Großeinsatz am Ärztehaus: Mann trifft auf Ex-Frau und rastet aus

Großeinsatz in einem Arzt- und Geschäftsgebäude in Dietzenbach: Ein Mann trifft auf seine Ex-Frau und rastet aus.

Dietzenbach - Gleich mehrere Notrufe sind am Donnerstagmorgen bei der Polizei eingegangen. Gegen 9.30 Uhr, so wurde den Beamten mitgeteilt, soll es in einem Arzt- und Geschäftsgebäude an der Rathenaustraße in Dietzenbach eine Schlägerei gegeben haben.

Nach ersten Erkenntnissen traf ein 55-Jähriger im Treppenhaus auf seine von ihm getrennt lebende Frau, seinen Sohn und einen Begleiter. Gegen das Trio soll er Pfefferspray eingesetzt haben. Als die Polizei vor Ort war, fand sie den 55-Jährigen in einem Gebüsch und nahm ihn vorläufig fest. Die drei, die er attackiert haben soll, kamen in ein Krankenhaus.

Großeinsatz in Dietzenbach: Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort

Vor Ort war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr, nach einer Erstmeldung ist nämlich von 15 verletzten Menschen die Rede gewesen, eben all jenen, die sich in der Arztpraxis aufhielten. Ganz so schlimm, betont auch Feuerwehrsprecher Oliver Schuster, kam es dann aber nicht. „Es war ein unaufgeregter Einsatz für uns“, sagt Schuster. Mit zwei Lüftern befreiten die Brandschützer das Gebäude vom Reizgas, das auch in die Praxis hineingezogen war.

Von Christian Wachter

