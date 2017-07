Crack-Szene am Hauptbahnhof: Hilfe für die Polizei

Der Crack-Brocken knackt beim Verbrennen, der Rausch ist intensiv und kurz, die Suchtwirkung extrem. Crack-Süchtige gelten als hochproblematische Gruppe unter den Süchtigen. Jetzt will man in Frankfurt mit neuen Angeboten reagieren.

Frankfurt - Crack, gebraut aus Kokainsalz und Natron, gilt als Teufelsdroge mit extrem hoher Suchtwirkung. Die Konsumenten sind oft aggressiv und für Therapieangebote nur schwer zu erreichen. Von Michael Eschenauer

Um der Probleme durch die Crack-Szene speziell nachts im Bahnhofsviertel Herr zu werden und der Polizei zu helfen, will die Stadt Frankfurt neue Wege beschreiten. Ab sofort, so kündigten gestern die Leiterin des städtischen Drogenreferats, Regina Ernst, und Gabi Becker von der Integrativen Drogenhilfe an, kümmern sich zwei Sozialarbeiter speziell um jene 20 bis 40 Personen aus dem Kreis dieser Drogenkranken, die auch in der Nacht nicht zur Ruhe kommen, durch aggressives Verhalten auffallen – und die Polizei in Atem halten. „Wir werden diese Crack-Abhängigen ansprechen. Wir versuchen, herauszufinden, was das für Leute sind, wie ihre Konsumgewohnheiten aussehen, was sie dazu veranlasst, Crack zu konsumieren, und wie Alternativen zu diesem Stoff aussehen könnten“, so Ernst. Auf diese Weise sei man in der Lage, neue, bessere Angebote zu entwickeln. Drei Monate lang sollen die Interviews durch das Center for Drug Research ausgewertet werden. Der Abschlussbericht wird Ende September erwartet.

Die beiden Sozialarbeiter werden aber nicht nur reden. Ihr Ziel ist es auch, das Verhalten der Drogensüchtigen zu verändern, sie mit sauberen Spritzen und Getränken zu versorgen und sie zu einer Nutzung der Übernachtungsangebote zu veranlassen.

Die zweite Neuerung, mit der man die Crack-Szene etwas befrieden will, ist die Ausweitung des Angebots von Tagesbetten für die oft hyperaktive Klientel, die aufgrund ihrer Sucht keine Tageszeiten und keine Nachtruhe mehr kennt. Gab es bisher zwölf dieser Ruhemöglichkeiten am Tage, werden es künftig 17 sein.

Frankfurt ist neben Hamburg die einzige deutsche Stadt, in der sich seit Anfang der 90er Jahre eine Crack-Szene gebildet hat. Wie Ernst gestern deutlich machte, spielt die Substanz eine große Rolle bei Süchtigen in Frankfurt. 56 Prozent der rund 5000 Drogenkranken sind heroinabhängig, 44 Prozent konsumieren Crack. Die vier offiziellen Drogenkonsumräume der Stadt wurden im vergangenen Jahr von 4700 verschiedenen Personen genutzt. In 45 Prozent der Fälle wurde Heroin gespritzt, in 32 Prozent ein Cocktail aus Crack und Heroin und in 21 Prozent der Fälle reines Crack geraucht. Laut Drogenreferat erreicht man mit den verschiedenen Angeboten 96 Prozent der Drogensüchtigen.

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) unterstrich gestern die Bedeutung der Neuerungen für die Arbeit der Polizei. Diese habe sich bisher nachts von der Stadt im Stich gelassen gefühlt, weil die Hilfsangebote in der Regel nur tagsüber zur Verfügung stünden. Mit den Neuerungen verbessere sich die Chance, dass auch schwierige Drogenkranke „nicht verrecken müssen“, sondern eine Chance hätten, ihre Überlebenschancen durch Therapien zu verbessern.

Dass der Frankfurter Weg einer Mischung aus Hilfe und Repression alternativlos ist, machte auch Polizeipräsident Gerhard Bereswill deutlich. So sei die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr von 31 auf 25 gesunken. In früheren Jahren stoße man auf Todesraten um die 150 Menschen pro Jahr, so Bereswill. Er dankte dem Gesundheitsdezernat für die Initiative. Gelänge es, die Crack-Szene zu beruhigen, gewinne die Polizei Ressourcen zurück, mit denen sie sich um andere Probleme im Bahnhofsviertel kümmern könne.

