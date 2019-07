Nächtliche Spritztour mit dem Traktor endet tödlich 

Eine nächtliche Spritztour mit einem Traktor hat in Dillenburg ein tragisches Ende genommen.

Dillenburg - Während einer Spritztour mit einem Traktor ist eine Frau in Dillenburg nach einer Feier tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kippte das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem unbefestigtem Gelände um.

Die 47-Jährige fiel aus dem Traktor und wurde dann unter diesem begraben. Sie starb noch am Unfallort. Die 48 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich leicht, der 49-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Polizei zufolge hatte er zuvor womöglich Alkohol getrunken.

dpa

