Dekanate wollen fusionieren

Dietzenbach/Dreieich/Hanau - Die beiden Evangelischen Dekanate Rodgau und Dreieich wollen im Jahr 2021 fusionieren.

Damit sind die Protestanten in Götzenhain und Dietzenbach nach vielen Jahrzehnten wieder unter einem Dach vereint – zusammen mit mehr als 25 weiteren Kirchengemeinden im Kreis Offenbach und in den Hanauer Stadtteilen südlich des Mains, Steinheim und Klein-Auheim.

Als Zeichen fürs Zusammenwachsen wird am Freitag, 6. Oktober, in Götzenhain eine Streuobstwiese mit heimischen Apfelbäumen gepflanzt. Los geht’s um 16 Uhr mit einer „Apfelandacht“ der beiden Dekane Carsten Tag (Rodgau) und Pfarrer Reinhard Zincke (Dreieich) sowie der Götzenhainer Pfarrerin Martina Schefzyk. Die Posaunenchöre aus Götzenhain und Dietzenbach begleiten die Andacht musikalisch. Besucher biegen von der Dietzenbacher Straße in Götzenhain in Richtung Süden auf die Schießgartenstraße ein bis zur Kreuzung Höllgartenstraße. Von dort geht es den Feldweg entlang bis zum Hengstbach. Hier liegt die künftige Streuobstwiese kurze Zeit später auf der linken Seite.

„Weitere Informationen sind erhältlich bei Pfarrerin Sandra Scholz, s 0175 764 4852, sandra.scholz@dekanat-rodgau.de - mic

Quelle: op-online.de