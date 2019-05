Heimtückische Attacke in Dietzenbach: Unbekannter greift fahrendes Auto an

Heimtückische Attacke mitten in Dietzenbach: Ein Unbekannter greift einen Mann (31) an und flieht anschließend.

Dietzenbach - Wer am Dienstagvormittag an der Velizystraße in Dietzenbach unterwegs war, könnte auf der Brücke zwischen Rathaus-Center und Kreishaus einen Steinewerfer gesehen haben? Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an einem Auto.

Gegen 10.15 Uhr war ein Taxi unter der Fußgängerbrücke entlanggefahren. Plötzlich hörten der 31-jährige Lenker und sein Fahrgast einen lauten Schlag. Jemand hatte offensichtlich einen Stein von der Brücke geworfen.

Steinewerfer in Dietzenbach: Polizei sucht Zeugen

Der Mercedes-Fahrer hielt an und stellte zwei Dellen auf dem Dach fest. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Auf der Brücke wurde kurz zuvor eine Person mit einem grünen Rucksack gesehen.

Der Taxi-Fahrer war aufgrund des Verkehrsaufkommens und der Ampelschaltung nur langsam gefahren. Die Polizei geht daher davon aus, dass die Person von weiteren Zeugen gesehen wurde. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074/837-0 zu melden. (chw)

