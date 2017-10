Drogen auf Spielplatz verkauft? Polizei nimmt zwei Männer fest

Frankfurt - Die Polizei nimmt zwei junge Männer fest. Sie sollen laut eines Hinweisgebers zuvor im Bereich eines Spielplatzes Drogen verkaufen.

Am Freitagnachmittag meldet sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtet, dass zwei junge Männer im Bereich des Spielplatzes in der Bernadottestraße in Frankfurt Drogen verkaufen würden. Die Beamten nehmen kurz darauf zwei 25 und 26 Jahre alte Männer fest. Der Ältere der beiden hat zu diesem Zeitpunkt mehr als 180 Gramm Kokain, mehrere vorportionierte Marihuana-Tütchen sowie mehrere hundert Euro bei sich. Und auch beim 25-Jährigen entdeckt die Polizei einige Betäubungsmittel: In seinen Socken hat er 23 Tütchen mit Marihuana sowie eine Plombe Kokain.

Außerdem beschlagnahmen die Beamten ein Fahrrad der Marke „Bulls“ - sie vermuten, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt. Allerdings gibt sich keiner der Tatverdächtigen als vermeintlicher Eigentümer zu erkennen. (jo)

