Polizei sucht vier Meter großen Nikolaus

Figur gestohlen

+ © Polizei Die Polizei sucht diesen luftgefüllten Nikolaus. © Polizei

Neuberg - Einen vier Meter hohen, luftgefüllten Nikolaus haben Unbekannte im Main-Kinzig-Kreis gestohlen.

Sie ließen das Dekorationsstück vermutlich in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gelände eines Weihnachtsbaumverkaufs in Neuberg-Ravolzhausen mitgehen, wie die Polizei in Offenbach heute mitteilte. Die Figur mit weißem Bart war mit vier Spanngurten im Boden verankert, diese schnitten die Täter kurzerhand durch. Der Wert des Nikolaus wird von der Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt. (dpa)

Was Gäste aus Hotels klauen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de