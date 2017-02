Dachstuhl in Flammen: Großbrand in Gelnhäuser Innenstadt

Gelnhausen - Der Dachstuhl eines mehrstöckigen Geschäftshauses in der Innenstadt von Gelnhausen hat am Dienstagabend Feuer gefangen. Die Flammen griffen auch auf andere Gebäudeteile über und hielten die rund 90 Einsatzkräfte in Atem, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Mittwochmorgen an. Nachdem die Flammen bekämpft waren, war die Feuerwehr noch mit dem Ablöschen von Glutnestern beschäftigt. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro betragen. Das Feuer war auch auf andere Gebäudeteile über. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Beim Ausbruch des Brands waren noch vier Menschen in dem Gebäude. Sie konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Es könnte eines der größten Feuer der vergangenen zehn Jahre in Gelnhausen sein, sagte der Polizeisprecher. (dpa)

250 Heuballen werden in Maintal Raub der Flammen: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolfoto)