Drei Verletzte bei schwerem Unfall

Frankfurt - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Gründonnerstag werden drei Menschen in Frankfurt verletzt. Der Unfallverursacher steht zu diesem Zeitpunkt wohl unter Alkoholeinfluss.

Wie die Polizei berichtet ereignet sich der Vorfall gegen 20.55 Uhr in der Anna-Lindh-Allee in Frankfurt. Hier gerät der 27-jährige BMW-Fahrer aus Liederbach auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegen kommenden VW Sharan. Vermutlich ist der Unfallfahrer zu schnell und unter Alkoholeinfluss in der leichten Kurve unterwegs. Beide Wagen kommen daraufhin von der Straße ab, so die Polizei weiter. Sie beschädigen noch mehrere Verkehrsschilder und Bepflanzungen. Der 27 Jahre alte BMW-Fahrer, sein gleichalter Beifahrer und der 63-jährige VW-Fahrer werden bei dem Unfall verletzt - sie kommen in umliegende Krankenhäuser.

Ein Alkoholtest der Polizei ergibt beim Unfallverursacher einen Wert von 0,64 Promille. Beide Wagen werden abgeschleppt: Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. (jo)

