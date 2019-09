Sturmschäden: Aufräumarbeiten immer noch nicht abgeschlossen

Seit gut fünf Wochen sind der städtische Dienstleistungsbetrieb und private Firmen mit der Beseitigung der Sturmschäden beschäftigt.

Dreieich - Dabei werden Bereiche, in denen das Unwetter besonders stark gewütet hat, mit Priorität behandelt. Andere müssen deshalb zurückstehen. Zum Beispiel der Wallgrabenweg in Dreieichenhain und das Ringwäldchen in Götzenhain. Dort sind Teile gesperrt, weil die Gefahr durch Astbrüche groß ist. Doch nicht alle halten sich daran und missachten die Warnbaken. So hat sich am Wallgrabenweg bereits ein Trampelpfad durchs Gebüsch gebildet.

Sturm in Dreiech: DLB appelliert daran, Absperrungen nicht zu ignorieren

Der DLB hat daher die Absperrungen verstärkt und appelliert an die Bevölkerung, diese auch im eigenen Interesse nicht zu ignorieren. „Sobald alle Straßen, Wege und Grünanlagen innerhalb der bebauten Ortslage wieder sicher sind, werden die sehr schwierigen und aufwendigen Räumarbeiten in diesen beiden Bereichen vorgenommen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Aktuell ist der Grünzug An der Dampfmühle/An der Winkelsmühle an der Reihe. Die Sperrung soll heute aufgehoben werden.

