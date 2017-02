Digitalisierung als Chance

Frankfurt - Vor allem die Digitalisierung der Industrie treibt Dirk Pollert um. Von Marc Kuhn

„Die hessischen Firmen haben bessere Ausgangspositionen als viele ausländische Wettbewerber, weil die Effektivität und Produktivität schon hoch ist“, sagt der neue Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und des Arbeitgeberverbands Hessenmetall im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Marc Kuhn. Der 48 Jahre alte Jurist war zwölf Jahre lang stellvertretender Chef des bayerischen Verbands.

Was läuft aus Ihrer Sicht in der hessischen Wirtschaft falsch?

Ich sehe viel Positives und viele Potenziale. Zum Beispiel, indem wir klassische Unternehmen, Dienstleistungsbetriebe und Softwarefirmen zusammenbringen. Schließlich führt die Digitalisierung dazu, dass die IT-Syteme immer wichtiger werden. Das geht mit einem rasanten Tempo. Insbesondere für klassische Industriefirmen ist es von Vorteil, dass in Hessen so viel Software-Kompetenz vor Ort ist.

Ganz zufrieden können Sie aber nicht sein.

In der Wirtschaft kann man nie ganz zufrieden sein. Es geht darum, dass wir Stärken stärken.

Wo werden die Schwerpunkte Ihrer Arbeit liegen?

Wir leben in bewegten Zeiten. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass Positionen der Arbeitgeber in die Öffentlichkeit gebracht werden. Schließlich ist die VhU als Stimme der hessischen Wirtschaft Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Ich treffe im Verband auf viel Bewährtes, das ich weiter akzentuieren möchte. Bei Hessenmetall wird es unter anderem darum gehen, IT-Firmen und Start-ups für eine Mitgliedschaft zu begeistern. Das wollen wir erreichen, indem wir IT-Anbieter und IT-Anwender zusammenbringen. So können komplexe Themen wie die digitale Transformation als Chance verdeutlicht werden. Wir wollen eine Plattform schaffen, auch um die Risiken zu begrenzen.

Wenn ich auf die Schwerpunkte zurückkomme. Wo wollen Sie was bewegen?

Was ist für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wichtig? Das sind zum einen flexible Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel die Arbeitszeit beziehungsweise die Personalkosten. Zum anderen geht es um Energie, sowohl die Versorgungssicherheit als auch günstige Kosten. Das werden Schwerpunkte sein. Darüber hinaus wird es darum gehen, die Globalisierung unserer Unternehmen zu fördern.

Sind die Personalkosten in Hessen zu hoch?

Die Personalkosten sind für die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von entscheidender Bedeutung. Unsere Firmen müssen auf dem Weltmarkt bestehen. Ein Tarifvertrag kann daher kein Selbstzweck sein. Er muss durch Anwendungsfreundlichkeit und betriebliche Öffnungsklauseln die Unternehmen unterstützen. Sollte das nicht klappen, werden die Firmen außerhalb der Tarifbindung das Nötige tun.

Sie haben die Internationalisierung der hessischen Betriebe betont. US-Präsident Donald Trump setzt auf Protektionismus. Führt diese Politik zu Einbußen für die hiesigen Unternehmen?

Diese Politik ist nicht gut, weil sie beiden Seiten schadet. Deutschland und Hessen stehen wegen des Exports sehr gut da. Unsicherheiten wie die protektionistische Politik von Trump und der Brexit führen dazu, dass ein Unternehmer schlechter seine Investitionen planen kann.

Da zeichnen sich Reduzierungen von Geschäftschancen ab. Der internationale Wettbewerb muss durch die besten Produkte gewonnen werden, nicht durch Regularien.

Gehen die Investitionen von Hessens Unternehmen wegen der Politik von Trump zurück?

Die Firmen werden auf jeden Fall vorsichtiger. Wir sehen solche Diskussionen mit Sorge.

Stichwort Brexit. Welche Auswirkungen auf Hessens Wirtschaft erwarten Sie?

Die Konjunktur vor Ort wird nachlassen. Das Konsumverhalten wird weniger. Diese Entwicklungen werden dazu führen, das sagen uns erste Firmen, dass die hessischen Unternehmen in Großbritannien geringere geschäftliche Tätigkeiten haben werden. Wir rechnen mit Einbußen wegen des Brexits.

Es zeichnen sich auch schon erste ab.

Rechnen Sie mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen der Banken von London nach Frankfurt?

Die Wirtschaft muss die Potenziale und die Kraft aufzeigen, die Hessen hat. Das macht den Banken Appetit. Hier sind klasse Unternehmen, die Finanzierungsbedarf haben.

In der Region boomen vor allem Dienstleistungen. Die Industrie ist ein Sorgenkind. Welche Entwicklung erwarten Sie in Offenbach und Hanau?

Dort gibt es klassische Industriebetriebe, denen es gut geht. Die innovative Produkte haben. Ob das Arno Arnold in Obertshausen ist, ABB, die Norma Group, die Vacuumschmelze oder Manroland Sheetfed, sie sind gute Arbeitgeber für die Region. Auch hier gilt: In der Verknüpfung von Industrie und Software liegen die besonderen Chancen für die Region, die andere nicht haben. Zudem ist unser Weltflughafen von Vorteil. Im Zusammenspiel sind diese Faktoren ein Alleinstellungsmerkmal.

Stichwort Flughafen. Wie stehen Sie zum Nachtflugverbot?

Man muss alles tun, um der Drehkreuzfunktion bestmöglich gerecht zu werden. Da müssen sich manchmal die individuellen Bedürfnisse der Menschen unterordnen.

Also kein längeres Nachtflugverbot?

Nein.

Die Tarifbindung ist ein Problem. Wie wollen Sie die Firmen im Verband halten?

Der Tarifvertrag muss die Bedingungen, insbesondere Arbeitszeit und das Endgelt, wettbewerbsfähig gestalten. Wir brauchen auch betriebliche Öffnungsklauseln und mehr Flexibilität. Ich werde alles dafür tun, dass der Flächentarifvertrag wettbewerbsfähig bleibt.

Sie haben den Ministerpräsidenten schon getroffen. Welche Erwartungen haben Sie an die Politik?

Es hat mich gefreut, dass mit dem erleichterten Hochschulzugang von dual ausgebildeten Facharbeitern ohne Abitur die Durchlässigkeit des Bildungssystems gefördert wird. Das wird unseren Firmen helfen. Für die Digitalisierung braucht man nicht nur den Ingenieur, sondern auch den Facharbeiter. Wir müssen mit der Politik darüber sprechen, wie wir den Unternehmen bei der digitalen Transformation behilflich sein können. Das ist das Zukunftsthema. Das ist für uns ganz wichtig. Die hessischen Firmen haben bessere Ausgangspositionen als viele ausländische Wettbewerber, weil die Effektivität und Produktivität schon hoch ist. Mit der Industrie 4.0 werden die Karten noch mal neu gemischt.

Bereiten sich die Firmen denn ausreichend auf die Digitalisierung vor?

Jeder Betrieb braucht eine individuelle Digitalisierungsstrategie. Dazu müssen die Geschäftsmodelle weiterentwickelt und Prozesse digitalisiert werden.

Sie arbeiten in Hessen, ihre Familie lebt in München. Die Flexibilisierung der Arbeit muss Ihnen besonders am Herzen liegen. Welche Vorstellungen haben Sie?

Mobiles Arbeiten hilft mir, Berufliches und Privates besser hinzubekommen. Deshalb gilt: Man schuldet keine starre Anwesenheit, man schuldet Erfolge.

Wie stellen Sie sich die Flexibilisierung der Arbeit konkret vor?

Wir müssen die Arbeitszeit danach ausrichten, was der Kunde braucht. Ich setze zum Beispiel auf autonome Teams, die sich eigenverantwortlich die erforderlichen Ansprechzeiten organisieren und ihre Aufgaben erledigen. So kann der Einzelne seinen privaten Bedürfnissen gerecht werden. Flankierend brauchen wir auch einen gezielten Ausbau der Ganztagsbetreuung.

