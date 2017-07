Dreiste Fahrer nerven die Retter

Wiesbaden/Offenbach - Bei einem Verkehrsunfall zählt jede Minute. Was oft fehlt, ist die Rettungsgasse. Ohne sie kommen Einsatzkräfte nicht zum Unfallort – und verlieren wertvolle Zeit. Die Politik ist alarmiert.

Hessens Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) hat vorgeschlagen, künftig einen Hinweis auf die Rettungsgasse zum festen Bestandteil von Staumitteilungen im Verkehrsfunk zu machen. „Die Rettungsgasse muss so selbstverständlich werden wie das Anschnallen“, sagte er gestern in Wiesbaden, wo er mit Rettungskräften sowie Vertretern des ADAC über Probleme mit verstopften Rettungsgassen informierte.

Rettungskräfte beklagen zunehmend, dass Autofahrer nach Unfällen im „Windschatten“ der Einsatzfahrzeuge fahren, anstatt eine Rettungsgasse frei zu halten. „Sobald ein Einsatzfahrzeug durch die Rettungsgasse fährt, setzen sich die Autofahrer dahinter“, erklärte Grüttner. „Das passiert bei so gut wie jedem Unfall“, ergänzte Eugen Wagner, Mitarbeiter eines Abschleppdienstes.

Nach Unfällen werde nur in 20 Prozent der Fälle überhaupt eine ordnungsgemäße Rettungsgasse gebildet. Zu dieser Einschätzung kamen Rettungskräfte des DRK Rettungsdienstes Rhein-Main-Taunus in Wiesbaden. „Viele Autofahrer glauben, dass der Notarzt über den Standstreifen fährt“, sagte Jürgen Lachner, Vorstandsmitglied für Verkehr, Umwelt und Technik beim ADAC Hessen-Thüringen. Daher sei eine Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer sehr wichtig. Aus dem Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach hieß es, die Gassen müssten frühzeitig gebildet werden, nicht erst, wenn die Autos stehen. Viele Autofahrer ignorierten überdies Hinweise, wenn der Standstreifen – etwa wegen eines liegen gebliebenen Pkw – gesperrt würde.

Wie werde ich ...? Notfallsanitäter Zur Fotostrecke

Grüttner sagte mit Blick auf die ersten Ferienwochen, auf eine Umfrage seines Ministeriums unter den Landkreisen und kreisfreien Städten seien bisher 16 Antworten zum Thema Rettungsgasse eingegangen. Demnach gab es etwa 150 Rettungsdiensteinsätze auf Autobahnen. Bei etwa der Hälfte kam es zu Behinderungen in den Rettungsgassen oder es wurden keine gebildet.

Wenn den Einsatzkräften nicht der Weg für eine schnelle erste Hilfe freigemacht wird, kann das für Autofahrer Folgen haben. Seit Ende Mai gilt es als Straftat, bei Unglücksfällen vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern, die Hilfe leisten oder leisten wollen. Darauf stehen nun Geldstrafen oder bis zu ein Jahr Haft.

Speziell für Rettungsgassen wird gerade über weitere Sanktionen beraten, das Bundesverkehrsministerium plant Strafen von bis zu 320 Euro. (dpa/tas)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa