Wohnung brennt in Dietzenbach - Feuerwehr im Einsatz

Zum Brand einer Wohnung ist die Feuerwehr in Dietzenbach ausgerückt.

Update vom Mittwoch, 25.09.2019, 16.23 Uhr: Wie die Feuerwehr in Dietzenbach soeben mitteilt, konnten Bewohner das Feuer in ihrer Wohnung selbst löschen. Eine Heizdecke war in Brand geraten. „Wir fahren wieder heim“, schreibt die Feuerwehr.



Es brannte eine Heizdecke. Feuer durch Anwohner gelöscht. Wir fahren wieder heim. ^os — Feuerwehr Dietzenbach (@FF_Dietzenbach) September 25, 2019

Erstmeldung vom Mittwoch, 25.09.2019, 16.05 Uhr: Dietzenbach - Zu einem Wohnungsbrand ist die Feuerwehr in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) ausgerückt. Es brennt im Amorbacher Weg, teilt die Feuerwehr auf Twitter mit.

Nähere Informationen sind derzeit nicht bekannt.