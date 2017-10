Einbrecher klaut Tresor samt Münzen im Wert von 20.000 Euro

Frankfurt - Durch ein Fenster verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung im Frankfurter Westend und stahl einen Tresor inklusive Münzen im Wert von 20.000 Euro.

Ein Einbrecher hat aus einer Wohnung in Frankfurt einen Tresor samt Münzen im Wert von rund 20.000 Euro geklaut. Die Bewohner waren während der Diebestour nicht zu Hause und schlugen nach ihrer Rückkehr am Sonntagabend Alarm, wie die Frankfurter Polizei am Montag mitteilte. Vermutlich habe der Täter sein Diebesgut in einem Kissenbezug abtransportiert. Ob es sich bei den Münzen um Sammlerstücke handelt, konnte eine Polizeisprecherin nicht genau sagen. Bei dem Wert sei es jedoch naheliegend, erklärte sie. Der Dieb hatte ein Fenster der Hochparterre-Wohnung im Westend aufgehebelt. (dpa/eps)

