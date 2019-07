Defizite benennen

Der Rechtsstaat ist eine wertvolle Errungenschaft, deswegen sollte man nicht vorschnell sein Scheitern beschreien. Von Niels Britsch

Stimmen, wonach das Recht in Deutschland nicht mehr durchgesetzt werden könne und es im juristischen Sinne keine Gerechtigkeit mehr gebe, sind kontraproduktiv und spielen antidemokratischen Kräften in die Hände.

Doch es ist auch wichtig, die Defizite des Rechtsstaates zu benennen und zu hinterfragen, ob es nicht Verbesserungsbedarf gibt. Denn jeder mutmaßliche Straftäter, dem aus Überlastung oder Personalmangel nicht ordentlich der Prozess gemacht werden kann, ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und jedes Justizopfer ist eines zuviel. Zwar sind das Einzelfälle – die es allerdings dennoch zu minimieren gilt.

Ein aktuelles Problem ist beispielsweise die Überlastung von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten. Die berechtigte Forderung nach mehr Personal ist nur ein Teil der Lösung, ein weiterer Ansatz ist die Änderung bestehender Gesetze: Eine Entkriminalisierung bestimmter Delikte wie Schwarzfahren, Drogenbesitz oder auch illegale Einwanderung würde die zuständigen Behörden massiv entlasten. Polizei und Justiz könnten sich mehr auf die Verfolgung schwerer Verbrechen konzentrieren. Einige Experten fordern solche Änderungen schon länger. Dabei geht es nicht darum, den Unrechts-Charakter bestimmter Taten zu verneinen, sondern in ein angemessenes Verhältnis zu schweren (Gewalt)-Straftaten zu setzen.

Wenn der Rechtsstaat gleichzeitig bei Gewalt- und Triebtätern null Toleranz zeigen würde, könnte eine Entkriminalisierung bestimmter Delikte auch nicht als Schwäche ausgelegt werden. Doch allzu oft entsteht bei der Bevölkerung der Eindruck, dass Intensivtäter nicht konsequent genug verfolgt werden. Solange notorische Schläger, Vergewaltiger und Pädophile eine Gefahr darstellen, gehören sie weggesperrt. Der Rechtsstaat muss die Bevölkerung schützen, notfalls mit einer Strafverschärfung für Gewalt- und Sexualdelikte – und auch, wenn beispielsweise in Einzelfällen die Täter noch nicht strafmündig sind. Bei der Bemessung des Strafmaßes sollte ohnehin immer das Leid der Opfer und die Reuefähigkeit der Täter im Vordergrund stehen.

Auch in anderer Hinsicht ist der Rechtsstaat verbesserungswürdig: Dass den Justizministerien von Bund und Ländern ein sogenanntes Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften eingeräumt wird, ist ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Strafverfolgungsbehörden und birgt die Gefahr politischer Beeinflussung. Und auch bestimmte Verfassungsschutz-Aktivitäten beziehungsweise deren mangelnde Kontrolle sind eine Gefahr für den Rechtsstaat, wie der hessische NSU-Skandal gezeigt hat. Sind Sicherheitsbehörden oder einzelne ihrer Mitarbeiter in Skandale verwickelt, müssen diese restlos aufgeklärt werden – bevor die Menschen noch mehr das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren.

Quelle: op-online.de