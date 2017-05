Doppelt so schnell unterwegs: Polizei schnappt zwei Raser

Frankfurt - Gleich zwei PS-starke Raser gehen der Polizei am Freitag in Frankfurt ins Netz. Die beiden waren um mehr als das Doppelte zu schnell.

Laut Polizei haben die Beamten bei ihrer Kontrolle in der Hanauer Landstraße am Freitag die sogenannte Tuner- und Poserszene im Visier. Fast gleichzeitig rasen plötzlich zwei junge Männer in ihren Mercedes AMG an der Messstelle vorbei. Einer der Wagen hat dabei 119, der andere 120 Kilometer pro Stunde auf der Anzeige, so die Polizei weiter.

Auf ihre hohen Geschwindigkeiten angesprochen, zeigen sich die beiden Autofahrer aber relativ unbeeindruckt. Neben einer Strafe von drei Monaten Fahrverbot sowie 480 Euro Bußgeld, erwartet die beiden Raser laut Polizei auch ein Verfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen. Einer der beiden hat übrigens gerade erst ein dreimonatiges Fahrverbot verbüßt, so die Beamten abschließend. (jo)

