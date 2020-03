Coronavirus in Hessen: OB droht Hamsterkäufern - Finanzminister sieht „Jahrhundertaufgabe“

In Hessen ist die Corona-Pandemie längst angekommen, die Zahl der mit Corona Infizierten steigt rasant. Der Hanauer Bürgermeister will nun die Polizei gegen Hamsterkäufer einsetzen. Die Lage in Hessen im News-Ticker.

Coronavirus - Pandemie in Hessen : 740 Infizierte

- in : 740 Infizierte Hessentag 2020 in Bad Vilbel abgesagt

Sars-CoV-2 in Hessen: Wie alles begann

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 21.17 Uhr: Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat sich bei der Vorstellung eines milliardenschweren Rettungsschirms zur Bewältigung der Corona-Krise zum Ausmaß der Pandemie und ihrer Folgen geäußert: „Das ist in der Tat eine historische, wahrscheinlich eine Jahrhundertaufgabe, die wir vor der Brust haben. Die wir auch im Moment in der Dimension noch nicht abschließend einschätzen können.“

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 17.34 Uhr: Das Schlossgrabenfest in Darmstadt fällt aufgrund der Verbreitung des Coronavirus in Hessen aus. Das größte Musikfestival war für Ende Mai geplant, kann nun jedoch nicht mehr stattfinden. „Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu verlangsamen“, wurde Oberbürgermeister Partsch in einer Mitteilung der Stadt Darmstadt zitiert. „Wir sind uns im Krisenstab alle darüber im Klaren, dass die dafür notwendigen Maßnahmen aktuell drastisch sind und unser öffentliches Leben kurzfristig stark einschränken.“

Die Veranstalter des Musikfestivals empfinden die Maßnahme der Stadt als richtig. „Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir voll und ganz hinter der Entscheidung der Stadt Darmstadt stehen“, schrieb das Team auf der eigenen Webseite. Ob 2020 einen Nachholtermin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Coronavirus in Hessen: Infiziertenzahl steigt stark an

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 17.06 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen erneut gestiegen. Dies teilte das hessische Sozialministerium mit. Demnach stiegen die nachgewiesenen Corona-Fälle um 193 auf nun 740 Fälle. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages in Hessen. Die Stadt Frankfurt ist mit 95 Fällen am stärksten betroffen.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 16.33 Uhr: Es gibt den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, berichtet giessener-allgemeine.de*. Bei einem 24-jährigen Flüchtling in Gießen wurde das Virus Sars-CoV-2 am Mittwochabend (18.03.2020) festgestellt. Zuerst hatte der „Hessische Rundfunk“ berichtet.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Hessentag 2020 in Bad Vilbel abgesagt

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 16.03 Uhr: Der Hessentag 2020 in Bad Vilbel findet nicht statt, er wurde abgesagt. Dies sagte der Hessentagsbeauftragte Claus Kunzmann dem „Hessischen Rundfunk“.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.52 Uhr: In ganz Hessen kommt es vermehrt zu sogenannten Hamsterkäufen. Die Menschen kaufen sehr viel mehr Lebensmittel als sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Dadurch kommt es zu Engpässen in der Versorgung aller Menschen in Hessen. Dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) platzt nun offenbar der Kragen: Gegenüber dem privaten Radiosender FFH drohte er an, die Stadtpolizei zur Überwachung einsetzen zu wollen.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Oberbürgermeister platzt der Kragen

„Wenn es tatsächlich weiter zu solchen asozialen Hamsterkäufen kommt, dann werden wir als Stadt einschreiten. Ich kann mir vorstellen, dass mit unserer Stadtpolizei vor Ort auch ein Stück überwacht wird, dass nur in üblichen Mengen bestimmte Grundnahrungsmittel eingekauft werden. Das ist das letzte Mittel. Aber ich hab's ausdrücklich ins Auge gefasst.“ Zuletzt gab es immer wieder Meldungen, dass sich Bürger mit übergroßen Vorratsmengen an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs eindecken. Politik und Handel betonten dagegen immer wieder, dass es keine Notwendigkeit dafür gebe. Die Versorgung sei gesichert.

Die Corona-Pandemie wälzt sich aktuell um den Globus und bringt den Alltag von Millionen von Menschen zum Erliegen. Auch in Hessen breitet sich das Coronavirus Sars-CoV-2 immer weiter aus. Wie das Robert-Koch-Institut am Mittwoch mitteilte, sind in hessenweit 682 Menschen an Corona erkrankt. Das sind 250 Menschen mehr als am Dienstag (Stand:19.03.20).

Coronavirus-Pandemie in Hessen: Krankenhaus wegen Corona am Limit

Das Bürgerhospital in Frankfurt ist eines der Testzentren in Hessen, in dem Menschen auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet werden können. Dort sind bis zu 2000 Untersuchungen von Corona am Tag möglich. Trotzdem bilden sich lange Schlangen vor dem Krankenhaus. Viele Menschen müssen ohne Untersuchung wieder nach Hause geschickt werden. Über die Sinnhaftigkeit des Schnelltests auf Corona wird aktuell heftig diskutiert.

Die Hessen ziehen sich wegen Corona langsam aber sicher in ihre Wohnungen und Häuser zurück. Viele arbeiten im Homeoffice. Das stellt die Kläranlagen vor ungeahnte Herausforderungen. So verrichten in Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau sehr viel Menschen ihr Geschäft auf der heimischen Toilette, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Aus diesem Grund sei die ortsansässige Kläranlage verstopft.

Homeoffice während Coronavirus-Pandemie in Hessen zwingt Kläranlagen in die Knie

Aber es ist nicht nur die übermäßige Nutzung, die das Klärsystem in die Knie zwingt, offenbar nutzen die Menschen auch mehr Feuchttücher, als vor Corona. "Bei uns kommen jetzt doppelt so viele Feuchttücher an wie noch vor zwei Wochen." Man arbeite nun mit Hochdruck (im doppeltem Wortsinn) an einer Lösung, heißt es in der Mitteilung des Kreises Groß-Gerau.

Eine Ausgangssperre aufgrund des Coronavirus gibt es aktuell zwar noch nicht, aber die Bevölkerung von Hessen ist dazu angehalten, auf unnötige Aufenthalte in größeren Menschenansammlungen zu verzichten und am besten Zuhause zu bleiben. Um das öffentliche Leben von staatlicher Seite zu regulieren, wurden in einigen Städten und Gemeinden in Hessen Spiel- und Sportplätze geschlossen. In allen hessischen Kommunen sind öffentliche Veranstaltungen abgesagt, Kinos und Theater geschlossen.

Corona: Bürger in Hessen halten sich nicht an Verbote und nutzen Spiel- und Sportplätze

In einigen Kommunen in Hessen formulieren Bürgermeister „eindringliche Bitten“ an die Bürger. In Mengerskirchen bei Limburg fuhren am Dienstagabend Lautsprecherwagen durch den Ort, um die Anwohner dazu aufzufordern, aufgrund des Coronavirus zu Hause zu bleiben. In Gießen werden die Corona-Verbote bereits massenweise ignoriert. Wegen des schönen Wetters hielten sich die Menschen allerdings nicht daran, und besuchten in großer Zahl auf Sport- und Spielplätzen auf.

Anders als in Bayern werden die Abiturprüfungen trotz der Coronavirus-Pandemie in Hessen nicht verschoben. Die Prüfungsgruppen sollen wegen Corona so klein wie möglich sein und gewisse Abstände zwischen den Prüflingen müssen ebenfalls eingehalten werden. Da kein regulärer Schulbetrieb stattfindet, gibt es laut Staatskanzlei Hessen genug Lehrer und Räume, um die Schülerinnen und Schüler aufzuteilen.

Coronavirus-Pandemie in Hessen: So verteilen sich die Sars-CoV-2-Infizierten

Aktuell verteilt sich die Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 auf nahezu alle Landkreise in Hessen. Am Dienstag, 18.03.2020 veröffentlichte das Hessische Ministerium für Soziales und Immigration folgende Zahlen:

Bergstraße: 25

Darmstadt (Stadt): 8

Darmstadt-Dieburg: 13

Frankfurt: 83

Fulda: 42

Gießen: 27

Groß-Gerau: 21

Hersfeld-Rotenburg: 12

Hochtaunuskreis: 28

Region Kassel: 26

Lahn-Dill-Kreis: 16

Limburg-Weilburg: 12

Main-Kinzig-Kreis: 32

Main-Taunus-Kreis: 18

Marburg-Biedenkopf: 23

Odenwaldkreis: 8

Offenbach (Landkreis): 26

Offenbach (Stadt): 4

Rheingau-Taunus-Kreis: 19

Schwalm-Eder-Kreis: 32

Vogelsbergkreis: 9

Waldeck-Frankenberg: 18

Werra-Meißner-Kreis: 1

Wetteraukreis: 13

Wiesbaden (Stadt): 8

