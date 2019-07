Finanzen der Stadt - FDP malt den Schuldenteufel an die Wand

Der FDP-Ortsverband ist in Sorge um die Finanzen der Stadt. Der aktuelle Haushaltsplan und der Entwurf des ersten Nachtragshaushalts fürs laufende Jahr sähen für 2019 einen Anstieg der Gesamtverschuldung im Konzern auf rund 69 Millionen Euro vor.

Dreieich – Zum Konzern gehören die Gesellschaften der Stadt, zum Beispiel die DreieichBau AöR, die Stadt-Holding GmbH und deren Beteiligungen. „Seit 2015 ist die Konzernverschuldung um mehr als zehn Millionen Euro gewachsen. Der Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre ist damit definitiv vorbei. Von einer Entschuldung kann keine Rede mehr sein. Bis 2027 sollen die Konzernschulden laut Planung auf rund 150 Millionen weiter anwachsen“, kritisiert FDP-Ortsverbandschef Matthias Magnus. Davon entfielen 68 Millionen auf die Stadt, der Rest auf die DreieichBau. Diese sei mit einem Schuldenzuwachs von mehr als 70 Millionen Euro in den nächsten Jahren der wesentliche Treiber der Entwicklung.

Gemäß Haushaltsplan und aus Sicht der Liberalen stecken hier auch die größten Risiken für die Kommune. Zumal die Stadt auf ausreichend frei finanzierten Wohnungsbau verzichte, der eine Unterdeckung aus dem Sozialwohnungsbau ausgleichen könnte. Auch im Wirtschaftsplan der DreieichBau werde explizit auf die Kostenrisiken hingewiesen. „Hinzuweisen ist jedoch auf das erhöhte Risiko der Entwicklung der Baukosten, die sich derzeit aufgrund der Marktknappheit weit überdurchschnittlich zu den historischen Durchschnitten entwickeln“, meint Magnus.

Hainer Chaussee: Projekt aus dem Ruder gelaufen

Das erste Projekt auf dem ehemaligen Opel-Gelände an der Hainer Chaussee sei bereits vor dem ersten Spartenstich aus dem Ruder gelaufen. „Die ursprünglich veranschlagten Baukosten wurden bereits um mehr als 60 Prozent nach oben korrigiert. Soll hinterher keiner sagen, er hätte dies nicht gewusst“, mahnt Magnus.

Der Schuldenberg der Stadt sei ein Erbe für die kommenden Generationen, die diesen abtragen dürften. Allein für den jährlichen Zinsaufwand von rund 3,6 Millionen Euro könnte man mehr als 60 Erzieher einstellen, rechnet die FDP vor.

FDP veröffentlicht „Schuldenwecker 2019“

Durch die aktuellen Entwicklungen sehen Ortsverband und Fraktion ihre Befürchtungen bestätigt: „Nach einer Phase der aufgrund des kommunalen Schutzschirms verfolgten Haushaltskonsolidierung hat die Stadt eine Kehrtwende hin zu wieder steigenden Schulden vollzogen. Wohin dies die Stadt führen wird, haben die Bürger in den letzten Jahren leidvoll erfahren müssen. Steuererhöhungen und Mehrbelastungen für die Bürger zeichnen sich ab. So soll in den nächsten Jahren die Grundsteuer deutlich erhöht werden.“

Auf ihrer Homepage www.fdp-dreieich.de veröffentlicht die Partei ihren „Schuldenwecker 2019“. Die Liberalen verstehen ihn als Weckruf für besorgte Bürger und als Mahnung an die Politik. Die finanzielle Fehlentwicklung der vergangenen Jahrzehnte dürfe sich nicht wiederholen.

fm

Lesen Sie dazu auch:

Postbank-Filiale in Götzenhain geschlossen - Kunden verzweifelt

Barbara Angermann ist seit 45 Jahren Postbank-Kundin. Während all dieser Zeit hatte sie immer einen Anlaufpunkt in Götzenhain, um von ihrem Konto Geld abzuheben. In den vergangenen Jahren war das die Papeterie von Markus Kolb in der Dietzenbacher Straße.

Junge aus Dreieich in Spanien tot aufgefunden

An der spanischen Mittelmeerküste ist ein 17-jähriger Jugendlicher aus Dreieich tot aufgefunden worden.