Raub im ICE: Dieb klaut 10.000 Dollar 

Ein Tourist aus Hongkong wurde in einem ICE ausgeraubt.

Den Verlust von rund 10.000 Dollar Bargeld sowie Laptop, Handy und Tablet hat ein Tourist aus Hongkong nach einer Bahnfahrt zu beklagen.

Reichlich Beute hat ein Dieb im ICE von Utrecht nach Frankfurt gemacht. Er habe einem Touristen aus Hongkong eine Reisetasche mit 10.000 US-Dollar in bar sowie ein Laptop, ein Handy und ein Tablet gestohlen, teile die Bundespolizei mit.

Laut Auskunft des Bestohlenen hätten die hochwertigen Geräte einen Wert von mehreren tausend Euro. Er hatte die Reisetasche bei seiner Fahrt am Samstagabend neben sich abgestellt, der bislang unbekannte Dieb griff in einem unbeobachteten Moment zu. Bei seiner Ankunft am Frankfurter Hauptbahnhof bemerkte der Mann den Diebstahl. (dpa)

Lesen Sie auch:

Nach dem überraschenden Tod des Regierungspräsidenten von Kassel Walter Lübcke herrscht Bestürzung in seinem Umfeld. Starb der Politiker durch einen Kopfschuss?

Versuchter Raub in der S2: Ältere Damen verhindern Raub an Fahrgast.