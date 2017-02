Defekt in Stellwerk: Störungen nur teilweise behoben

Friedberg/Frankfurt - Eine Störung im Stellwerk Friedberg wird auch am morgigen Donnerstag für einige Behinderungen im Bahnverkehr sorgen.

Die technischen Störungen seien aber nun teilweise behoben, teilte die Bahn heute mit. Zwischen Nidderau sowie Nieder-Wöllstadt und Friedberg würden jedoch weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. Die Züge auf der Strecke Frankfurt-Kassel sowie des Mittelhessen-Express von und nach Frankfurt sollen wieder laut Fahrplan fahren. Ein Kurzschluss in der Oberleitung hatte am Sonntag Schäden an elektronischen Bauteilen verursacht. (dpa)

