Flammenmeer in Diez: Rauchwolke bei Limburg nach Großbrand in Firma

In Diez bei Limburg stehen Teile einer Firma in Flammen.

Alarm bei Limburg: In Diez brennt es im Industriegebiet. Eine große Rauchwolke steigt auf. Eine Warnung geht raus an die Anwohner.

Diez – Im Raum Limburg ist zur Zeit eine große Rauchwolke zu sehen. Im Industriegebiet in Diez (Rheinland-Pfalz), das neben Limburg liegt, stehen in einem Industriegebiet offenbar Teile einer Firma für Papierstoff-Recycling in Flammen. Das meldete der Katastrophenschutz Limburg-Weilburg per Warn-App. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Autofahrer sind aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mehr dazu in Kürze.