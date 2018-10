Obduktion nach Leichenfund in brennendem Haus

Driedorf/Dillenburg - Nach dem Auffinden einer toten Frau in einer brennenden Wohnung in Mittelhessen wird die Leiche obduziert.

Durch die Obduktion solle die Todesursache ermittelt werden, berichtete die Polizei heute in Dillenburg. Es war zunächst unklar, ob die 67-Jährige durch das Feuer in dem Wohnhaus in Driedorf im Lahn-Dill-Kreis ums Leben gekommen ist. Das Feuer war am Montagmorgen vermutlich in der Küche ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aber noch an. (dpa)

