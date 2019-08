Unwetter: Dietzenbacher Bürgermeister beruft Krisenstab ein

Ausnahmezustand

+ © Fotos: sd/scho/Feuerwehr/p Spur der Verwüstung: Überschwemmte und mit Geäst verstopfte Straßen, zerstörte Schaufenster- und Autoscheiben und ein umgekippter Lkw-Anhänger zeigen das Ausmaß des sogenannten Downbursts. © Fotos: sd/scho/Feuerwehr/p

Am Tag danach: Verwüstung an allen Ecken der Kreisstadt. Bürger kehren Scherben und Geäst weg, die Feuerwehr ist unermüdlich im Einsatz. So richtig glauben mag noch niemand, was da am Sonntag in nur wenigen Minuten über Dietzenbach hereingebrochen ist.