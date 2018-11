Dem Dazwischen ein Ende setzen

In einigen Räumen, des noch im Umbau befindlichen Museums sind bereits Kunstinstallationen aufgebaut. - Foto: dpa

Frankfurt - Es hämmert und dröhnt im Inneren des alten Rothschild-Palais. Mirjam Wenzel hört es mit Genugtuung. Die Sanierung und Erweiterung des Jüdischen Museums in Frankfurt schreitet voran. Direktorin und Team setzen bewusst ein Zeichen. Von Claus-Jürgen Göpfert

Ein Jahr vor der (Wieder-)Eröffnung des Hauses im November 2019 laden sie die Öffentlichkeit zum „Open House“ ein – einem Programm auf der Baustelle mit Konzerten, Filmvorführungen, Diskussionen und Performances.

In Zeiten eines wachsenden Antisemitismus und Rassismus ist das „sehr mutig und richtig und wichtig“, wie Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) urteilt. Mirjam Wenzel aber bleibt sich lediglich selbst treu: Seit die heute 46-Jährige vor knapp drei Jahren ihr Amt antrat, heißt ihre Devise: Offenheit und Bürgerbeteiligung. Mit sogenannten Pop-up-Formaten, einem temporären Zelt etwa auf dem Willy-Brandt-Platz, versuchte sie die Menschen für jüdisches Leben heute und in der Vergangenheit zu interessieren.

Vor 30 Jahren war der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) nach Frankfurt gereist, um das erste Jüdische Museum in Deutschland zu eröffnen. Damals ging es darum, an das jüdische Leben vor dem Holocaust zu erinnern – und mit dem Haus auch Schuld abzutragen.

Und heute? Als Mirjam Wenzel durch den Neubau geht, ist immer wieder der Begriff „Dazwischen“ zu hören. Das Dazwischen: Für die Literaturwissenschaftlerin ist es „ein Ausdruck der gegenwärtigen Situation von Juden in Deutschland und Europa“.

43 Millionen Euro investiert die Stadt in die Sanierung und Erweiterung des Museums, zwei Millionen Euro steuert das Land bei. Drei Millionen Euro hat der Förderverein des Hauses unter dem Vorsitz des früheren Frankfurter Oberbürgermeisters Andreas von Schoeler bisher gesammelt.

Zwischen dem so finanzierten Neubau und dem Rothschild-Palais liegt eine Freifläche, die seit wenigen Tagen Bertha-Pappenheim-Platz heißt. Die jüdische Frauenrechtlerin hatte 1902 in Frankfurt eine weltweit beachtete erste Konferenz zur Bekämpfung des Mädchenhandels organisiert.

Wer den Neubau betritt, kommt in ein Atrium, dessen verglaste Decke Tageslicht einlässt. Im Untergeschoss findet sich künftig der Platz für Wechselausstellungen. 630 Quadratmeter sind dafür reserviert. Die drei Stockwerke des Rothschild-Palais sind der Dauerausstellung auf 1 400 Quadratmetern vorbehalten. Um die jüdische Gegenwart wird es in der obersten Etage gehen. Das Stockwerk darunter hat Wenzel unter das Motto „Tradition und Ritual“ gefasst. Und in der ersten Etage erzählen die Kuratoren jüdische Familiengeschichten der Rothschilds.

Der Neubau birgt die Bibliothek, die nicht nur Bücher, sondern auch Filme und andere Medien bieten und sich auch an Kinder und Jugendliche wenden wird. Ein kleiner Saal im Erdgeschoss nimmt Veranstaltungen auf.

Der Rohbau lässt erahnen, dass das neue Haus nach dem Entwurf des Berliner Architekturbüros Staab mit seiner schneeweißen Fassade auch innen licht und hell sein wird.

Die Direktorin verspricht „ein Museum ohne Mauer“, das sich „weit in die Stadt hineinwagen“ wird. Sie ist entschlossen, sich in aktuelle gesellschaftliche Debatten einzumischen.

‘ Offene Baustelle ab heute bis 15. Nov., Baustellenführungen am heutigen Samstag, 24 Uhr, am Sonntag, 12 und 15.30 Uhr, täglich von Montag bis Donnerstag, 17 Uhr; Infos zum Programm „Open House“ unter www.juedischesmuseum.de

Quelle: op-online.de