Fälle. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages in Hessen. Die Stadt Frankfurt ist mit 95 Fällen am stärksten betroffen.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 16.33 Uhr: Es gibt den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, berichtet giessener-allgemeine.de*. Bei einem 24-jährigen Flüchtling in Gießen wurde das Virus Sars-CoV-2 am Mittwochabend (18.03.2020) festgestellt. Zuerst hatte der „Hessische Rundfunk“ berichtet.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Hessentag 2020 in Bad Vilbel abgesagt

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 16.03 Uhr: Der Hessentag 2020 in Bad Vilbel findet nicht statt, er wurde abgesagt. Dies sagte der Hessentagsbeauftragte Claus Kunzmann dem „Hessischen Rundfunk“.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.52 Uhr: In ganz Hessen kommt es vermehrt zu sogenannten Hamsterkäufen. Die Menschen kaufen sehr viel mehr Lebensmittel als sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Dadurch kommt es zu Engpässen in der Versorgung aller Menschen in Hessen. Dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) platzt nun offenbar der Kragen: Gegenüber dem privaten Radiosender FFH drohte er an, die Stadtpolizei zur Überwachung einsetzen zu wollen.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Oberbürgermeister platzt der Kragen

„Wenn es tatsächlich weiter zu solchen asozialen Hamsterkäufen kommt, dann werden wir als Stadt einschreiten. Ich kann mir vorstellen, dass mit unserer Stadtpolizei vor Ort auch ein Stück überwacht wird, dass nur in üblichen Mengen bestimmte Grundnahrungsmittel eingekauft werden. Das ist das letzte Mittel. Aber ich hab's ausdrücklich ins Auge gefasst.“ Zuletzt gab es immer wieder Meldungen, dass sich Bürger mit übergroßen Vorratsmengen an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs eindecken. Politik und Handel betonten dagegen immer wieder, dass es keine Notwendigkeit dafür gebe. Die Versorgung sei gesichert.

Die Corona-Pandemie wälzt sich aktuell um den Globus und bringt den Alltag von Millionen von Menschen zum Erliegen. Auch in Hessen breitet sich das Coronavirus Sars-CoV-2 immer weiter aus. Wie das Robert-Koch-Institut am Mittwoch mitteilte, sind in hessenweit 682 Menschen an Corona erkrankt. Das sind 250 Menschen mehr als am Dienstag (Stand:19.03.20).

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Krankenhaus wegen Corona am Limit

Das Bürgerhospital in Frankfurt ist eines der Testzentren in Hessen, in dem Menschen auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet werden können. Dort sind bis zu 2000 Untersuchungen von Corona am Tag möglich. Trotzdem bilden sich lange Schlangen vor dem Krankenhaus. Viele Menschen müssen ohne Untersuchung wieder nach Hause geschickt werden. Über die Sinnhaftigkeit des Schnelltests auf Corona wird aktuell heftig diskutiert.

Die Hessen ziehen sich wegen Corona langsam aber sicher in ihre Wohnungen und Häuser zurück. Viele arbeiten im Homeoffice. Das stellt die Kläranlagen vor ungeahnte Herausforderungen. So verrichten in Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau sehr viel Menschen ihr Geschäft auf der heimischen Toilette, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Aus diesem Grund sei die ortsansässige Kläranlage verstopft.

Homeoffice während Coronavirus-Pandemie in Hessen zwingt Kläranlagen in die Knie

Aber es ist nicht nur die übermäßige Nutzung, die das Klärsystem in die Knie zwingt, offenbar nutzen die Menschen auch mehr Feuchttücher, als vor Corona. "Bei uns kommen jetzt doppelt so viele Feuchttücher an wie noch vor zwei Wochen." Man arbeite nun mit Hochdruck (im doppeltem Wortsinn) an einer Lösung, heißt es in der Mitteilung des Kreises Groß-Gerau.

+ Corona-Pandemie in Hessen: Zu viel Toilettenpapier zwingt Kläranlage in die Knie © Stadt Mörfelden Walldorf

Eine Ausgangssperre aufgrund des Coronavirus gibt es aktuell zwar noch nicht, aber die Bevölkerung von Hessen ist dazu angehalten, auf unnötige Aufenthalte in größeren Menschenansammlungen zu verzichten und am besten Zuhause zu bleiben. Um das öffentliche Leben von staatlicher Seite zu regulieren*, wurden in einigen Städten und Gemeinden in Hessen Spiel- und Sportplätze geschlossen. In allen hessischen Kommunen sind öffentliche Veranstaltungen abgesagt, Kinos und Theater geschlossen.

Corona: Bürger in Hessen halten sich nicht an Verbote und nutzen Spiel- und Sportplätze

In einigen Kommunen in Hessen formulieren Bürgermeister „eindringliche Bitten“ an die Bürger. In Mengerskirchen bei Limburg fuhren am Dienstagabend Lautsprecherwagen durch den Ort, um die Anwohner dazu aufzufordern, aufgrund des Coronavirus zu Hause zu bleiben. In Gießen werden die Corona-Verbote bereits massenweise ignoriert. Wegen des schönen Wetters hielten sich die Menschen allerdings nicht daran, und besuchten in großer Zahl auf Sport- und Spielplätzen auf.

Anders als in Bayern werden die Abiturprüfungen trotz der Coronavirus-Pandemie in Hessen nicht verschoben. Die Prüfungsgruppen sollen wegen Corona so klein wie möglich sein und gewisse Abstände zwischen den Prüflingen müssen ebenfalls eingehalten werden. Da kein regulärer Schulbetrieb stattfindet, gibt es laut Staatskanzlei Hessen genug Lehrer und Räume, um die Schülerinnen und Schüler aufzuteilen.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: So verteilen sich die Sars-CoV-2-Infizierten

Aktuell verteilt sich die Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 auf nahezu alle Landkreise in Hessen. Am Dienstag, 18.03.2020 veröffentlichte das Hessische Ministerium für Soziales und Immigration folgende Zahlen:

Bergstraße: 25

Darmstadt (Stadt): 8

Darmstadt-Dieburg: 13

Frankfurt: 83

Fulda: 42

Gießen: 27

Groß-Gerau: 21

Hersfeld-Rotenburg: 12

Hochtaunuskreis: 28

Region Kassel: 26

Lahn-Dill-Kreis: 16

Limburg-Weilburg: 12

Main-Kinzig-Kreis: 32

Main-Taunus-Kreis: 18

Marburg-Biedenkopf: 23

Odenwaldkreis: 8

Offenbach (Landkreis): 26

Offenbach (Stadt): 4

Rheingau-Taunus-Kreis: 19

Schwalm-Eder-Kreis: 32

Vogelsbergkreis: 9

Waldeck-Frankenberg: 18

Werra-Meißner-Kreis: 1

Wetteraukreis: 13

Wiesbaden (Stadt): 8

