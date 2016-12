Der Dorfteich und die Justiz

Neukirchen kommt nach dem tragischen Ertrinken von drei Geschwistern nicht zur Ruhe

+ © dpa Löschteich oder Freizeitteich? Das Unglücks-Gewässer in Neukirchen, in dem drei Kinder starben. © dpa

Neukirchen - Vor einem halben Jahr sind drei Geschwisterkinder in einem Dorfteich in Nordhessen ertrunken. In dem Ort wirkt das tragische Unglück nach. Auch die juristische Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Von Jörn Perske

Das Unglück sorgte für Betroffenheit. In einem Teich im nordhessischen Neukirchen ertrinken drei Geschwister, fünf, acht und neun Jahre alt. Auch ein halbes Jahr nach dem Drama vom 18. Juni ist es weiter in den Köpfen der Menschen. „Die Dorfgemeinschaft hat noch immer daran zu knabbern. Es ist immer wieder Gesprächsthema“, sagt Bürgermeister Klemens Olbrich. „Wir sind alle noch tieftraurig.“ Das einschneidende Ereignis bewege ihn. „Ich werde die Nacht nicht vergessen.“ Was war passiert? Die Kinder ertranken laut Staatsanwaltschaft ohne Fremdeinwirkung in dem Dorfteich. Der elf Jahre alte Bruder hatte seine Geschwister gesucht und an dem Samstagabend nach Hause holen wollen. Als er das Unglück sah, alarmierte er Nachbarn und diese dann die Rettungskräfte. Nach Erkenntnissen der Ermittler konnten der fünfjährige Junge und seine achtjährige Schwester nicht schwimmen. Der Neunjährige konnte schwimmen, er kam in dem trüben, 40 Meter breiten und ein bis zwei Meter tiefen Teich dennoch ums Leben.

Für die bis dato siebenköpfige syrische Familie muss der Schmerz unermesslich gewesen sein. Sie fand in der Dorfgemeinschaft Menschen, die halfen, den Schicksalsschlag zu verarbeiten. „Die Familie war sehr angetan von der riesige Anteilnahme der Mitbewohner im Dorf“, sagt Erich Musack aus dem Vorstand der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde. „Sie haben viele tröstende Worte gespendet. Mittlerweile geht die Familie offen mit dem Unglück um. Sie haben es akzeptiert und alles geht seinen Gang.“ Juristisch ist das Drama indes noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Marburg teilte auf Anfrage mit, die umfangreichen Ermittlungen dauerten noch an. „Es wird derzeit unter anderem die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, welche an den Betrieb und insbesondere an die etwaige Sicherung eines Löschwasserrückhalteteiches zu stellen sind, überprüft.“

Wie mit der Sicherheit an sogenannten Löschwasserentnahmestellen zu verfahren ist, regelt eine DIN-Verordnung. Demnach muss ein Löschteich mit einem mindestens 1,25 Meter hohen Zaun abgegrenzt werden. Die Stadt hat nach Ansicht des Bürgermeisters aber nicht gegen Vorschriften verstoßen. „Der Teich fungiert nicht in erster Linie als Löschwasserentnahmestelle“, hat Olbrich bereits betont. Der Teich sei vielmehr integriert in ein Naherholungs- und Freizeitgelände. Grillhütten und Sportanlagen grenzen an das Gewässer. „Deswegen gilt die DIN-Verordnung für diesen Freizeitteich nicht.“

Drei Geschwister ertrinken in Teich: Bilder Zur Fotostrecke

Nun, mit einem gewissen Abstand, spricht Olbrich nicht mehr von einem Löschteich, sondern nennt ihn „Fischteich“ oder „Freizeitteich“. Die Beurteilung, ob mit solchen rein baurechtlich anders umzugehen sei, als mit zweckmäßig angelegten Wasserbecken, lege er in andere Hände. „Da will ich nicht vorgreifen“, sagt Olbrich mit Blick auf die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, in „frühestens zwei bis drei Monaten“ zu einem Abschluss ihrer Untersuchung kommen zu können.

Seit dem Ertrinken der Kinder wurde an dem Teich nichts verändert, keine Absicherung in welcher Form auch immer installiert. „Der Teich liegt seit 250 Jahren so, wie er ist“, sagt Olbrich. Er ist überzeugt: Die Gemeinde hätte ihn auch nicht einzäunen müssen. Man könne nicht die Vielzahl an Teichanlagen in Deutschland vor allen möglichen potenziellen Gefahren absichern. Angehörige der Familie hatten dennoch den Vorwurf geäußert, dass lediglich Warnschilder am Teich keinen ausreichenden Schutz böten. Der Direktor des Hessischen Städtetags, Stephan Gieseler, sagte: „Nach meinem Dafürhalten ist eine Beschilderung in vielen Fällen ausreichend. Aber Einzelfälle muss man immer prüfen.“ Auch die Frage, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, steht noch im Raum. (dpa)

Quelle: op-online.de