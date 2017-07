Dieb erbeutet Schmuck und Münzen im Wert von 62.000 Euro

Frankfurt - Reiche Beute macht am Frankfurter Hauptbahnhof ein bislang unbekannter Gepäckdieb, der einen Koffer mit wertvollem Schmuck und Münzen entwendet.

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Frankfurter Hauptbahnhof einen Koffer gestohlen, in dem sich wertvoller Schmuck und Münzen befanden. Nach Angaben der Frankfurter Polizei hatte eine 58-jährige Frau aus Göttingen in einem abfahrbereiten Intercity-Zug ihren Koffer im Gang abgestellt, und diesen bei der Suche nach einem Sitzplatz kurz aus den Augen gelassen. Kurze Zeit später stellte sie den Verlust fest und alarmierte die Polizei. In dem Koffer sollen sich nach Auskunft der 58-Jährigen Schmuck und Goldmünzen im Gesamtwert von 62.000 befunden haben. Die Polizei suchte sowohl im Zug als auch im Bahnhof nach dem Kofferdieb, allerdings ohne Erfolg. (nb)

